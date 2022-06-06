От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур

Эта программа - самая необычная, по-настоящему эксклюзивная

4.7
3 отзыва
Эта программа – самая необычная, по-настоящему эксклюзивная.

Вас ожидают пески и соленые озера, окрашивающиеся в период «цветения» в ярко-розовый цвет, прогулки по берегам реликтового озера Маныч-Гудило и рассвет на плато Бермамыт, водопады «всех видов и мастей» и склоны самой высокой горы Европы, и еще множество чудес – все в одном джип-туре. О такой поездке можно только мечтать, а мы предлагаем вам осуществить эту мечту!
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип тур
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия: 

  • новые открытия – побываем в городе Элиста, где как старые друзья встретились Запад и Восток;
  • дух свободы и невероятные приключения – нас ждут катания на верблюдах по поющим барханам, обучение стрельбе из лука и метанию аркана;
  • самые «крутые» и фантастические реликты Северного Кавказа – мифическое плато Бермамыт и магнетический Худесский лабиринт;
  • захватывающие дух горные вершины – как самые отважные путешественники мы поднимемся на ратраке на высоту 4200 метров;
  • неизведанные маршруты – загадочные и влекущие своими тайнами пещерные ходы и живописные горные тропы;
  • главное чудо вашей жизни – рассвет вместе с просыпающимся гигантом Эльбрусом;
  • непередаваемые эмоции и впечатления – увидим сразу три чуда – рукотворное озеро Гижгит или Былымское, перевал Актопрак и Чегемские водопады.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Элисте

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Элиста – любой рейс с 14:00 до 16:00.

В этот раз вы действительно все правильно сделали! 

Лучшего выбора для активного тура на джипах быть просто не может.

Машины ожидают вас в аэропорту города Элиста, столицы Калмыкии и европейского буддизма.

После размещений в уютной гостинице вы отправляетесь на первую экскурсию, вам предстоит много узнать о народе, проживающем в степях России, – о калмыках.

Правда, очень необычно находиться в европейском городе и на каждом шагу встречаться с символами буддизма, как будто здесь встретились, как старые добрые друзья, Запад и Восток?

Вы зайдете в Золотую обитель Будды Шакьямуни, покрутите молитвенные барабаны, заглянете в Национальный музей Калмыкии.

Вы убедитесь, что чудеса уже начались, но это именно начало, – готовьтесь, с завтрашнего дня каскады чудес будут только нарастать.

Проживание: гостиница 3*, г. Элиста.
Питание: ужин в гостинице.

Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 25 км.

Обзорная экскурсия по ЭлистеОбзорная экскурсия по ЭлистеОбзорная экскурсия по ЭлистеОбзорная экскурсия по Элисте
2 день
Поселок Адык , поющие барханы, розовые озера, Черные земли

Сегодняшний день вам предстоит провести среди песков и степей.

Вы хотите почувствовать себя настоящим кочевником?

Тогда просто необходимо остановиться в поселке Адык и заняться обучением стрельбе из лука и метанию аркана.

Станьте «джентльменами удачи» и устройте себе радость из «киношного» прошлого – катание на верблюдах, гигантах пустыни.

Впереди вас ждут барханы – огромные, пропитанные солнечным теплом «песочницы» для взрослых, которые душой остались в детстве.

Но Калмыкия – это не только степи и пески, но и соленые озера, имеющие нежный цвет розового жемчуга, это источники с водой, которая горит.

И все эти невероятные причуды вы увидите в вашем эксклюзивном джиппинге, и все их запечатлеете на фото, чтоб потом услышать, как ваши друзья буквально вопят от восторга.

Проживание: гостиница 3*, г. Элиста.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Протяженность экскурсионного дня: 350 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов.

