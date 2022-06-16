Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант

Укороченный вариант всеми полюбившегося тура Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Приглашаем вас окунуться

5
3 отзыва
Укороченный вариант всеми полюбившегося тура Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Приглашаем вас окунуться в удивительный мир Кавказа и насладиться им в полной мере.
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Сокращенный вариант
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • незабываемые впечатления – побываете в самых прекрасных уголках Кавказских Минеральных Вод;
  • новые открытия – познакомитесь с богатой историей региона, его традициями, культурой, национальной кухней;
  • интересная программа тура – городские экскурсии и выезды на природу, где можно гулять, наслаждаться снежными полями, горными озерами, водопадами и видами на гору Эльбрус, сделают ваше путешествие особенным.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/karachaevo-cherkesiya/ozherele-kavkazskih-mineralnyh-vod-16978.

Программа тура по дням

1 день
День заезд и пешая экскурсия по Кисловодску

Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.

Групповой трансфер в 12:00.

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда.

Прибытие в гостиницу, выбранную вами заранее.

Размещение в номерах.

Отдых.

Сбор группы на обед в кафе, знакомство.

Спустя несколько часов — встреча с гидом, знакомство с Кисловодским курортным парком.

Парк, который можно смело назвать гордостью России.

Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.

Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.

Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.

Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест.

Курортный парк прекрасен во все времена года.

Во время обширной экскурсии вы увидите Каскадную лестницу, пройдетесь по Курортному бульвару, познакомитесь с историей города-курорта.

Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы.

Прогулку можно завершить на Курортном бульваре, излюбленном месте отдыха отдыхающих курорта.

Туристам предложат три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее, а у Главных Нарзанных ванн экскурсия подойдет к своему завершению.

Возвращение в гостиницу, отдых.

Для желающих есть возможность посетить оздоровительный комплекс или спа-центр при гостинице.

День заезд и пешая экскурсия по КисловодскуДень заезд и пешая экскурсия по КисловодскуДень заезд и пешая экскурсия по КисловодскуДень заезд и пешая экскурсия по Кисловодску
2 день
Авто-пешая экскурсия на Медовые водопады и термальные источники

Завтрак в отеле.

Отдохнувшие после дороги вы посетите музей-дачу Ф.Шаляпина (доплата за входные билеты).

После визита в музей вы познакомитесь с архитектурным наследием города.

Затем вы отправитесь за город в Аликоновское ущелье на Медовые водопады.

И именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.

И хотя они расположены всего в 30 минутах езды от города, это уже будет территория Карачаево-Черкессии.

По дороге вы сможете сделать остановку и осмотреть природный памятник — гору Кольцо.

Тем не менее, основная цель — отдых на Медовых водопадах, где со смотровой площадки открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.

После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню (дегустация включена), посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).

Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самый протяжённой в России – 1050 метров!

На зиплайне скорость развивается до 80 км/ч.

На обратном пути вы посетите Чайный домик, отведаете травяной чаи и варенье домашнего производства, коих здесь на выбор огромное множество.

Например, на прилавках стоят баночки с вареньем из сосновых шишек, мяты, фейхоа, облепихи и другие экзотические сласти, можно купить травяные сборы, настойки и мед.

Дегустация поможет вам определиться с выбором.

А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата).

Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.

После обеда за дополнительную плату будет организован выезд на Суворовские горячие источники.

Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки (с собой необходимо иметь купальник, купальные принадлежности, тапочки).

После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Возвращение в Кисловодск, ужин самостоятельно.

Авто-пешая экскурсия на Медовые водопады и термальные источникиАвто-пешая экскурсия на Медовые водопады и термальные источникиАвто-пешая экскурсия на Медовые водопады и термальные источникиАвто-пешая экскурсия на Медовые водопады и термальные источники
3 день
Авто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и Железноводск

Завтрак в отеле.

Сегодня продолжится знакомство с городами Кавказских Минеральных Вод.

Программа будет посвящена минеральным источникам региона.

По дороге к Ессентукам, вы посетите Храмовый комплекс.

В городе-курорте Ессентуки вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческомстиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

Также вы посетите механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.

Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 64!

Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека и оказывают глубокое лечебное воздействие.

