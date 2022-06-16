Укороченный вариант всеми полюбившегося тура Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Приглашаем вас окунуться в удивительный мир Кавказа и насладиться им в полной мере.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/karachaevo-cherkesiya/ozherele-kavkazskih-mineralnyh-vod-16978 .

Программа тура по дням

1 день День заезд и пешая экскурсия по Кисловодску

Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды. Групповой трансфер в 12:00. Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда. Прибытие в гостиницу, выбранную вами заранее. Размещение в номерах. Отдых. Сбор группы на обед в кафе, знакомство. Спустя несколько часов — встреча с гидом, знакомство с Кисловодским курортным парком. Парк, который можно смело назвать гордостью России. Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова. Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров. Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест. Курортный парк прекрасен во все времена года. Во время обширной экскурсии вы увидите Каскадную лестницу, пройдетесь по Курортному бульвару, познакомитесь с историей города-курорта. Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы. Прогулку можно завершить на Курортном бульваре, излюбленном месте отдыха отдыхающих курорта. Туристам предложат три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее, а у Главных Нарзанных ванн экскурсия подойдет к своему завершению. Возвращение в гостиницу, отдых. Для желающих есть возможность посетить оздоровительный комплекс или спа-центр при гостинице.

2 день Авто-пешая экскурсия на Медовые водопады и термальные источники

Завтрак в отеле. Отдохнувшие после дороги вы посетите музей-дачу Ф.Шаляпина (доплата за входные билеты). После визита в музей вы познакомитесь с архитектурным наследием города. Затем вы отправитесь за город в Аликоновское ущелье на Медовые водопады. И именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре. И хотя они расположены всего в 30 минутах езды от города, это уже будет территория Карачаево-Черкессии. По дороге вы сможете сделать остановку и осмотреть природный памятник — гору Кольцо. Тем не менее, основная цель — отдых на Медовых водопадах, где со смотровой площадки открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты. После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню (дегустация включена), посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату). Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самый протяжённой в России – 1050 метров! На зиплайне скорость развивается до 80 км/ч. На обратном пути вы посетите Чайный домик, отведаете травяной чаи и варенье домашнего производства, коих здесь на выбор огромное множество. Например, на прилавках стоят баночки с вареньем из сосновых шишек, мяты, фейхоа, облепихи и другие экзотические сласти, можно купить травяные сборы, настойки и мед. Дегустация поможет вам определиться с выбором. А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата). Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне. После обеда за дополнительную плату будет организован выезд на Суворовские горячие источники. Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки (с собой необходимо иметь купальник, купальные принадлежности, тапочки). После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом. Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ. Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания. Возвращение в Кисловодск, ужин самостоятельно.

3 день Авто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и Железноводск

Завтрак в отеле. Сегодня продолжится знакомство с городами Кавказских Минеральных Вод. Программа будет посвящена минеральным источникам региона. По дороге к Ессентукам, вы посетите Храмовый комплекс. В городе-курорте Ессентуки вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческомстиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17). Также вы посетите механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века. Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 64! Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека и оказывают глубокое лечебное воздействие. Испытав уникальные чудодейственные аппараты, при этом ощутив себя на месте героев фильма "Любовь и голуби", вы сможете самостоятельно убедиться в плодотворном влиянии механотерапии на организм. Обед в кафе (включен). Программу продолжит посещение города Железноводск. Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия. Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк. Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды). Возвращение в Кисловодск.

4 день Автобусная экскурсия на Эльбрус с подъемом на канатной дороге

Завтрак сухпаек. Сегодня вы отправитесь знакомиться с легендарным Эльбрусом с южной стороны. Красавец Эльбрус находится на территории верхней Балкарии. Расположен в центре Главного Кавказского хребта, протянувшегося от Каспийского до Черного моря практически на тысячу километров. Эльбрус – это спящий вулкан, последнее извержение которого произошло около 50 г. н. э. Застывшая на его склонах лава приобрела причудливые формы, напоминающие средневековые замки. Вы совершите подъем на гору Эльбрус на новой гондольной канатной дороге до 3847 м.н.у.м (билет на канатную дорогу Эльбрус включен). Поднявшись на такие высоты, ощущаешь непередаваемое чувство свободы. А открывающиеся панорамы просто завораживают. В ясную погоду видны цепи снежных гор, уходящие на 300 километров вдаль. Обед самостоятельно. Свободное время на курорте. Вы также можете посетить самый большой рынок сувениров Приэльбрусья. Туристы увозят с собой домашнее варенье, овечьи шкуры, папахи, поделки, мед, сладости и другие напоминания о путешествии. Посещение поляны Нарзанов, где выходит на поверхность 3 источника углекислых гидрокарбонатно-хлоридных натриево-кальциевых нарзанов. В воде растворены окиси металлов, из-за чего русла ключей окрашены в характерный желто-оранжевый цвет. Возвращение в Кисловодск. Ужин самостоятельно.

5 день Авто-пешая экскурсия в город-курорт Пятигорск

Завтрак в отеле. Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод посещение самого старого города в регионе – Пятигорска. Вы прогуляетесь по великолепному парку "Цветник", насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал. Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л.Н.Толстой, С.Есенин, А.С.Пушкин. Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь. Во время экскурсии Вы знаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске. Обед в кафе. Посещение музея-усадьбы М.Ю.Лермонтова (доплата). Во время экскурсии вы поднимитесь по канатной дороге на гору Машук. Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус. Праздничный ужин в кафе во время которого вы будете делиться впечатлениями от программы. Возвращение в отель.

6 день Прощание с Кисловодском. Трансфер в Минеральные воды