Поселок Адык , поющие барханы, розовые озера, Черные землиПоселок Адык , поющие барханы, розовые озера, Черные землиПоселок Адык , поющие барханы, розовые озера, Черные землиПоселок Адык , поющие барханы, розовые озера, Черные землиПоселок Адык , поющие барханы, розовые озера, Черные земли
3 день
Озеро Маныч-Гудило, переезд в Кисловодск

Вперед к новым приключениям.

После выезда из гостиницы в программе – реликтовое озеро Маныч и переезд в Кисловодск.

В очень давние времена Каспийское и Черное моря соединялись огромным проливом.

Потом, когда произошел подъем земной коры, пролив оказался изолирован от морей, и до нашего времени сохранился его «остаток» – большое озеро Маныч-Гудило.

Маныч означает «соленый», а Гудило – это своеобразное прозвище озера, на котором дующие ветры создают гул.

Маныч – пристанище для огромного количества птиц в периоды сезонных перелетов, и множество видов птиц занесены в Красную книгу.

Удача сопутствует вам, и вы можете увидеть этих редких крылатых.

После прогулки по озеру продолжается движение за новыми чудесами.

Отдых в «жемчужине Кавминвод» Кисловодске после долгого дня очень актуален.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Протяженность: 450 км. Продолжительность экскурсионного дня: 10-11 часов. Перепад высот – 1200 м.

Озеро Маныч-Гудило, переезд в КисловодскОзеро Маныч-Гудило, переезд в КисловодскОзеро Маныч-Гудило, переезд в КисловодскОзеро Маныч-Гудило, переезд в КисловодскОзеро Маныч-Гудило, переезд в Кисловодск
4 день
Кисловодский парк, Медовые водопады, гора Кольцо

После дней, насыщенных активным джиппингом, так хорошо размять ноги и погулять по одному из самых больших и красивейших в Европе парков – Курортному парку Кисловодска.

Здесь множество удивительных мест, связанных с именем Лермонтова и знаменитостей «водяного общества» XIX века.

Совет – если захотите «закрутить» роман, не забудьте постоять на романтическом мостике «Дамский каприз» над Ольховкой.

А еще вас ждут знаменитые живописные Медовые водопады и легендарная гора-Кольцо – эти чудеса природы давно стали символами Кисловодска и всего курортного региона Кавказских минеральных Вод.

Завтра вам предстоит ранний подъем и выезд к самым «крутым», самым фантастическим реликтам Северного Кавказа.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Протяженность: 30-35 км. Продолжительность экскурсионного дня: 5-6 часов.

Кисловодский парк, Медовые водопады, гора КольцоКисловодский парк, Медовые водопады, гора КольцоКисловодский парк, Медовые водопады, гора КольцоКисловодский парк, Медовые водопады, гора Кольцо
5 день
Плато Бермамыт – лабиринты Худеса

Плато Бермамыт – это нечто неописуемое, и слова попросту бесполезны.

Разве что, по слову одного из поэтов, – «балкон, где живут облака».

Но на этом мифическом балконе, кроме облаков, живут каменные великаны и карлики, стоят башни и пирамиды, а люди соорудили здесь мостик над бездной.

От Бермамыта были в восторге Лермонтов, Чехов, Брюсов, Горький.

У Лермонтова даже есть картина – «Эльбрус на восходе солнца», написанная именно здесь.

Рассвет вместе с просыпающимся гигантом Эльбрусом – это, быть может, главное чудо вашей жизни.

Но и это не все – Худесский лабиринт, загадочный и влекущий своими тайными ходами, уже манит вас.

Сопротивление магнетизму Худеса бесполезно, и потому – погнали.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Протяженность — 85 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов. Перепад высот: 1400 м.

Плато Бермамыт – лабиринты ХудесаПлато Бермамыт – лабиринты ХудесаПлато Бермамыт – лабиринты ХудесаПлато Бермамыт – лабиринты Худеса
6 день
Озера Шадхурей. Былымские озера

Сегодня после выезда из Пятигорска – новые, захватывающие дух приключения, новые краски и красоты, новые впечатляющие истории!