Испытав уникальные чудодейственные аппараты, при этом ощутив себя на месте героев фильма "Любовь и голуби", вы сможете самостоятельно убедиться в плодотворном влиянии механотерапии на организм.

Обед в кафе (включен).

Программу продолжит посещение города Железноводск.

Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.

Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.

Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).

Возвращение в Кисловодск.

Авто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и ЖелезноводскАвто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и ЖелезноводскАвто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и ЖелезноводскАвто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и Железноводск
4 день
Автобусная экскурсия на Эльбрус с подъемом на канатной дороге

Завтрак сухпаек.

Сегодня вы отправитесь знакомиться с легендарным Эльбрусом с южной стороны.

Красавец Эльбрус находится на территории верхней Балкарии.

Расположен в центре Главного Кавказского хребта, протянувшегося от Каспийского до Черного моря практически на тысячу километров.

Эльбрус – это спящий вулкан, последнее извержение которого произошло около 50 г. н. э.

Застывшая на его склонах лава приобрела причудливые формы, напоминающие средневековые замки.

Вы совершите подъем на гору Эльбрус на новой гондольной канатной дороге до 3847 м.н.у.м (билет на канатную дорогу Эльбрус включен).

Поднявшись на такие высоты, ощущаешь непередаваемое чувство свободы.

А открывающиеся панорамы просто завораживают.

В ясную погоду видны цепи снежных гор, уходящие на 300 километров вдаль. 

Обед самостоятельно.

Свободное время на курорте.

Вы также можете посетить самый большой рынок сувениров Приэльбрусья.

Туристы увозят с собой домашнее варенье, овечьи шкуры, папахи, поделки, мед, сладости и другие напоминания о путешествии.

Посещение поляны Нарзанов, где выходит на поверхность 3 источника углекислых гидрокарбонатно-хлоридных натриево-кальциевых нарзанов.

В воде растворены окиси металлов, из-за чего русла ключей окрашены в характерный желто-оранжевый цвет.

Возвращение в Кисловодск.

Ужин самостоятельно.

Автобусная экскурсия на Эльбрус с подъемом на канатной дорогеАвтобусная экскурсия на Эльбрус с подъемом на канатной дорогеАвтобусная экскурсия на Эльбрус с подъемом на канатной дорогеАвтобусная экскурсия на Эльбрус с подъемом на канатной дороге
5 день
Авто-пешая экскурсия в город-курорт Пятигорск

Завтрак в отеле.

Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод посещение самого старого города в регионе – Пятигорска.

Вы прогуляетесь по великолепному парку "Цветник", насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.

Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л.Н.Толстой, С.Есенин, А.С.Пушкин.

Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.

Во время экскурсии Вы знаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.

Обед в кафе.

Посещение музея-усадьбы М.Ю.Лермонтова (доплата).

Во время экскурсии вы поднимитесь по канатной дороге на гору Машук.

Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.

Праздничный ужин в кафе во время которого вы будете делиться впечатлениями от программы.

Возвращение в отель.

Авто-пешая экскурсия в город-курорт ПятигорскАвто-пешая экскурсия в город-курорт ПятигорскАвто-пешая экскурсия в город-курорт ПятигорскАвто-пешая экскурсия в город-курорт Пятигорск
6 день
Прощание с Кисловодском. Трансфер в Минеральные воды

Завтрак.

Групповой трансфер в аэропорт(ж/д вокзал) Минеральные Воды к рейсам/поездам, отправляющимся после 19 часов местного времени.

Если вы уезжаете с ж/д вокзала Кисловодска – проводы от отеля по времени отправления.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

Гранд Отель 4* (Курортный бульвар),

завтрак шведский стол включен.

Колизей 4* (в 5 мин от ж/д вокзала (входит пользование бассейном с 7:00 до 18:00)

(Завтрак не включен), доплата от 400 руб./чел.

ПаркОтель3* (центр Курортной зоны),

завтрак в столовой включен на 200 руб./чел.

Амира Парк3* (район Мечети, центр)

завтрак включен в столовой отеля на 200 руб./чел.

