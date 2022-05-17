Майский Weekend на Кавказе

Проведи выходные интересно и кайфово! Никаких скучных экскурсий, только самый «сок»

4
1 отзыв
Проведи выходные интересно и кайфово! Никаких скучных экскурсий, только самый «сок».Тур сочетает в себе Кавказскую кухню, конные прогулки, адреналиновый спуск на зип-лайне, самые красивые места и виды.

Ах да, совсем забыли про термальные источники с полезной водой для вашей кожи и здоровья! Маршрут тура: Минеральные воды — Пятигорск — Кисловодск — Медовые водопады — Эльбрус — Термальный источник.
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Майский Weekend на Кавказе
Ближайшие даты:
30
апр
7
мая

Что вас ожидает 🤩

На канатке на гору Машук
На канатке на гору Машук
Поднимемся по канатной дороге на гору Машук, откуда открывается восхитительный вид на Пятигорск
Полный релакс
Полный релакс
Отдохнем и расслабимся в теплой лечебной воде
На зип-лайне над водопадами
На зип-лайне над водопадами
Прокатимся над каньоном с водопадами на зип-лайне на высоте около 100 м
Долина нарзанов
Долина нарзанов
Посетим прекрасную долину нарзанов в Приэльбрусье, укрытую со всех сторон горами
Конная прогулка
Конная прогулка
Прогуляемся верхом на верном друге по красивейшим горным склонам

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды — Пятигорск

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале г. Минеральные Воды до 14:00ч.

Экскурсия по Пятигорску с посещением основных достопримечательностей:

  • Озеро «Провал»;
  • Эолова Арфа;
  • Грот Лермонтова;
  • Парк «Цветник».

Подъем по канатной дороге на гору Машук, откуда открывается бомбический вид на Пятигорск.

Размещение в гостинице.

Минеральные Воды — ПятигорскМинеральные Воды — ПятигорскМинеральные Воды — ПятигорскМинеральные Воды — Пятигорск
2 день

Приэльбрусье

Экскурсия по Кабардино-Балкарской республике:

Баксанское ущелье.

Поляна Нарзанов.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.

Посещение термального источника Гедуко.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Экскурсия на Медовые водопады

Дегустация горного меда и посещение пасеки.

Конная прогулка по красивейшим горным склонам.

Зип-лайн позволяет прокатиться над каньоном, где расположены водопады, на высоте около 100 м (по желанию).

Попробуем Карачаевскую кухню.

Экскурсия по Кисловодску.

Прогулка и знакомство с самым солнечным городом России.

Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных вод в 18:00ч.

Экскурсия на Медовые водопадыЭкскурсия на Медовые водопадыЭкскурсия на Медовые водопадыЭкскурсия на Медовые водопады

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Название гостиницыСтоимость тура с человека в 2–х местном номереДоплата за одноместное размещение
Гостиница 3*15 0005 000
Гостиница 4*30 0008 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Билеты на термальные источники
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Доплата за одноместное размещение – 4500/8000 руб.
  • Конная прогулка – 300р
  • Зип-лайн — 1300р
  • Подъем на канатке:на Эльбрусе — 1600р. на Машук — 360р.
  • На Эльбрусе — 1600р.
  • На Машук — 360р
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте будем передвигаться?

Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Можно брать с собой детей?

В тур можно брать детей от 3 лет.

Сколько стоит подъем на канатке?

В Домбае — 1200р.
На Эльбрусе — 1600р.
На Машук — 360р.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Е
17 мая 2022
Добрый день! Отдельное спасибо гиду Виктору (майский weekend на Кавказе). Все туры от Большой страны запоминаются насыщенной и информативной экскурсионной программой!!! Небольшие группы до 6 человек! Претензий нет!

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