Прокатиться по живописному ущелью и посетить две известные достопримечательности за один день
Этот веломаршрут — отличная возможность совместить активный отдых на велосипеде с изучением природы и достопримечательностей Кавказа. Он подойдёт как опытным велосипедистам, так и любителям.
Вы посетите замок, который навеет вам мысли о Средневековье, рыцарях и прекрасных принцессах, подышите горным воздухом и отдохнёте у волшебного каскада водопадов.
Вы посетите замок, который навеет вам мысли о Средневековье, рыцарях и прекрасных принцессах, подышите горным воздухом и отдохнёте у волшебного каскада водопадов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие в Средневековье
Велопрогулка начнётся у Замка коварства и любви в Кисловодске, куда нас доставит автомобиль. Вы полюбуетесь этим напоминающим средневековую крепость сооружением и сделаете эффектные фотографии. Узнаете, кто жил на этих землях раньше, послушаете легенду о князе Али Конове, его дочери и бедном пастухе. Затем нас ждёт 14 км наслаждения окружающей природой и свежим горным воздухом в живописном Аликоновском ущелье.
Природа — лучший художник
Следующая остановка — Медовые водопады. Вы увидите, как 10-метровые бурные потоки стекают по скалам, создают прекрасные каскады и ощущение волшебства. Удивительное зрелище! После осмотра водопадов вы можете устроить пикник на природе или пообедать в кафе комплекса, наслаждаясь прекрасным видом на окружающие горы.
Организационные детали
- В стоимость входит транспорт до начала веломаршрута, аренда велосипеда, защитная экипировка (велошлем, наколенники, налокотники)
- Вход на территорию Медовых водопадов (100 руб.) и обед (по желанию) оплачиваются отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Уровень вашей физической подготовки должен быть хорошим. Для тех, кто катался последний раз на велосипеде в школе лет 10 назад, эта экскурсия не подходит. На маршруте попадаются участки, где нужно пройти пешком, и пара мест с подъёмами вверх.
- Весь веломаршрут (14 км) займёт примерно 4-6 часов в зависимости от вашей физической подготовки и желания делать остановки для отдыха и фотографирования
- Можете взять с собой детей от 13 лет
- Рекомендую надеть спортивный костюм и кроссовки. Возьмите с собой солнцезащитные очки, крем от загара, воду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 6 туристов
Здравствуйте, мои дорогие! Наша команда гидов с рождения в этом городе. Мы любим город + мы знаем город + мы любим кататься на велосипедах = новый формат для города: велоэкскурсии. Наши туры проходят под лозунгом: «Пешком такое не осилить!». Приложим все усилия, чтобы вам понравилось!
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