номер стандарт 1-2 этаж (твин/дабл) (20-28м2) 48 700

номер стандарт 3 этаж (твин/дабл) (20-28м2) 51 700

стандарт улучшенный (29 м2) 

44 600

Стандарт комфорт (23-25м2)

43 500

улучшенный (18м2) 41 800

стандарт (15м2)

39 000

стандарт комфорт (25-27 м2)

43 700

Стандарт (18м2)

42 000

эконом (12м2) 

37 700

стандарт (16-17м2)

41 400

эконом мансарда (14м2)

40 800

номер одноместный эконом (10м2) 

на человека 42 400

Доплата за одноместное размещение

номер стандарт 1-2 эт 20 200

номер стандарт 3 эт 23 000

Стандарт улучшенный 12 800

Стандарт комфорт

13 000

номер улучшенный

10 200

стандарт комфорт 9 500

Стандарт

10 500

стандарт 8 500
стандарт 6 500

эконом мансарда

9 500

эконом 7 800
Стоимость на доп. месте 

Номер стандарт

только дети с 10

до 12 лет 36 000

номер стандарт комфорт (дети с 12 лет и взрослые)

34 000

Стандарт комфорт (взрослые и дети с 12 лет)

34 400

номер улучшенный (взрослые и дети с 12 лет)

33 900

номер стандарт комфорт (дети с 10 до 12 лет)

32 700

Стандарт комфорт (дети с 10 до 12 лет) 33 400

номер улучшенный (дети с 10 до 12 лет)

32 900

Доплата за заезд с 22.05-27.05.2022 с проживанием в отеле «Амира парк3» за номер:

  • эконом – 2 000 руб./чел.,
  • стандарт, улучшенный – 2 400 руб./чел.;
  • одноместный эконом – 2 600 руб./чел.

Дополнительные сутки в гостиницах (при размещении в 2-х местном номере), стоимость за номер:

  • "Грандотель4*" – от 7 000 / 8 000 руб./сутки, в зависимости от этажа, завтрак шведский стол включен (кроме предпраздничных и праздничных дней);
  • "СПА Отель Колизей 4*":
    • стандарт – от 3 700 руб./сутки (тариф предпраздничных и праздничных дней – 5500 руб./чел.);
    • стандарт комфорт – от 4 500 руб./сутки (тариф предпраздничных и праздничных дней – 6600 руб./чел.);
    • завтрак не включен, доплата 400 руб./чел.;
  • "Амира парк3";
    • эконом – от 2 800 руб./сутки;
    • стандарт– от 3 200 руб./сутки;
    • улучшенный номер – от 3 600 руб./сутки;
    • завтрак включен;
    • после 27.04.2022:
    • эконом – от 3 500 руб./сутки;
    • стандарт – от 4 000 руб./сутки;
    • улучшенный номер – от 4 400 руб./сутки;
  • "ПаркОтель 3*":
    • эконом – от 3 300 руб./сутки;
    • стандарт – от 3 600 руб./сутки;
    • стандарт комфорт – от 4 400 руб./сутки;
    • завтрак включен;
    • после 27.04.2022:
    • эконом – от 3 500 руб./сутки;
    • стандарт – от 3 900 руб./сутки;
    • улучшенный номер – от 4 700 руб./сутки.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на дату 05.05-10.05.2022, руб.:

ПаркОтель3* (центр Курортной зоны),

завтрак в столовой включен на 200 руб./чел.

Амира Парк3* (район Мечети, центр)

завтрак включен в столовой отеля на 200 руб./чел.

Стандарт комфорт (23-25м2)

46 000

стандарт (15м2)

42 900

Стандарт (18м2)

43 100

эконом (12м2) 

39 400

эконом мансарда (14м2)

41 200

номер одноместный эконом (10м2) 

на человека 45 500

Доплата за одноместное размещение

Стандарт комфорт

13 300

стандарт 10 600

Стандарт

10 300

эконом мансарда

9 000

эконом 9 000
Стоимость на доп. месте 

Стандарт комфорт (взрослые и дети с 12 лет)

35 000

номер улучшенный (взрослые и дети с 12 лет)

Под запрос

Стандарт комфорт (дети с 10 до 12 лет) 

34 000

номер улучшенный (дети с 10 до 12 лет)

