Многие мечтают покорить Эльбрус! Это самая высокая вершина Европы — 5642 метров.



Я вам покажу, почему многие любят это место.



Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие к подножию Эльбруса.



Наш путь пройдет через Баксанское ущелье, а далее мы поднимемся на канатных дорогах и насладимся горными пейзажами.



Вы побываете на поляне Азау и поляне Нарзанов, прокатитесь верхом на лошади и прогуляетесь у озера Гижгит