Преимущества этого путешествия:
Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Элиста – любой рейс с 14:00 до 16:00.
В этот раз вы действительно все правильно сделали!
Лучшего выбора для активного тура на джипах быть просто не может.
Машины ожидают вас в аэропорту города Элиста, столицы Калмыкии и европейского буддизма.
После размещений в уютной гостинице вы отправляетесь на первую экскурсию, вам предстоит много узнать о народе, проживающем в степях России, – о калмыках.
Правда, очень необычно находиться в европейском городе и на каждом шагу встречаться с символами буддизма, как будто здесь встретились, как старые добрые друзья, Запад и Восток?
Вы зайдете в Золотую обитель Будды Шакьямуни, покрутите молитвенные барабаны, заглянете в Национальный музей Калмыкии.
Вы убедитесь, что чудеса уже начались, но это именно начало, – готовьтесь, с завтрашнего дня каскады чудес будут только нарастать.
Проживание: гостиница 3*, г. Элиста.
Питание: ужин в гостинице.
Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 25 км.
Сегодняшний день вам предстоит провести среди песков и степей.
Вы хотите почувствовать себя настоящим кочевником?
Тогда просто необходимо остановиться в поселке Адык и заняться обучением стрельбе из лука и метанию аркана.
Станьте «джентльменами удачи» и устройте себе радость из «киношного» прошлого – катание на верблюдах, гигантах пустыни.
Впереди вас ждут барханы – огромные, пропитанные солнечным теплом «песочницы» для взрослых, которые душой остались в детстве.
Но Калмыкия – это не только степи и пески, но и соленые озера, имеющие нежный цвет розового жемчуга, это источники с водой, которая горит.
И все эти невероятные причуды вы увидите в вашем эксклюзивном джиппинге, и все их запечатлеете на фото, чтоб потом услышать, как ваши друзья буквально вопят от восторга.
Проживание: гостиница 3*, г. Элиста.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Протяженность экскурсионного дня: 350 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов.
Вперед к новым приключениям.
После выезда из гостиницы в программе – реликтовое озеро Маныч и переезд в Кисловодск.
В очень давние времена Каспийское и Черное моря соединялись огромным проливом.
Потом, когда произошел подъем земной коры, пролив оказался изолирован от морей, и до нашего времени сохранился его «остаток» – большое озеро Маныч-Гудило.
Маныч означает «соленый», а Гудило – это своеобразное прозвище озера, на котором дующие ветры создают гул.
Маныч – пристанище для огромного количества птиц в периоды сезонных перелетов, и множество видов птиц занесены в Красную книгу.
Удача сопутствует вам, и вы можете увидеть этих редких крылатых.
После прогулки по озеру продолжается движение за новыми чудесами.
Отдых в «жемчужине Кавминвод» Кисловодске после долгого дня очень актуален.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Протяженность: 450 км. Продолжительность экскурсионного дня: 10-11 часов. Перепад высот – 1200 м.
После дней, насыщенных активным джиппингом, так хорошо размять ноги и погулять по одному из самых больших и красивейших в Европе парков – Курортному парку Кисловодска.
Здесь множество удивительных мест, связанных с именем Лермонтова и знаменитостей «водяного общества» XIX века.
Совет – если захотите «закрутить» роман, не забудьте постоять на романтическом мостике «Дамский каприз» над Ольховкой.
А еще вас ждут знаменитые живописные Медовые водопады и легендарная гора-Кольцо – эти чудеса природы давно стали символами Кисловодска и всего курортного региона Кавказских минеральных Вод.
Завтра вам предстоит ранний подъем и выезд к самым «крутым», самым фантастическим реликтам Северного Кавказа.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Протяженность: 30-35 км. Продолжительность экскурсионного дня: 5-6 часов.
Плато Бермамыт – это нечто неописуемое, и слова попросту бесполезны.
Разве что, по слову одного из поэтов, – «балкон, где живут облака».
Но на этом мифическом балконе, кроме облаков, живут каменные великаны и карлики, стоят башни и пирамиды, а люди соорудили здесь мостик над бездной.
От Бермамыта были в восторге Лермонтов, Чехов, Брюсов, Горький.
У Лермонтова даже есть картина – «Эльбрус на восходе солнца», написанная именно здесь.
Рассвет вместе с просыпающимся гигантом Эльбрусом – это, быть может, главное чудо вашей жизни.
Но и это не все – Худесский лабиринт, загадочный и влекущий своими тайными ходами, уже манит вас.
Сопротивление магнетизму Худеса бесполезно, и потому – погнали.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Протяженность — 85 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов. Перепад высот: 1400 м.
Сегодня после выезда из Пятигорска – новые, захватывающие дух приключения, новые краски и красоты, новые впечатляющие истории!
Помните затерянный мир «Земли Санникова»?
Именно здесь, на великолепных карстовых озерах Шадхурей в Зольском районе Кабардино-Балкарии, снимались сцены фильма.
Здесь на обрывистых берегах колдовали шаманы.
Изумрудные глаза озер – кажется, романтичнее и придумать нельзя, но нет!
Былымские озера — цвет воды в озере – «голубая-голубая, не бывает голубей», а высокие горы вокруг покрыты ярким ковром цветов.
Дальше ваш путь лежит к подножию Великой Белой Горы, к ступням исполина Эльбруса.
Лучшего места для размещения, чем живописная поляна Азау, просто не найти!
Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Протяженность: 270 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов. Перепад высот: 1400 м.
Прекрасные канатные подъемники послужат вам, чтоб вы смогли одолеть склон Эльбруса.
С высоты 3500 метров открываются невероятные, неземные виды на снежники и ледники гор Главного Кавказского хребта.
Но, джипперы, вы же не простые туристы, вы – самые отважные путешественники.
Поэтому не откажите себе в удовольствии подняться на ратраке на высоту 4200 метров и полюбоваться на мир, лежащий под вашими ногами.
Хотите вдобавок увидеть Эльбрус в «классическом исполнении» с двумя головами?
Этот вид откроется с поляны Чегет, с высоты 3100 метров, и отсюда же – лучшие виды на пик Донгуз-Орун с ледником Семерка.
На поляне нарзанов вы получите заряд энергии от напитка богатырей и прогуляетесь до водопада пика Терскол.
На сегодня – полный пакет.
Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Протяженность: 20 км. Продолжительность экскурсионного дня: 5 часов. Перепад высот: 1600 м.
Джиппинг сразу на три чуда: на перевал Актопрак, в древнее селение Эльтюбю и к Чегемским водопадам – лучший финиш экстремального джип-тура на Северном Кавказе.
Перевал Актопрак с его пещерными ходами – самый загадочный в Кабардино-Балкарии!
Невероятная атмосфера Эльтюбю.
А грандиозные Чегемские водопады?!
Они все разные: от капель, выступающих из скал, до мощных потоков.
Да, последний день джип-тура переполнит вашу чашу с эмоциями и впечатлениями!
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды после экскурсии, ориентировочное время прибытия — 18:00.
Рекомендуемое время вылета — после 19:00.
Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 3 км. Автомобильная часть маршрута: 227 км.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х/ 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.
Доплата за одноместное размещение – 12 900 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Место и время сбора группы: г. Элиста, аэропорт или автовокзал, любой рейс с 14:00 до 16:00.
Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, рекомендуемое время вылета — после 18:00 и позже.