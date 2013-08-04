Тур проходит в Приэльбрусье – самом живописном регионе Кабардино-Балкарии.
Природа этих мест щедро дарит туристам диковинные красоты и невиданные чудеса!
Экскурсионный тур в Приэльбрусье жарким летом, цветущей весной и золотой осенью – это походы без рюкзаков по самым красивым локациям региона, дегустация лучших блюд балкарской кухни 🥧 и неповторимые фото уникальных, природных уголков.
Даты поездок на 2021 г. (10 дней):
ИЮНЬ
27 июня - 06 июля
ИЮЛЬ
07 - 16 июля
15 - 24 июля
25 июля - 03 августа
АВГУСТ
04 - 13 августа
15 - 24 августа
22 - 31 августа
СЕНТЯБРЬ
05 - 14 сентября
Что входит
Проживание в Приэльбрусье, гостиница «Эльтур» или гостинице аналогичного класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора. Холодильника нет, чайника нет, но в кафе гостиницы туристам всегда бесплатно дают кипяток. В гостинице имеется сауна, бильярдная (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-10) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-10) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.
Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе.
Входные билеты на термальные источники.
Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье.
Билеты на канатную дорогу на гору Эльбрус и Чегет.
Оформление пропуска в пограничную зону.
Услуги инструктора-проводника.
Что не входит
Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
Ужины. Поужинать можно в нашей гостинице, также рядом есть несколько кафе. Стоимость ужина - 300-400 руб.
Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др. ) – 300 рублей за весь период отдыха.
Страховка (не обязательна)
Начало
🚩 г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Место завершения
🏁 г. Минеральные Воды (жд вокзал), (аэропорт).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.