Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора

Вы посетите необычную природную достопримечательность Кольцо гору, увидите живописные Медовые...

Вы посетите необычную природную достопримечательность Кольцо гору, увидите живописные Медовые водопады, расположившиеся в Аликоновском ущелье и попробуете чай настоянный на горных травах в Чайном домике.

Совершите экскурсию на Медовые водопады вместе с нашей компанией вы насладитесь природой и вернетесь с ощущением счастья и полной гармонии в душе.

Получите яркие незабываемые впечатления.
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора

Что вы увидите 🤩

  • Медовые водопады
  • Кольцо гора
  • Аликоновское ущелье
Что вас ждет
Кольцо гора
Гора Кольцо, памятник русской литературы и необыкновенная природная достопримечательность находится всего в около 20 км от города Кисловодска. Как описывал Михаил Юрьевич Лермонтов гору: «это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд».
Следуя поверью, туристы стремятся постоять в проеме «окна», чтобы стать более удачливыми. Во время экскурсии на с Кольцо горы вы сможете вдоволь налюбоваться волнующей панорамой города-курорта Кисловодск и красотой окружающих пейзажей.
Медовые водопады
На границе с Карачаево-Черкесией в ущелье реки Аликоновка расположились сладкие и живописные Медовые водопады. Падающая вода завораживает и приковывает к себе взгляды туристов. Здесь вы сможете насладиться целебным ионизированным воздухом, излечивающий болезни дыхательной системы. Атмосфера водопадов удивительно благотворно действует и на весь организм.
Наш экскурсовод расскажет, как появилось такое необычное название у водопадов, об истории населявших эти края древних племен.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослый
1 000 ₽
Детский (до 12 лет)
900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Экологический сбор — 60 рублей
Место начала и завершения
Кисловодск Колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 14:00, воскресенье в 9:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Каждый день в 14:00, воскресенье в 9:00

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