Что вас ждет

Кольцо гора

Гора Кольцо, памятник русской литературы и необыкновенная природная достопримечательность находится всего в около 20 км от города Кисловодска. Как описывал Михаил Юрьевич Лермонтов гору: «это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд».

Следуя поверью, туристы стремятся постоять в проеме «окна», чтобы стать более удачливыми. Во время экскурсии на с Кольцо горы вы сможете вдоволь налюбоваться волнующей панорамой города-курорта Кисловодск и красотой окружающих пейзажей.

Медовые водопады

На границе с Карачаево-Черкесией в ущелье реки Аликоновка расположились сладкие и живописные Медовые водопады. Падающая вода завораживает и приковывает к себе взгляды туристов. Здесь вы сможете насладиться целебным ионизированным воздухом, излечивающий болезни дыхательной системы. Атмосфера водопадов удивительно благотворно действует и на весь организм.

Наш экскурсовод расскажет, как появилось такое необычное название у водопадов, об истории населявших эти края древних племен.