Что вы увидите
- Плато Бермамыт
- Горные пики Бештау и Машук
- Скалы Монахи
- Каменный амфитеатр
- Южная стена Малого Бермамыта
Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца!
Кроме того, я покажу каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта и расскажу легенды этого волшебного места.
Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Начало и место завершения
🚩 кисловодск
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай И.
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