Эта авторская прогулка 👣 по праздничному сияющему новогоднему курорту. Знакомство с его историческим и архитектурным наследием, историями празднования Нового года в курортном городе..

Что вас ожидает

Знакомство с историей 📖 самого первого строения Кисловодска – старинной крепостью, одной из немногих, стоящих уже больше 200 лет, в которой останавливался А. Пушкин и генерал Н. Раевский с семьей. Сияющие золотом главы Свято-Никольского кафедрального собора, и сам собор в рождественском убранстве. Базарчик на улице Парковый Пешеход – полюбуемся и купим новогодний подарок – джурабы- теплые носки, один из самых древних предметов гардероба горцев, которые вошли в “Теплую карту России”. Погуляем по одному из самых красивых 🤩 рукотворных парков 🌳 на территории Европы – бросим монету в Зеркальный пруд и полюбуемся Стеклянной струей. Ни один из гостей Кисловодского парка не может пройти мимо цветочного календаря- фото на его фоне- обязательный памятный сувенир 🎁. Рассмотрим заточЕнного за решеткой в гроте Демона. Конечно, зайдем в празднично украшенную Нарзанную галерею, построенную в средневековом английском стиле, попробуем нарзан. Я расскажу вам о первопоселенце и одном из первых историков Кавказа А. Реброве возле его дома – самого старого и знаменитого в городе, описанном еще в романе М. Лермонтова. Закончится наша прогулка в сердце города – Курортном бульваре, наполненном музыкой, сияющими огнями, запахом хвои, кофе и мандаринов.

Организационные детали

Для гостей с детьми по их желанию предусмотрим время для игр на детской площадке “Лукоморье” и катание на “паровозиках “ по Курортному бульвару.