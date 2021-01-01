Дорога к подножию Эльбруса пролегает по Баксанскому ущелью. Поляна Азау, Терскол, поляна Чегет. Подъём на канатных дорогах на г. Чегет и на г. Эльбрус, поляна нарзанов, озеро Гижгит.
Спросите себя — как высоко вы забирались? (самолёт не считается). Эльбрус— самая высокая горная вершина России и Европы – 5642 м над уровнем моря. Канатные дороги (открытый и закрытый подъёмники), конные прогулки, горнолыжные трассы.
Важная информация:
При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно), воду, питание, тёплые вещи, дождевик, удобную обувь, головной убор, рюкзак, купальник, полотенца.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Эльбрус
3 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
Проведение экскурсии гидом.
Что не входит
Канатные подъёмники
Возможность организации пикника гидом (шашлык, и т. д.)
Возможность организации профессиональной фотосессии
Возможность посещения дополнительных локаций (уточнять у оператора).
Место начала и завершения
Пятигорск
Важная информация
При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
воду
питание
тёплые вещи
дождевик
удобную обувь
головной убор
рюкзак
купальник
полотенца.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.