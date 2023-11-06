Этот веломаршрут — отличная возможность совместить активный отдых на велосипеде с изучением природы и достопримечательностей Кавказа. Он подойдёт как опытным велосипедистам, так и любителям. Вы посетите замок, который навеет вам мысли о Средневековье, рыцарях и прекрасных принцессах, подышите горным воздухом и отдохнёте у волшебного каскада водопадов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Средневековье

Велопрогулка начнётся у Замка коварства и любви в Кисловодске, куда нас доставит автомобиль. Вы полюбуетесь этим напоминающим средневековую крепость сооружением и сделаете эффектные фотографии. Узнаете, кто жил на этих землях раньше, послушаете легенду о князе Али Конове, его дочери и бедном пастухе. Затем нас ждёт 14 км наслаждения окружающей природой и свежим горным воздухом в живописном Аликоновском ущелье.

Природа — лучший художник

Следующая остановка — Медовые водопады. Вы увидите, как 10-метровые бурные потоки стекают по скалам, создают прекрасные каскады и ощущение волшебства. Удивительное зрелище! После осмотра водопадов вы можете устроить пикник на природе или пообедать в кафе комплекса, наслаждаясь прекрасным видом на окружающие горы.

Организационные детали

В стоимость входит транспорт до начала веломаршрута, аренда велосипеда, защитная экипировка (велошлем, наколенники, налокотники)

Вход на территорию Медовых водопадов (100 руб.) и обед (по желанию) оплачиваются отдельно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата