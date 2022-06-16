Преимущества этого путешествия:
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/karachaevo-cherkesiya/ozherele-kavkazskih-mineralnyh-vod-16978.
Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.
Групповой трансфер в 12:00.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда.
Прибытие в гостиницу, выбранную вами заранее.
Размещение в номерах.
Отдых.
Сбор группы на обед в кафе, знакомство.
Спустя несколько часов — встреча с гидом, знакомство с Кисловодским курортным парком.
Парк, который можно смело назвать гордостью России.
Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.
Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.
Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.
Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест.
Курортный парк прекрасен во все времена года.
Во время обширной экскурсии вы увидите Каскадную лестницу, пройдетесь по Курортному бульвару, познакомитесь с историей города-курорта.
Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы.
Прогулку можно завершить на Курортном бульваре, излюбленном месте отдыха отдыхающих курорта.
Туристам предложат три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее, а у Главных Нарзанных ванн экскурсия подойдет к своему завершению.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Для желающих есть возможность посетить оздоровительный комплекс или спа-центр при гостинице.
Завтрак в отеле.
Отдохнувшие после дороги вы посетите музей-дачу Ф.Шаляпина (доплата за входные билеты).
После визита в музей вы познакомитесь с архитектурным наследием города.
Затем вы отправитесь за город в Аликоновское ущелье на Медовые водопады.
И именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.
И хотя они расположены всего в 30 минутах езды от города, это уже будет территория Карачаево-Черкессии.
По дороге вы сможете сделать остановку и осмотреть природный памятник — гору Кольцо.
Тем не менее, основная цель — отдых на Медовых водопадах, где со смотровой площадки открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.
После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню (дегустация включена), посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).
Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самый протяжённой в России – 1050 метров!
На зиплайне скорость развивается до 80 км/ч.
На обратном пути вы посетите Чайный домик, отведаете травяной чаи и варенье домашнего производства, коих здесь на выбор огромное множество.
Например, на прилавках стоят баночки с вареньем из сосновых шишек, мяты, фейхоа, облепихи и другие экзотические сласти, можно купить травяные сборы, настойки и мед.
Дегустация поможет вам определиться с выбором.
А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата).
Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.
После обеда за дополнительную плату будет организован выезд на Суворовские горячие источники.
Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки (с собой необходимо иметь купальник, купальные принадлежности, тапочки).
После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Возвращение в Кисловодск, ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Сегодня продолжится знакомство с городами Кавказских Минеральных Вод.
Программа будет посвящена минеральным источникам региона.
По дороге к Ессентукам, вы посетите Храмовый комплекс.
В городе-курорте Ессентуки вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческомстиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
Также вы посетите механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 64!
Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека и оказывают глубокое лечебное воздействие.
Испытав уникальные чудодейственные аппараты, при этом ощутив себя на месте героев фильма "Любовь и голуби", вы сможете самостоятельно убедиться в плодотворном влиянии механотерапии на организм.
Обед в кафе (включен).
Программу продолжит посещение города Железноводск.
Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.
Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.
Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).
Возвращение в Кисловодск.
Завтрак сухпаек.
Сегодня вы отправитесь знакомиться с легендарным Эльбрусом с южной стороны.
Красавец Эльбрус находится на территории верхней Балкарии.
Расположен в центре Главного Кавказского хребта, протянувшегося от Каспийского до Черного моря практически на тысячу километров.
Эльбрус – это спящий вулкан, последнее извержение которого произошло около 50 г. н. э.
Застывшая на его склонах лава приобрела причудливые формы, напоминающие средневековые замки.
Вы совершите подъем на гору Эльбрус на новой гондольной канатной дороге до 3847 м.н.у.м (билет на канатную дорогу Эльбрус включен).
Поднявшись на такие высоты, ощущаешь непередаваемое чувство свободы.
А открывающиеся панорамы просто завораживают.
В ясную погоду видны цепи снежных гор, уходящие на 300 километров вдаль.
Обед самостоятельно.
Свободное время на курорте.
Вы также можете посетить самый большой рынок сувениров Приэльбрусья.
Туристы увозят с собой домашнее варенье, овечьи шкуры, папахи, поделки, мед, сладости и другие напоминания о путешествии.
Посещение поляны Нарзанов, где выходит на поверхность 3 источника углекислых гидрокарбонатно-хлоридных натриево-кальциевых нарзанов.
В воде растворены окиси металлов, из-за чего русла ключей окрашены в характерный желто-оранжевый цвет.
Возвращение в Кисловодск.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод посещение самого старого города в регионе – Пятигорска.
Вы прогуляетесь по великолепному парку "Цветник", насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.
Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л.Н.Толстой, С.Есенин, А.С.Пушкин.
Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.
Во время экскурсии Вы знаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.
Обед в кафе.
