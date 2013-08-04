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МЕГАтур в Приэльбрусье на 10 дней

Восход
Восход – Гид из Кисловодска
МЕГАтур в Приэльбрусье на 10 дней
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 240 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 46 000 ₽ за человека

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МЕГАтур в Приэльбрусье на 10 дней
МЕГАтур в Приэльбрусье на 10 дней

Что вы увидите

  • НА МАРШРУТЕ НАС ЖДЁТ:
  • Подъем по канатке на самую высокую гору Европы!
  • Фоточки с Эльбрусом
  • Шашлычок с пылу, с жару! Мммммм)))
  • Чаёк из горных трав
  • Купание в горячих источниках
  • ОООоооооочень много прогулок по горам и водопадам
Тур проходит в Приэльбрусье – самом живописном регионе Кабардино-Балкарии.
Природа этих мест щедро дарит туристам диковинные красоты и невиданные чудеса!
Экскурсионный тур в Приэльбрусье жарким летом, цветущей весной и золотой осенью – это походы без рюкзаков по самым красивым локациям региона, дегустация лучших блюд балкарской кухни 🥧 и неповторимые фото уникальных, природных уголков.

Даты поездок на 2021 г. (10 дней):

    ИЮНЬ
    27 июня - 06 июля
    ИЮЛЬ
    07 - 16 июля
    15 - 24 июля
    25 июля - 03 августа
    АВГУСТ
    04 - 13 августа
    15 - 24 августа
    22 - 31 августа
    СЕНТЯБРЬ
    05 - 14 сентября
    Что входит
    • Проживание в Приэльбрусье, гостиница «Эльтур» или гостинице аналогичного класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора. Холодильника нет, чайника нет, но в кафе гостиницы туристам всегда бесплатно дают кипяток. В гостинице имеется сауна, бильярдная (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
    • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-10) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-10) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
    • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.
    • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе.
    • Входные билеты на термальные источники.
    • Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье.
    • Билеты на канатную дорогу на гору Эльбрус и Чегет.
    • Оформление пропуска в пограничную зону.
    • Услуги инструктора-проводника.
    Что не входит
    • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
    • Ужины. Поужинать можно в нашей гостинице, также рядом есть несколько кафе. Стоимость ужина - 300-400 руб.
    • Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др. ) – 300 рублей за весь период отдыха.
    • Страховка (не обязательна)
    Начало
    🚩 г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
    Место завершения
    🏁 г. Минеральные Воды (жд вокзал), (аэропорт).
    МЕГАтур в Приэльбрусье на 10 дней
    МЕГАтур в Приэльбрусье на 10 дней
    МЕГАтур в Приэльбрусье на 10 дней
    МЕГАтур в Приэльбрусье на 10 дней
    МЕГАтур в Приэльбрусье на 10 дней

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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