Под запрос

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – гостиница – аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды
  • Трансфер ж/д вокзал Кисловодска – отель – ж/д вокзал Кисловодска
  • Транспортные услуги по программе(микроавтобус с кондиционером, микрофоном)
  • 2-х местное размещение в гостинице выбранной категории
  • Питание по программе (завтраки в отелях ГрандОтель4*, ПаркОтель3*, Амира Парк3*), 4 комплексных обеда в кафе (салат, суп, второе блюдо+гарнир)
  • Дегустация нац кухни, торжественный ужин с нац. кухней)
  • Билеты на канатную дорогу Машук, Эльбрус
  • Услуги гида
  • Эко-сборы
  • Входные билеты гидов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Индивидуальные трансферы
  • Входные билеты в музеи (Ф. Шаляпина, М. Ю. Лермонтова)
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Питание не указанное в программе (обед, ужины)
  • Доплата за канатно-кресельную дорогу Чегет
  • Дополнительные экскурсии
  • Билеты в термальный источник – от 450 руб.
  • Курортный сбор – 50 руб. /сутки/чел.
  • Зиплайн – от 1 800 руб
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.

Убедитесь, что вы взяли:

  • теплую кофту;
  • непродуваемую и непромокаемую куртку;
  • 2 пары обуви:
    • пара легкой спортивной обуви;
    • пара непромокаемой обуви (кроссовки);
  • рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
  • легкие брюки;
  • солнцезащитные очки;
  • сланцы;
  • кепка для защиты головы от солнца;
  • нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
  • фотоаппарат.

Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:

  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце (1-2шт);
  • резиновые тапочки;
  • халат банный;
  • шапочка.

Для экскурсии на Эльбрус в сезон ноябрь-июнь:

  • удобную теплую обувь без каблуков;
  • теплую куртку;
  • непродуваемые штаны;
  • шапку;
  • перчатки;
  • очки от солнца.

Вам также необходимо взять с собой:

  • договор, подтверждающий приобретение тура;
  • полис ОМС;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча и проводы?

Встреча

Встреча в день заезда в аэропорту Минеральные воды на стоянке напротив зала прилета. Групповой трансфер в 13 часов (мы заранее сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя). Возможна встреча на ж/д вокзале Минеральные Воды с прибытием поездов до 12:00, контакты по встрече передаются перед заездом. Индивидуальный трансфер аэропорт /жд Мин воды –отель за доплату – 2000 рублей за машину.

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда (встреча под башней с часами на территории ж/д вокзала в течение 20 минут со времени прибытия поезда). Индивидуальный трансфер ж/д Кисловодска – отель за доплату – 450 рублей за машину.

Проводы

В день выезда групповой трансфер в аэропорт (жд вокзал) Минеральные воды к рейсам/поездам отправляющимся после 19 часов местного времени, трансфер в 16:00 от отеля. Если вы уезжаете с ж/д вокзала Кисловодска проводы по времени отправления поезда без доплаты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Предусмотрены ли скидки?

Детям предоставляется скидка 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 июня 2022
Спасибо за тур!
Н
16 июня 2022
Все было прекрасно!!!!
М
15 июня 2022
Все было качественно организовано, не было никаких задержек и проволочек! Спасибо!

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800 за 1 человека
Джип-тур в Домбай
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
4.8
8 отзывов
Джип-тур в Домбай
Приглашаю вас в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай. Я вам покажу самые красивые места. Возможно, вы
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
3 000 за 1 человека
Джип тур Домбай - Земной Рай
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Джип тур Домбай - Земной Рай
Мы приглашаем вас отдохнуть от ваших дел и отправиться на внедорожнике
18 000 за всё до 6 чел.
Незабываемый закат - джип-тур на плато Бермамыт
7 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
4.8
17 отзывов
Незабываемый закат - джип-тур на плато Бермамыт
Приглашаю вас в путешествие на плато Бермамыт. С высоты 2600 метров открываются лучшие виды на Эльбрус. А еще здесь
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
2 700 за 1 человека
Домбай - сердце гор Кавказских
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
Нет отзывов
Домбай - сердце гор Кавказских
Дорогие гости нашего курорта, предлагаю Вам посетить «сердце Кавказских гор» - Домбай
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
Приглашаем вас увидеть самый впечатляющий символ Кавказа - заснеженные вершины Эльбруса
2 000 за 1 человека
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