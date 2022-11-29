Встреча группы в аэропорту г. Минеральные Воды.
Рекомендуем прилететь до 13:10. Если вас нужно будет встретить на ж/д вокзале, сообщите об этом заранее.
Вас будет ждать гид с табличкой «Новогодняя Сказка в Домбае».
Посадка в автобус.
Переезд в Пятигорск.
Обзорная экскурсия по Пятигорску.
Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.
Во время экскурсии вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.
Вы можете подняться по канатной дороге на гору Машук (за доп. плату).
Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.
Свободное время для обеда.
Переезд в Домбай.
Размещение в гостинице Версаль.
Ночь в отеле.
Возможна посадка на экскурсионный автобус из Дербента. Подробности в разделе «Важно знать».
Завтрак в отеле.
Экскурсия по поселку Домбай, знакомство с инфраструктурой.
Подъем на гору Мусса-Ачитара по канатной дороге (за доп. плату).
Подготовка к празднованию Нового года в ресторане гостиницы с 22:00
Новогодний банкет включен в стоимость тура (программа мероприятия уточняется).
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Отдых.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия в Тебердинский заповедник: насладимся речкой Уллу-Мурджу, попробуем воду из самой чистой реки в России.
Посетим Тебердинский зоопарк.
Экскурсия в музей природы Тибердинского государственного природного биосферного заповедника.
Переезд в Минеральные воды.
Проводы группы с вылетом после 17:00.
Переезд в Дагестан.
Остановки по пути г. Грозный, Хасавюрт, Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дербент.
В туре предполагается проживание в поселке Домбай.
Отель «Версаль» расположен в Домбае, в 41 км от Архыза. К услугам гостей бар и бесплатный Wi-Fi.
В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном со спутниковыми каналами, полностью оборудованная кухня с микроволновой печью и собственная ванная комната с ванной и тапочками.
В распоряжении гостей апарт-отеля общий лаундж и принадлежности для барбекю.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Данный тур возможен с выездом из городов: Дербент, Избербаш, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт, Грозный, Минеральные воды.
Наш экскурсионный автобус выезжает накануне тура (29.12.2022) из г. Дербент. Вы можете без дополнительной платы присоединиться к нему в следующих городах:
По дороге санитарные остановки и фото-стоп в Чечне у мечети Сердце Матери в ночной подсветке. Будьте готовы к тому, что ночь вы проведете в дороге.
Утром будет остановка на завтрак и экскурсия по Кисловодску.
После экскурсии мы объединимся с группой и отправимся в Пятигорск.
Вы можете без дополнительной платы присоединиться к нашему экскурсионной автобусу, который выезжает 02.01.2023 (после 17:00) в г. Дербент.
Остановки по пути: г. Грозный, Хасавюрт, Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дербент.