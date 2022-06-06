Эта программа – самая необычная, по-настоящему эксклюзивная. Вас ожидают пески и соленые озера, окрашивающиеся в период «цветения» в ярко-розовый цвет, прогулки по берегам реликтового озера Маныч-Гудило и рассвет на плато Бермамыт, водопады «всех видов и мастей» и склоны самой высокой горы Европы, и еще множество чудес – все в одном джип-туре. О такой поездке можно только мечтать, а мы предлагаем вам осуществить эту мечту!

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по Элисте

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Элиста – любой рейс с 14:00 до 16:00. В этот раз вы действительно все правильно сделали! Лучшего выбора для активного тура на джипах быть просто не может. Машины ожидают вас в аэропорту города Элиста, столицы Калмыкии и европейского буддизма. После размещений в уютной гостинице вы отправляетесь на первую экскурсию, вам предстоит много узнать о народе, проживающем в степях России, – о калмыках. Правда, очень необычно находиться в европейском городе и на каждом шагу встречаться с символами буддизма, как будто здесь встретились, как старые добрые друзья, Запад и Восток? Вы зайдете в Золотую обитель Будды Шакьямуни, покрутите молитвенные барабаны, заглянете в Национальный музей Калмыкии. Вы убедитесь, что чудеса уже начались, но это именно начало, – готовьтесь, с завтрашнего дня каскады чудес будут только нарастать. Проживание: гостиница 3*, г. Элиста.

Питание: ужин в гостинице. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 25 км.

2 день Поселок Адык , поющие барханы, розовые озера, Черные земли

Сегодняшний день вам предстоит провести среди песков и степей. Вы хотите почувствовать себя настоящим кочевником? Тогда просто необходимо остановиться в поселке Адык и заняться обучением стрельбе из лука и метанию аркана. Станьте «джентльменами удачи» и устройте себе радость из «киношного» прошлого – катание на верблюдах, гигантах пустыни. Впереди вас ждут барханы – огромные, пропитанные солнечным теплом «песочницы» для взрослых, которые душой остались в детстве. Но Калмыкия – это не только степи и пески, но и соленые озера, имеющие нежный цвет розового жемчуга, это источники с водой, которая горит. И все эти невероятные причуды вы увидите в вашем эксклюзивном джиппинге, и все их запечатлеете на фото, чтоб потом услышать, как ваши друзья буквально вопят от восторга. Проживание: гостиница 3*, г. Элиста. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Протяженность экскурсионного дня: 350 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов.

3 день Озеро Маныч-Гудило, переезд в Кисловодск

Вперед к новым приключениям. После выезда из гостиницы в программе – реликтовое озеро Маныч и переезд в Кисловодск. В очень давние времена Каспийское и Черное моря соединялись огромным проливом. Потом, когда произошел подъем земной коры, пролив оказался изолирован от морей, и до нашего времени сохранился его «остаток» – большое озеро Маныч-Гудило. Маныч означает «соленый», а Гудило – это своеобразное прозвище озера, на котором дующие ветры создают гул. Маныч – пристанище для огромного количества птиц в периоды сезонных перелетов, и множество видов птиц занесены в Красную книгу. Удача сопутствует вам, и вы можете увидеть этих редких крылатых. После прогулки по озеру продолжается движение за новыми чудесами. Отдых в «жемчужине Кавминвод» Кисловодске после долгого дня очень актуален. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Протяженность: 450 км. Продолжительность экскурсионного дня: 10-11 часов. Перепад высот – 1200 м.

4 день Кисловодский парк, Медовые водопады, гора Кольцо

После дней, насыщенных активным джиппингом, так хорошо размять ноги и погулять по одному из самых больших и красивейших в Европе парков – Курортному парку Кисловодска. Здесь множество удивительных мест, связанных с именем Лермонтова и знаменитостей «водяного общества» XIX века. Совет – если захотите «закрутить» роман, не забудьте постоять на романтическом мостике «Дамский каприз» над Ольховкой. А еще вас ждут знаменитые живописные Медовые водопады и легендарная гора-Кольцо – эти чудеса природы давно стали символами Кисловодска и всего курортного региона Кавказских минеральных Вод. Завтра вам предстоит ранний подъем и выезд к самым «крутым», самым фантастическим реликтам Северного Кавказа. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Протяженность: 30-35 км. Продолжительность экскурсионного дня: 5-6 часов.

5 день Плато Бермамыт – лабиринты Худеса

Плато Бермамыт – это нечто неописуемое, и слова попросту бесполезны. Разве что, по слову одного из поэтов, – «балкон, где живут облака». Но на этом мифическом балконе, кроме облаков, живут каменные великаны и карлики, стоят башни и пирамиды, а люди соорудили здесь мостик над бездной. От Бермамыта были в восторге Лермонтов, Чехов, Брюсов, Горький. У Лермонтова даже есть картина – «Эльбрус на восходе солнца», написанная именно здесь. Рассвет вместе с просыпающимся гигантом Эльбрусом – это, быть может, главное чудо вашей жизни. Но и это не все – Худесский лабиринт, загадочный и влекущий своими тайными ходами, уже манит вас. Сопротивление магнетизму Худеса бесполезно, и потому – погнали. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Протяженность — 85 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов. Перепад высот: 1400 м.

6 день Озера Шадхурей. Былымские озера

Сегодня после выезда из Пятигорска – новые, захватывающие дух приключения, новые краски и красоты, новые впечатляющие истории! Помните затерянный мир «Земли Санникова»? Именно здесь, на великолепных карстовых озерах Шадхурей в Зольском районе Кабардино-Балкарии, снимались сцены фильма. Здесь на обрывистых берегах колдовали шаманы. Изумрудные глаза озер – кажется, романтичнее и придумать нельзя, но нет! Былымские озера — цвет воды в озере – «голубая-голубая, не бывает голубей», а высокие горы вокруг покрыты ярким ковром цветов. Дальше ваш путь лежит к подножию Великой Белой Горы, к ступням исполина Эльбруса. Лучшего места для размещения, чем живописная поляна Азау, просто не найти! Проживание: гостиница 3*, поляна Азау. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Протяженность: 270 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов. Перепад высот: 1400 м.

7 день Эльбрус – Чегет – поляна Нарзанов

Прекрасные канатные подъемники послужат вам, чтоб вы смогли одолеть склон Эльбруса. С высоты 3500 метров открываются невероятные, неземные виды на снежники и ледники гор Главного Кавказского хребта. Но, джипперы, вы же не простые туристы, вы – самые отважные путешественники. Поэтому не откажите себе в удовольствии подняться на ратраке на высоту 4200 метров и полюбоваться на мир, лежащий под вашими ногами. Хотите вдобавок увидеть Эльбрус в «классическом исполнении» с двумя головами? Этот вид откроется с поляны Чегет, с высоты 3100 метров, и отсюда же – лучшие виды на пик Донгуз-Орун с ледником Семерка. На поляне нарзанов вы получите заряд энергии от напитка богатырей и прогуляетесь до водопада пика Терскол. На сегодня – полный пакет. Проживание: гостиница 3*, поляна Азау. Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте. Протяженность: 20 км. Продолжительность экскурсионного дня: 5 часов. Перепад высот: 1600 м.

8 день Перевал Актопрак – Чегемские водопады. Отъезд