Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале г. Минеральные Воды до 14:00ч.
Экскурсия по Пятигорску с посещением основных достопримечательностей:
Подъем по канатной дороге на гору Машук, откуда открывается бомбический вид на Пятигорск.
Размещение в гостинице.
Экскурсия по Кабардино-Балкарской республике:
Баксанское ущелье.
Поляна Нарзанов.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.
Посещение термального источника Гедуко.
Дегустация горного меда и посещение пасеки.
Конная прогулка по красивейшим горным склонам.
Зип-лайн позволяет прокатиться над каньоном, где расположены водопады, на высоте около 100 м (по желанию).
Попробуем Карачаевскую кухню.
Экскурсия по Кисловодску.
Прогулка и знакомство с самым солнечным городом России.
Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных вод в 18:00ч.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Название гостиницы
|Стоимость тура с человека в 2–х местном номере
|Доплата за одноместное размещение
|Гостиница 3*
|15 000
|5 000
|Гостиница 4*
|30 000
|8 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
В тур можно брать детей от 3 лет.
В Домбае — 1200р.
На Эльбрусе — 1600р.
На Машук — 360р.