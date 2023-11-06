От Замка коварства и любви до Медовых водопадов на велосипеде

Прокатиться по живописному ущелью и посетить две известные достопримечательности за один день

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Этот веломаршрут — отличная возможность совместить активный отдых на велосипеде с изучением природы и достопримечательностей Кавказа. Он подойдёт как опытным велосипедистам, так и любителям.

Вы посетите замок, который навеет вам мысли о Средневековье, рыцарях и прекрасных принцессах, подышите горным воздухом и отдохнёте у волшебного каскада водопадов.
От Замка коварства и любви до Медовых водопадов на велосипеде
От Замка коварства и любви до Медовых водопадов на велосипеде
От Замка коварства и любви до Медовых водопадов на велосипеде
От Замка коварства и любви до Медовых водопадов на велосипеде
От Замка коварства и любви до Медовых водопадов на велосипеде
От Замка коварства и любви до Медовых водопадов на велосипеде
От Замка коварства и любви до Медовых водопадов на велосипеде
От Замка коварства и любви до Медовых водопадов на велосипеде
От Замка коварства и любви до Медовых водопадов на велосипеде
От Замка коварства и любви до Медовых водопадов на велосипеде
От Замка коварства и любви до Медовых водопадов на велосипеде
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Средневековье

Велопрогулка начнётся у Замка коварства и любви в Кисловодске, куда нас доставит автомобиль. Вы полюбуетесь этим напоминающим средневековую крепость сооружением и сделаете эффектные фотографии. Узнаете, кто жил на этих землях раньше, послушаете легенду о князе Али Конове, его дочери и бедном пастухе. Затем нас ждёт 14 км наслаждения окружающей природой и свежим горным воздухом в живописном Аликоновском ущелье.

Природа — лучший художник

Следующая остановка — Медовые водопады. Вы увидите, как 10-метровые бурные потоки стекают по скалам, создают прекрасные каскады и ощущение волшебства. Удивительное зрелище! После осмотра водопадов вы можете устроить пикник на природе или пообедать в кафе комплекса, наслаждаясь прекрасным видом на окружающие горы.

Организационные детали

  • В стоимость входит транспорт до начала веломаршрута, аренда велосипеда, защитная экипировка (велошлем, наколенники, налокотники)
  • Вход на территорию Медовых водопадов (100 руб.) и обед (по желанию) оплачиваются отдельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Уровень вашей физической подготовки должен быть хорошим. Для тех, кто катался последний раз на велосипеде в школе лет 10 назад, эта экскурсия не подходит. На маршруте попадаются участки, где нужно пройти пешком, и пара мест с подъёмами вверх.
  • Весь веломаршрут (14 км) займёт примерно 4-6 часов в зависимости от вашей физической подготовки и желания делать остановки для отдыха и фотографирования
  • Можете взять с собой детей от 13 лет
  • Рекомендую надеть спортивный костюм и кроссовки. Возьмите с собой солнцезащитные очки, крем от загара, воду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На велосипеде
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные
На весь день
Водопады
Медовые водопады
Популярные места
Замок коварства и любви
Дворцы, замки и особняки
Для студентов
Активности

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