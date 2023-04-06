Чегемские водопады можно назвать одной из самых красивых достопримечательностей центральной части Кавказа. Они расположены в Чегемском ущелье, в 35 километрах от съезда с трассы Пятигорск-Нальчик.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад Адай-Су
- Чегемские водопады
- Чегемская теснина
- Массив Ак-Кая
- Перевал Актопрак
- Горные ворота
- Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- вы увидите два абсолютно непохожих друг на друга величественных водопада;
- прогуляетесь по теснине, там, где с трудом разъезжаются машины, а горы уходят вверх на сотни метров;
- проедем по серпантинам горного перевала по субальпийским лугам, мимо отвесных гранитных скал, а с пиковой высоты 2200 м. видны снежные вершины;
- и на верхнюю смотровую площадку озера удивительного цвета Гижгит.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Травяной чай и домашнее вино
- Трансфер
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Курортный бульвар, д. 2, Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00Экскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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