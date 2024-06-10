Отправиться в Домбай можно в любое время года. Летом и осенью по дороге туда мы увидим водопады, ледяные озёра и тенистые ущелья. Зимой Домбай укрыт снегом и ослепляет белоснежной красотой. Мы отправимся в посёлок через перевал Гум-Баши.
По пути заглянем в Сырные пещеры, а в самом Домбае полюбуемся видами, от которых захватывает дух — вы убедитесь в этом сами!
По пути заглянем в Сырные пещеры, а в самом Домбае полюбуемся видами, от которых захватывает дух — вы убедитесь в этом сами!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы проедем по перевалу Гум-Баши, который достигает высоты 2144 м. Это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога с панорамами Большого Кавказского хребта. По пути остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
- Посетим Сырные пещеры из пористого песчаника — внешним видом они действительно напоминают сыр с дырочками. Вы осмотрите пещеры снаружи и изнутри и сделаете эффектные снимки на фоне необычных стен.
- Отправимся в Шоанинский храм 10 века, где вы познакомитесь с историей архитектурного памятника. А ещё загадаете заветное желание под звон колоколов.
- Увидим реку Уллу-Муруджу — одну из самых чистых в Европе! Её ледниковая вода ещё и очень полезная, так как богата серебром.
- Прибыв в посёлок Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими пиками и ледниками, увидите гору Мусса-Ачитара во всей красе.
Организационные детали
- Поездка актуальна круглый год.
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном внедорожнике от места вашего проживания и обратно, услуги гида.
- Экскурсия проходит на внедорожнике или минивэне, в зависимости от наполняемости группы (Infiniti QX56, Hyundai Grand Starex, УАЗ патриот и др. авто).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Канатная дорога в Домбае — 2300 руб. /чел. на все три высоты.
- Заезд в Гоначхирское ущелье — 300-400 руб.
- Еда и напитки — средний чек 300-500 руб. /чел.
ежедневно в 06:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Приветствуем вас, дорогие друзья! Уже более 7 лет наша команда организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы смогли объединить все свои знания и опыт для организацииЗадать вопрос
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