  1. Россия
  2. Экскурсии

Новогодняя сказка Кисловодска

Ольга И.
Ольга И. – Гид из Кисловодска
Новогодняя сказка Кисловодска
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Новогодняя сказка Кисловодска
Новогодняя сказка Кисловодска

Что вы увидите

  • Кисловодскую крепость
  • Свято- Никольский собор
  • Курортный парк
  • Семиградусный источник
  • цветочный календарь
  • Лермонтовская площадка
  • скульптура демона
  • Колоннада
  • Нарзанная галерея
  • дом А. Реброва
  • памятник А. Реброву
  • Главные нарзанные ванны
  • Гранд- отель
  • первая аптека
  • памятник СВ. Николаю
  • Курортный бульвар.
Эта авторская прогулка 👣 по праздничному сияющему новогоднему курорту. Знакомство с его историческим и архитектурным наследием, историями празднования Нового года в курортном городе..
Что вас ожидает
Знакомство с историей 📖 самого первого строения Кисловодска – старинной крепостью, одной из немногих, стоящих уже больше 200 лет, в которой останавливался А. Пушкин и генерал Н. Раевский с семьей. Сияющие золотом главы Свято-Никольского кафедрального собора, и сам собор в рождественском убранстве. Базарчик на улице Парковый Пешеход – полюбуемся и купим новогодний подарок – джурабы- теплые носки, один из самых древних предметов гардероба горцев, которые вошли в “Теплую карту России”. Погуляем по одному из самых красивых 🤩 рукотворных парков 🌳 на территории Европы – бросим монету в Зеркальный пруд и полюбуемся Стеклянной струей. Ни один из гостей Кисловодского парка не может пройти мимо цветочного календаря- фото на его фоне- обязательный памятный сувенир 🎁. Рассмотрим заточЕнного за решеткой в гроте Демона. Конечно, зайдем в празднично украшенную Нарзанную галерею, построенную в средневековом английском стиле, попробуем нарзан. Я расскажу вам о первопоселенце и одном из первых историков Кавказа А. Реброве возле его дома – самого старого и знаменитого в городе, описанном еще в романе М. Лермонтова. Закончится наша прогулка в сердце города – Курортном бульваре, наполненном музыкой, сияющими огнями, запахом хвои, кофе и мандаринов.
Организационные детали
Для гостей с детьми по их желанию предусмотрим время для игр на детской площадке “Лукоморье” и катание на “паровозиках “ по Курортному бульвару.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 пр. Мира, 11
    Место завершения
    🏁 Курортный бульвар
    Новогодняя сказка Кисловодска
    Новогодняя сказка Кисловодска
    Новогодняя сказка Кисловодска

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ольга И.
    Ольга И.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Ольга И. проводит ещё 2 экскурсии

    Барские дачи Кисловодска
    2 500
    2 часа
    Барские дачи Кисловодска
    7 отзывов
    Кисловодск — город цветов и солнечных лучей
    2 000
    2 часа
    Кисловодск — город цветов и солнечных лучей
    2 отзыва

    Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

    Кисловодск в именах и судьбах
    700
    2.5 часа
    Кисловодск в именах и судьбах
    66 отзывов
    Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
    Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
    3 250
    3 часа
    Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
    41 отзыв
    Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
    По улицам старого Кисловодска
    От 1 200
    2.5 часа
    По улицам старого Кисловодска
    34 отзыва
    Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
    К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
    8 000
    6 часов
    К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
    31 отзыв
    Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
    7 800
    8 часов
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
    31 отзыв
    Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
    Волшебный Кисловодск
    3 250
    2.5 часа
    Волшебный Кисловодск
    29 отзывов
    Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена