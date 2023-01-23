Групповой трансфер из г. Минеральные воды с Ж/Д вокзала в 14:30 ч., из аэропорта в 15:00 ч.
Размещение в гостинице г. Пятигорска, свободное время.
В 18:00 часов приветственный ужин с национальной кухней в Кавказском ресторане.
Трансфер в гостиницу
Экскурсия по Пятигорску с посещением основных достопримечательностей:
Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск.
Экскурсия по Железноводску с посещением курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.
Посещение парка"Зеленый квартал", где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.
Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.
Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию).
Экскурсия в г. Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:
Аллея курортного парка.
Долина роз (в сезон).
Мостик Дамский каприз.
Зеркальный пруд.
Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.
Свободное время.
Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.
Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров.
Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.
Размещение в гостинице.
Прогулка по заповедным территориям.
Освобождение номеров.
Подъем на канатной дороге на Вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3200м).
Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).
Прибытие и размещение в гостинице г. Пятигорска.
Экскурсия по Кабардино-Балкарской республике:
Баксанское ущелье.
Поляна Нарзанов.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.
Посещение термального источника Гедуко.
Размещение в гостинице Нальчика.
Свободное время.
Экскурсия на Голубые озера
Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.
Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га..
Экскурсия в Верхнюю Балкарию.
Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00ч г. Минеральные Воды.
Тур предусматривает проживание в гостиницах Кураж 4*, Маск 4*, Бизнес Отель Маск в 4*+.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название гостиницы
|Стоимость тура с человека в 2–х местном номере
|Доплата за одноместное размещение
|Кураж 4*/Маск 4*
|38 000
|12 000
|Кураж 4*/Бизнес Отель Маск в 4*+
|40 000
|14 000
Скидка детям до 12 лет включительно - 10%.
Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска. К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории.
В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Кроме того, в отеле организован прокат автомобилей. Кисловодск находится в 37 км от отеля «Маск», а Ессентуки — в 21 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 13 км.
Отель «Кураж» с террасой расположен в поселке Домбай. К услугам гостей помещение для хранения лыж, бар и принадлежности для барбекю. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Гости могут отдохнуть в общем лаундже. Кроме того, для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
В числе удобств номеров — письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах есть шкаф и чайник.
Каждое утро в отеле «Кураж» сервируется континентальный завтрак.
В Домбае и его окрестностях популярен лыжный спорт и другие виды активного отдыха.
Село Архыз находится в 41 км от отеля «Кураж», а город Теберда — в 20 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
В тур можно брать детей от 5 лет.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».