Поехали с нами на мотоциклах исследовать самые живописные локации Архыза в комфортном для нас режиме и с остановками там, где захотим! Предоставим технику и экипировку и встретим вас в Кисловодске.



Накатаем километры по пересечённой местности, увидим Софийские водопады, озеро Семицветное, а в освежающем Бездонном искупаемся с видом на снежные вершины. Отдохнём посреди альпийских лугов и выпьем горный чай на перевале Пхия. Напаримся в бане и посидим у костра под звёздным небом. Дополним путешествия колоритом — кавказскими хычинами с различными начинками.