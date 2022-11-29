Новогодняя сказка в Домбае

Хотите отметить Новый год в необычном месте

4.7
3 отзыва
Хотите отметить Новый год в необычном месте? Тогда отправляйтесь в путешествие на Кавказ! Вас ожидает поездка в Пятигорск, подъем на гору Мусса-Ачитара, прогулка по Тебердинскому заповеднику и новогодний банкет в Домбае. Вы попробуете воду из чистейшей реки Европы и побываете в зоопарке. Ваша новогодняя сказка начинается!
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Новогодняя сказка в Домбае
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Новый год
Новый год
Встретим Новый год в окружении прекрасных гор
Мусса-Ачитара
Мусса-Ачитара
Поднимемся на вершину горы по канатной дороге
Уллу-Мурджу
Уллу-Мурджу
Попробуем воду из самой чистой реки в России
Курорт Домбай
Курорт Домбай
Покатаемся на лыжах, сноубордах или ватрушках в свободный день
Зоопарк
Зоопарк
Посетим зоопарк и покормим животных
По стопам великих писателей
По стопам великих писателей
Погуляем по Пятигорску и узнаем много интересного на обзорной экскурсии

Программа тура по дням

1 день

Прибытие - Пятигорск - переезд в Домбай

Встреча группы в аэропорту г. Минеральные Воды.

Рекомендуем прилететь до 13:10. Если вас нужно будет встретить на ж/д вокзале, сообщите об этом заранее.

Вас будет ждать гид с табличкой «Новогодняя Сказка в Домбае».

Посадка в автобус.

Переезд в Пятигорск.

Обзорная экскурсия по Пятигорску.

Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.

Во время экскурсии вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.

Вы можете подняться по канатной дороге на гору Машук (за доп. плату).

Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.

Свободное время для обеда.

Переезд в Домбай.

Размещение в гостинице Версаль.

Ночь в отеле.

Возможна посадка на экскурсионный автобус из Дербента. Подробности в разделе «Важно знать».

Прибытие - Пятигорск - переезд в ДомбайПрибытие - Пятигорск - переезд в ДомбайПрибытие - Пятигорск - переезд в ДомбайПрибытие - Пятигорск - переезд в ДомбайПрибытие - Пятигорск - переезд в Домбай
2 день

Экскурсия по поселку Домбай - гора Мусса-Ачитара - Новогодний банкет в ресторане

Завтрак в отеле.

Экскурсия по поселку Домбай, знакомство с инфраструктурой.

Подъем на гору Мусса-Ачитара по канатной дороге (за доп. плату).

Подготовка к празднованию Нового года в ресторане гостиницы с 22:00

Новогодний банкет включен в стоимость тура (программа мероприятия уточняется).

Экскурсия по поселку Домбай - гора Мусса-Ачитара - Новогодний банкет в ресторанеЭкскурсия по поселку Домбай - гора Мусса-Ачитара - Новогодний банкет в ресторанеЭкскурсия по поселку Домбай - гора Мусса-Ачитара - Новогодний банкет в ресторанеЭкскурсия по поселку Домбай - гора Мусса-Ачитара - Новогодний банкет в ресторанеЭкскурсия по поселку Домбай - гора Мусса-Ачитара - Новогодний банкет в ресторане
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Отдых.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Тебердинский заповедник

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле отеля.

Экскурсия в Тебердинский заповедник: насладимся речкой Уллу-Мурджу, попробуем воду из самой чистой реки в России.

Посетим Тебердинский зоопарк.

Экскурсия в музей природы Тибердинского государственного природного биосферного заповедника.

Переезд в Минеральные воды.

Проводы группы с вылетом после 17:00.

Переезд в Дагестан.

Остановки по пути г. Грозный, Хасавюрт, Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дербент.

Тебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедник

Проживание

В туре предполагается проживание в поселке Домбай.

Варианты проживания

Отель «Версаль»

3 ночи

Отель «Версаль» расположен в Домбае, в 41 км от Архыза. К услугам гостей бар и бесплатный Wi-Fi.

В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном со спутниковыми каналами, полностью оборудованная кухня с микроволновой печью и собственная ванная комната с ванной и тапочками.

В распоряжении гостей апарт-отеля общий лаундж и принадлежности для барбекю.

Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт Минеральные Воды – отель – аэропорт Минеральные Воды
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице (3 ночи)
  • Питание по программе тура ВВ (завтраки)
  • Новогодний банкет
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Страховка
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное проживание – 12 500 руб.
  • Подъемники
  • Сувениры
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли возможность присоединиться к туру в Дагестане?

Данный тур возможен с выездом из городов: Дербент, Избербаш, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт, Грозный, Минеральные воды.

Наш экскурсионный автобус выезжает накануне тура (29.12.2022) из г. Дербент. Вы можете без дополнительной платы присоединиться к нему в следующих городах:

  • 20:00 посадка в г. Дербент, у ТЦ Россия;
  • 21:30 посадка в г. Избербаш, ул. Буйнакского д. 113 (у Сбербанка);
  • 22:30 посадка в г. Каспийск, просп. Алулиничева, д. 21;
  • 23:00 посадка в г. Махачкала, у гостиницы Ак-Гель (пр-т Петра I д. 14).

По дороге санитарные остановки и фото-стоп в Чечне у мечети Сердце Матери в ночной подсветке. Будьте готовы к тому, что ночь вы проведете в дороге.

Утром будет остановка на завтрак и экскурсия по Кисловодску.

После экскурсии мы объединимся с группой и отправимся в Пятигорск.

Есть ли возможность вылета из Дагестана?

Вы можете без дополнительной платы присоединиться к нашему экскурсионной автобусу, который выезжает 02.01.2023 (после 17:00) в г. Дербент.

Остановки по пути: г. Грозный, Хасавюрт, Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дербент.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
29 ноя 2022
Организация тура была на высоком уровне!
М
24 окт 2022
Всё неплохо. Но хотелось бы больше времени на такие локации как Гамсутль,Дербент, Сулакский каньон. . Времени на который было не более 40 минут, а дорога достаточно длинная, считая что это первая локация после аэропорта и обеда у местных жителей. Спасибо нашему менеджеру: Юлии, которая была на связи и отвечала и помогала с решением вопросов!!
П
17 окт 2022
Спасибо! Все понравилось кроме отеля в Грозном.
Большое спасибо экскурсоводу Ирине и нашему водителю Баширу!!!

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