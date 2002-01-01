«Осетия по следам Алании» - тур в горы

Мы отправимся с вами по самому насыщенному маршруту республики Северная Осетия-Алания

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Кисловодске:
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
12 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Алий
Алий
36 отзывов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
За один день посетить три горных ущелья, побывать в Городе мертвых и узнать об обычаях осетин
рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
5 000 за человека
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4 отзыва
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина Нарзанов и Эльбрус за 1 день
в любом удобном вам месте Кисловодска
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
100009 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
1 отзыв
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
Полюбоваться самыми высокими горами Северного Кавказа, водопадами, ущельями, озерами и лесами
Кисловодск
16 мар
17 мар
18 мар
19 мар
1500013 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Мы отправимся с вами по самому насыщенному маршруту республики Северная Осетия-Алания и посетим сразу 3 ущелья: Куртатинское ущелье, Даргавская котловина вблизи Кахтисарского ущелья (также называют Даргавским ущельем) и Кармадонское ущелье.
«Осетия по следам Алании» - тур в горы
«Осетия по следам Алании» - тур в горы
«Осетия по следам Алании» - тур в горы
«Осетия по следам Алании» - тур в горы
«Осетия по следам Алании» - тур в горы
«Осетия по следам Алании» - тур в горы
«Осетия по следам Алании» - тур в горы

Что вас ожидает 🤩

  • Кавказские горы
  • Куртатинское ущелье
  • Даргавская котловина
  • Кахтисарское ущелье (также называют Даргавским ущельем)
  • Кармадонское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждет:

  • Куртатинское ущелье, растянувшееся на 50 км. Неподалеку вы посетите посёлок Верхний Фиагдон и оцените горные пейзажи, за которыми сюда едут тысячи туристов.
  • Кардаваганская теснина — глубокая и узкая расщелина, на дне которой беснуется река Фиагдон и, словно мечом, рассекает Куртатинское ущелье на две части. Впечатляющее зрелище!
  • Дзивгисская крепость — крупнейшая скальная крепость на Кавказе, которая изначально образована ветром, водой и временем, а затем обработана человеческими руками. Вы услышите историю цитадели, которая пережила множество набегов.
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — центр духовной жизни Алании и самая высокогорная обитель в России.
  • Башни Курта и Тага, названные именами двух братьев. Вы узнаете, чем примечательны эти постройки, и услышите связанную с башнями легенду. А после сможете неподалеку прокатиться на качелях над пропастью!
  • Город мёртвых Даргавс — символ Северной Осетии и самый знаменитый некрополь Кавказа. Вы окажетесь на зелёном холме, усыпанном множеством склепов, узнаете о тонкостях их строения и погребальных обычаях осетин.
  • Кармадонское ущелье, которое, несмотря на завораживающие виды, имеет печальную славу: в 2002 году именно здесь сошел ледник Колка, который унес жизни съемочной группы Сергея Бодрова и стер с лица земли курортный поселок Кармадон.

Важно знать:

  • С собой возьмите документы и верхнюю одежду.
  • Наденьте удобную обувь.
  • Для перекуса кафе на маршруте есть.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
  • Экосборы
Место начала и завершения?
По адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • С собой возьмите документы и верхнюю одежду.
  • Наденьте удобную обувь.
  • Для перекуса кафе на маршруте есть

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Групповые
На автобусе
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Северная Осетия
Дзивгисская крепость
Популярные места
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🧭
ТАМ