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Невероятное плато Бермамыт

Николай И.
Николай И. – Гид из Кисловодска
Я помогу вам добраться на труднодоступное плато Бермамыт, вдохновляющие виды которого напомнят Гранд Каньон.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🛣Джиппинг
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Невероятное плато Бермамыт
Невероятное плато Бермамыт

Что вы увидите

  • Плато Бермамыт
  • Горные пики Бештау и Машук
  • Скалы Монахи
  • Каменный амфитеатр
  • Южная стена Малого Бермамыта
Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца!
Кроме того, я покажу каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта и расскажу легенды этого волшебного места.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Начало и место завершения
🚩 кисловодск
Невероятное плато Бермамыт
Невероятное плато Бермамыт
Невероятное плато Бермамыт
Невероятное плато Бермамыт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Николай И.
Николай И.
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