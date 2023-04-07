Трансфер
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Что вас ожидает:
- Минеральные Воды
- Черкесск
- Архыз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Перевозка пассажиров
Лыжи снаряжение
Вип
Все виды транспорта
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минеральные Воды АропортЗавершение: Архыз
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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