Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом

Увидеть панорамы плато, проснуться с видом на Эльбрус, отведать настоящий нарзан и хычины

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Путешествие на 2 дня с ветерком по самым живописным локациям плато Бермамыт и окрестностям.

Отправимся на байках к скалистым склонам, водопадам, смотровым площадкам, водохранилищу, лабиринтам, Долине нарзанов. Насладимся звёздным небом посреди дикой природы и встретим рассвет вместе с Эльбрусом. Попробуем местную кухню и горный нарзан. Для большего комфорта с нами будет машина сопровождения и водитель-повар. Технику и экипировку предоставим. Почувствуем скорость, свободу и прилив адреналина в небольшой компании единомышленников!
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Мототур на Бермамыт с проживанием в домиках над обрывом
Ближайшие даты:
29
апр
8
мая
13
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.

Права на мотоцикл не обязательны. Главное — навыки и опыт вождения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, у входа в парк у Колоннада, 9:00
Завершение: Кисловодск, у входа в парк у Колоннада, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Панорамы

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