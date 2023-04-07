Трансфер: Минеральные-Воды-Архыз

Трансфер

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Трансфер: Минеральные-Воды-Архыз
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Минеральные Воды
  • Черкесск
  • Архыз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Перевозка пассажиров

Лыжи снаряжение

Вип

Все виды транспорта

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды Аропорт
Завершение: Архыз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Групповые
Трансфер
Архыз
Выездные

Похожие туры из Кисловодска

По городам и водам: все курорты КМВ за один день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
1 отзыв
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
Обширный сити-тур по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и окрестностям Кисловодска
7 апр
8 апр
10 апр
11 апр
от 10 000 за всё до 3 чел.
Треккинг по вершинам Пятигорья
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Треккинг по вершинам Пятигорья
Забраться на вершину Бештау и насладиться панорамой Кавказских Минеральных Вод
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
от 9 000 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
1 отзыв
Трансфер + экскурсия из аэропорта Минеральные Воды
С комфортом добраться до Кисловодска из аэропорта (или обратно) и осмотреть окрестности
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
от 6 500 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Заказать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