Что вас ожидает

Живописная дорога к ущелью

Главные герои путешествия находятся совсем недалеко от Кисловодска, но путь будет пролегать по извилистой дороге с крутыми поворотами, поэтому времени в пути будет предостаточно для того, чтобы рассмотреть целую вереницу впечатляющих пейзажей. От меня вы услышите нескучные рассказы об истории Кавказа, населяющих его народах, культуре и обычаях. А в середине маршрута сделаем остановку возле излюбленного природного памятника многих поколений — горы Кольцо, упоминаемого Лермонтовым в своих произведениях. Вы изучите необычное скальное образование и услышите романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов.

Комплекс Медовых водопадов

В районе КМВ все реки родникового происхождения. Одну из них, приток Подкумка, вы увидите в Ореховых отвершках, где река Аликоновка образует несколько водопадов: Жемчужный, Секретный, Чертова мельница, Большой и Малый Медовые. Я расскажу о происхождении названия каждого из них, а кое-где будет даже несколько версий. Также вы услышите о целебных свойствах, которые они оказывают на самочувствие человека. И, конечно, вдоволь насладитесь видами природной стихии в окружении волшебных ландшафтов.