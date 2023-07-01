Накатать километры по перевалам и долинам, попариться в бане среди гор и попробовать хычины
Поехали с нами на мотоциклах исследовать самые живописные локации Архыза в комфортном для нас режиме и с остановками там, где захотим! Предоставим технику и экипировку и встретим вас в Кисловодске.
Накатаем километры по пересечённой местности, увидим Софийские водопады, озеро Семицветное, а в освежающем Бездонном искупаемся с видом на снежные вершины. Отдохнём посреди альпийских лугов и выпьем горный чай на перевале Пхия. Напаримся в бане и посидим у костра под звёздным небом. Дополним путешествия колоритом — кавказскими хычинами с различными начинками.
Накатаем километры по пересечённой местности, увидим Софийские водопады, озеро Семицветное, а в освежающем Бездонном искупаемся с видом на снежные вершины. Отдохнём посреди альпийских лугов и выпьем горный чай на перевале Пхия. Напаримся в бане и посидим у костра под звёздным небом. Дополним путешествия колоритом — кавказскими хычинами с различными начинками.
Ближайшие даты:
1
июл
июл
5
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 18 лет.
Права на мотоцикл не обязательны. Главное — навыки и опыт вождения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кисловодск, у входа в парк у Колоннада, 7:00Завершение: Кисловодск, у входа в парк у Колоннада, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Здравствуйте! Меня зовут Максим. С детства живу в Кисловодске, хорошо знаю окрестности и красивые места. Я мастер спорта по автокроссу, увлекаюсь мото Эндуро. Сам очень кайфую от езды на мотоцикле по горам и хочу поделиться этим удовольствием с вами. Такое путешествие оставит особенные воспоминания!Задать вопрос
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