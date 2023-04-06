На Чегемские водопады к озеру Гижгит, через перевал Актопрак

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Чегемские водопады можно назвать одной из самых красивых достопримечательностей центральной части Кавказа. Они расположены в Чегемском ущелье, в 35 километрах от съезда с трассы Пятигорск-Нальчик.
На Чегемские водопады к озеру Гижгит, через перевал Актопрак
На Чегемские водопады к озеру Гижгит, через перевал Актопрак
На Чегемские водопады к озеру Гижгит, через перевал Актопрак
На Чегемские водопады к озеру Гижгит, через перевал Актопрак
На Чегемские водопады к озеру Гижгит, через перевал Актопрак
На Чегемские водопады к озеру Гижгит, через перевал Актопрак
На Чегемские водопады к озеру Гижгит, через перевал Актопрак
На Чегемские водопады к озеру Гижгит, через перевал Актопрак
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Водопад Адай-Су
  • Чегемские водопады
  • Чегемская теснина
  • Массив Ак-Кая
  • Перевал Актопрак
  • Горные ворота
  • Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • вы увидите два абсолютно непохожих друг на друга величественных водопада;
  • прогуляетесь по теснине, там, где с трудом разъезжаются машины, а горы уходят вверх на сотни метров;
  • проедем по серпантинам горного перевала по субальпийским лугам, мимо отвесных гранитных скал, а с пиковой высоты 2200 м. видны снежные вершины;
  • и на верхнюю смотровую площадку озера удивительного цвета Гижгит.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Травяной чай и домашнее вино
  • Трансфер
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Курортный бульвар, д. 2, Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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