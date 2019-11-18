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Отправиться за яркими впечатлениями к комплексу сказочных водопадов и услышать легенды горы Кольцо

Максим
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Максим – ваш гид
Поездка в ущелье Скалистого хребта к Медовым водопадам — одна из самых зрелищных в окрестностях Кисловодска.

Завораживающие пейзажи буду сопровождаться рассказами о крае, его народах и культуре.

Возле горы Кольцо вы услышите легенду в духе романтических мифов Кавказа.

И, конечно, в полной мере насладитесь красотой водной стихии.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора

Что вас ожидает

Живописная дорога к ущелью
Главные герои путешествия находятся совсем недалеко от Кисловодска, но путь будет пролегать по извилистой дороге с крутыми поворотами, поэтому времени в пути будет предостаточно для того, чтобы рассмотреть целую вереницу впечатляющих пейзажей. От меня вы услышите нескучные рассказы об истории Кавказа, населяющих его народах, культуре и обычаях. А в середине маршрута сделаем остановку возле излюбленного природного памятника многих поколений — горы Кольцо, упоминаемого Лермонтовым в своих произведениях. Вы изучите необычное скальное образование и услышите романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов.

Комплекс Медовых водопадов
В районе КМВ все реки родникового происхождения. Одну из них, приток Подкумка, вы увидите в Ореховых отвершках, где река Аликоновка образует несколько водопадов: Жемчужный, Секретный, Чертова мельница, Большой и Малый Медовые. Я расскажу о происхождении названия каждого из них, а кое-где будет даже несколько версий. Также вы услышите о целебных свойствах, которые они оказывают на самочувствие человека. И, конечно, вдоволь насладитесь видами природной стихии в окружении волшебных ландшафтов.

Организационные детали

Дополнительные расходы — экологический сбор (60 руб./человека).

Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора
Медовые водопады, или великолепная пятерка и гора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 ноября 2019
Очень красивая экскурсия! В полной мере можно насладиться потрясающими видами и невероятной природой Кавказа. А когда тебе еще и рассказывают обо всём, что ты видишь вокруг, да так интересно и грамотно, как это делает Максим, то положительные эмоции переполняют. От всей души рекомендую эту экскурсию и гида Максима.

Максим проводит ещё 5 экскурсий

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