Тур проходит в Приэльбрусье – самом живописном регионе Кабардино-Балкарии.

Природа этих мест щедро дарит туристам диковинные красоты и невиданные чудеса!

Экскурсионный тур в Приэльбрусье жарким летом, цветущей весной и золотой осенью – это походы без рюкзаков по самым красивым локациям региона, дегустация лучших блюд балкарской кухни 🥧 и неповторимые фото уникальных, природных уголков.

Даты поездок на 2021 г. (10 дней):

ИЮНЬ

27 июня - 06 июля

ИЮЛЬ

07 - 16 июля

15 - 24 июля

25 июля - 03 августа

АВГУСТ

04 - 13 августа

15 - 24 августа

22 - 31 августа

СЕНТЯБРЬ

05 - 14 сентября