Помните затерянный мир «Земли Санникова»? 

Именно здесь, на великолепных карстовых озерах Шадхурей в Зольском районе Кабардино-Балкарии, снимались сцены фильма. 

Здесь на обрывистых берегах колдовали шаманы. 

Изумрудные глаза озер – кажется, романтичнее и придумать нельзя, но нет! 

Былымские озера — цвет воды в озере – «голубая-голубая, не бывает голубей», а высокие горы вокруг покрыты ярким ковром цветов.

Дальше ваш путь лежит к подножию Великой Белой Горы, к ступням исполина Эльбруса. 

Лучшего места для размещения, чем живописная поляна Азау, просто не найти!

Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Протяженность: 270 км. Продолжительность экскурсионного дня: 8-9 часов. Перепад высот: 1400 м.

Озера Шадхурей. Былымские озераОзера Шадхурей. Былымские озераОзера Шадхурей. Былымские озераОзера Шадхурей. Былымские озера
7 день
Эльбрус – Чегет – поляна Нарзанов

Прекрасные канатные подъемники послужат вам, чтоб вы смогли одолеть склон Эльбруса.

С высоты 3500 метров открываются невероятные, неземные виды на снежники и ледники гор Главного Кавказского хребта.

Но, джипперы, вы же не простые туристы, вы – самые отважные путешественники.

Поэтому не откажите себе в удовольствии подняться на ратраке на высоту 4200 метров и полюбоваться на мир, лежащий под вашими ногами.

Хотите вдобавок увидеть Эльбрус в «классическом исполнении» с двумя головами?

Этот вид откроется с поляны Чегет, с высоты 3100 метров, и отсюда же – лучшие виды на пик Донгуз-Орун с ледником Семерка.

На поляне нарзанов вы получите заряд энергии от напитка богатырей и прогуляетесь до водопада пика Терскол.

На сегодня – полный пакет.

Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Протяженность: 20 км. Продолжительность экскурсионного дня: 5 часов. Перепад высот: 1600 м.

Эльбрус – Чегет – поляна НарзановЭльбрус – Чегет – поляна НарзановЭльбрус – Чегет – поляна НарзановЭльбрус – Чегет – поляна Нарзанов
8 день
Перевал Актопрак – Чегемские водопады. Отъезд

Джиппинг сразу на три чуда: на перевал Актопрак, в древнее селение Эльтюбю и к Чегемским водопадам – лучший финиш экстремального джип-тура на Северном Кавказе. 

Перевал Актопрак с его пещерными ходами – самый загадочный в Кабардино-Балкарии! 

Невероятная атмосфера Эльтюбю. 

А грандиозные Чегемские водопады?! 

Они все разные: от капель, выступающих из скал, до мощных потоков. 

Да, последний день джип-тура переполнит вашу чашу с эмоциями и впечатлениями!

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды после экскурсии, ориентировочное время прибытия — 18:00.

Рекомендуемое время вылета — после 19:00.

Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 3 км. Автомобильная часть маршрута: 227 км.

Перевал Актопрак – Чегемские водопады. ОтъездПеревал Актопрак – Чегемские водопады. ОтъездПеревал Актопрак – Чегемские водопады. ОтъездПеревал Актопрак – Чегемские водопады. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х/ 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.

Доплата за одноместное размещение – 12 900 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание — завтраки + ужины в гостиницах + питание на маршрутах (сухой паек)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Экологический сбор
  • Подъем по канатной дороге
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Элиста и обратно из г. Минеральные Воды
  • Питание, не указанное в программе
  • Одноместное размещение – 12 900 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную одежду и наряды для фотосессий;
  • удобную туристическую обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • купальники и принадлежности для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Элиста, аэропорт или автовокзал, любой рейс с 14:00 до 16:00.

Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, рекомендуемое время вылета — после 18:00 и позже.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.
О
24 мая 2022
Спасибо большое за хорошую полноценную организацию отдыха!))

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