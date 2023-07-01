Мототур к озёрам и водопадам Архыза

Накатать километры по перевалам и долинам, попариться в бане среди гор и попробовать хычины

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Поехали с нами на мотоциклах исследовать самые живописные локации Архыза в комфортном для нас режиме и с остановками там, где захотим! Предоставим технику и экипировку и встретим вас в Кисловодске.

Накатаем километры по пересечённой местности, увидим Софийские водопады, озеро Семицветное, а в освежающем Бездонном искупаемся с видом на снежные вершины. Отдохнём посреди альпийских лугов и выпьем горный чай на перевале Пхия. Напаримся в бане и посидим у костра под звёздным небом. Дополним путешествия колоритом — кавказскими хычинами с различными начинками.
Мототур к озёрам и водопадам Архыза
Мототур к озёрам и водопадам Архыза
Мототур к озёрам и водопадам Архыза
Мототур к озёрам и водопадам Архыза
Мототур к озёрам и водопадам Архыза
Мототур к озёрам и водопадам Архыза
Мототур к озёрам и водопадам Архыза
Мототур к озёрам и водопадам Архыза
Мототур к озёрам и водопадам Архыза
Мототур к озёрам и водопадам Архыза
Ближайшие даты:
1
июл
5
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.

Права на мотоцикл не обязательны. Главное — навыки и опыт вождения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, у входа в парк у Колоннада, 7:00
Завершение: Кисловодск, у входа в парк у Колоннада, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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