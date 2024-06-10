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Отправиться в Домбай можно в любое время года. Летом и осенью по дороге туда мы увидим водопады, ледяные озёра и тенистые ущелья. Зимой Домбай укрыт снегом и ослепляет белоснежной красотой. Мы отправимся в посёлок через перевал Гум-Баши.



По пути заглянем в Сырные пещеры, а в самом Домбае полюбуемся видами, от которых захватывает дух — вы убедитесь в этом сами!