Посещение музея-усадьбы М.Ю.Лермонтова (доплата).
Во время экскурсии вы поднимитесь по канатной дороге на гору Машук.
Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.
Праздничный ужин в кафе во время которого вы будете делиться впечатлениями от программы.
Возвращение в отель.
Завтрак.
Групповой трансфер в аэропорт(ж/д вокзал) Минеральные Воды к рейсам/поездам, отправляющимся после 19 часов местного времени.
Если вы уезжаете с ж/д вокзала Кисловодска – проводы от отеля по времени отправления.
Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:
Гранд Отель 4* (Курортный бульвар),
завтрак шведский стол включен.
Колизей 4* (в 5 мин от ж/д вокзала (входит пользование бассейном с 7:00 до 18:00)
(Завтрак не включен), доплата от 400 руб./чел.
ПаркОтель3* (центр Курортной зоны),
завтрак в столовой включен на 200 руб./чел.
Амира Парк3* (район Мечети, центр)
завтрак включен в столовой отеля на 200 руб./чел.
номер стандарт 1-2 этаж (твин/дабл) (20-28м2) 48 700
номер стандарт 3 этаж (твин/дабл) (20-28м2) 51 700
стандарт улучшенный (29 м2)
44 600
Стандарт комфорт (23-25м2)
43 500
|улучшенный (18м2) 41 800
стандарт (15м2)
39 000
стандарт комфорт (25-27 м2)
43 700
Стандарт (18м2)
42 000
эконом (12м2)
37 700
стандарт (16-17м2)
41 400
эконом мансарда (14м2)
40 800
номер одноместный эконом (10м2)
на человека 42 400
|Доплата за одноместное размещение
номер стандарт 1-2 эт 20 200
номер стандарт 3 эт 23 000
|Стандарт улучшенный 12 800
Стандарт комфорт
13 000
номер улучшенный
10 200
|стандарт комфорт 9 500
Стандарт
10 500
|стандарт 8 500
|стандарт 6 500
эконом мансарда
9 500
|эконом 7 800
|Стоимость на доп. месте
Номер стандарт
только дети с 10
до 12 лет 36 000
номер стандарт комфорт (дети с 12 лет и взрослые)
34 000
Стандарт комфорт (взрослые и дети с 12 лет)
34 400
номер улучшенный (взрослые и дети с 12 лет)
33 900
номер стандарт комфорт (дети с 10 до 12 лет)
32 700
|Стандарт комфорт (дети с 10 до 12 лет) 33 400
номер улучшенный (дети с 10 до 12 лет)
32 900
Доплата за заезд с 22.05-27.05.2022 с проживанием в отеле «Амира парк3» за номер:
Дополнительные сутки в гостиницах (при размещении в 2-х местном номере), стоимость за номер:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на дату 05.05-10.05.2022, руб.:
ПаркОтель3* (центр Курортной зоны),
завтрак в столовой включен на 200 руб./чел.
Амира Парк3* (район Мечети, центр)
завтрак включен в столовой отеля на 200 руб./чел.
Стандарт комфорт (23-25м2)
46 000
стандарт (15м2)
42 900
Стандарт (18м2)
43 100
эконом (12м2)
39 400
эконом мансарда (14м2)
41 200
номер одноместный эконом (10м2)
на человека 45 500
|Доплата за одноместное размещение
Стандарт комфорт
13 300
|стандарт 10 600
Стандарт
10 300
эконом мансарда
9 000
|эконом 9 000
|Стоимость на доп. месте
Стандарт комфорт (взрослые и дети с 12 лет)
35 000
номер улучшенный (взрослые и дети с 12 лет)
Под запрос
Стандарт комфорт (дети с 10 до 12 лет)
34 000
номер улучшенный (дети с 10 до 12 лет)
Под запрос
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:
Для экскурсии на Эльбрус в сезон ноябрь-июнь:
Вам также необходимо взять с собой:
Встреча
Встреча в день заезда в аэропорту Минеральные воды на стоянке напротив зала прилета. Групповой трансфер в 13 часов (мы заранее сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя). Возможна встреча на ж/д вокзале Минеральные Воды с прибытием поездов до 12:00, контакты по встрече передаются перед заездом. Индивидуальный трансфер аэропорт /жд Мин воды –отель за доплату – 2000 рублей за машину.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда (встреча под башней с часами на территории ж/д вокзала в течение 20 минут со времени прибытия поезда). Индивидуальный трансфер ж/д Кисловодска – отель за доплату – 450 рублей за машину.
Проводы
В день выезда групповой трансфер в аэропорт (жд вокзал) Минеральные воды к рейсам/поездам отправляющимся после 19 часов местного времени, трансфер в 16:00 от отеля. Если вы уезжаете с ж/д вокзала Кисловодска проводы по времени отправления поезда без доплаты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Детям предоставляется скидка 5%.