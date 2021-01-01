На Эльбрус «по дороге с облаками»

Многие мечтают покорить Эльбрус! Это самая высокая вершина Европы - 5642 метров

Многие мечтают покорить Эльбрус! Это самая высокая вершина Европы — 5642 метров.

Я вам покажу, почему многие любят это место.

Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие к подножию Эльбруса.

Наш путь пройдет через Баксанское ущелье, а далее мы поднимемся на канатных дорогах и насладимся горными пейзажами.

Вы побываете на поляне Азау и поляне Нарзанов, прокатитесь верхом на лошади и прогуляетесь у озера Гижгит
На Эльбрус «по дороге с облаками»
На Эльбрус «по дороге с облаками»
На Эльбрус «по дороге с облаками»
На Эльбрус «по дороге с облаками»
На Эльбрус «по дороге с облаками»
На Эльбрус «по дороге с облаками»

Что вы увидите 🤩

  • Предлагаемые локации на выбор:
  • Поляна Азау
  • Гора Чегет
  • Поляна Нарзанов
  • Горное озеро Гижгит
  • Купание в термальном источнике Гедуко

Что вас ожидает:

  • Дорога к подножию Эльбруса пролегает по Баксанскому ущелью. Поляна Азау, Терскол, поляна Чегет. Подъём на канатных дорогах на г. Чегет и на г. Эльбрус, поляна нарзанов, озеро Гижгит.
  • Спросите себя — как высоко вы забирались? (самолёт не считается). Эльбрус— самая высокая горная вершина России и Европы – 5642 м над уровнем моря. Канатные дороги (открытый и закрытый подъёмники), конные прогулки, горнолыжные трассы.

Важная информация:

  • При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно), воду, питание, тёплые вещи, дождевик, удобную обувь, головной убор, рюкзак, купальник, полотенца.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Эльбрус
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
  • Проведение экскурсии гидом.
Что не входит
  • Канатные подъёмники
  • Возможность организации пикника гидом (шашлык, и т. д.)
  • Возможность организации профессиональной фотосессии
  • Возможность посещения дополнительных локаций (уточнять у оператора).
Место начала и завершения
Пятигорск
Важная информация
  • При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
  • воду
  • питание
  • тёплые вещи
  • дождевик
  • удобную обувь
  • головной убор
  • рюкзак
  • купальник
  • полотенца.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 07:00

Антон Е.
Антон Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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