1 день

Прибытие - Пятигорск - переезд в Домбай

Встреча группы в аэропорту г. Минеральные Воды.

Рекомендуем прилететь до 13:10. Если вас нужно будет встретить на ж/д вокзале, сообщите об этом заранее.

Вас будет ждать гид с табличкой «Новогодняя Сказка в Домбае».

Посадка в автобус.

Переезд в Пятигорск.

Обзорная экскурсия по Пятигорску.

Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.

Во время экскурсии вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.

Вы можете подняться по канатной дороге на гору Машук (за доп. плату).

Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.

Свободное время для обеда.

Переезд в Домбай.

Размещение в гостинице Версаль.

Ночь в отеле.

Возможна посадка на экскурсионный автобус из Дербента. Подробности в разделе «Важно знать».