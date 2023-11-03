Перевал Актопрак недаром называют «дорогой красоты».
У вас есть возможность проехаться по этому горному пути и оценить величие озера Гижгит с водой потрясающего изумрудного цвета.
Также путешествие приведет нас в древнее балкарское селение Эль-Тюбю, в котором находится «город мертвых».
У вас есть возможность проехаться по этому горному пути и оценить величие озера Гижгит с водой потрясающего изумрудного цвета.
Также путешествие приведет нас в древнее балкарское селение Эль-Тюбю, в котором находится «город мертвых».
Ближайшие даты:
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
ноя
7
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
- Древнее поселение Эль-Тюбю
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПеревал Актопрак — это очень живописная и запоминающаяся дорога. Вас ждут два часа полнейшего восторга и восхищения красотой гор. Далее в программе экскурсии будет внушительных размеров водоём — озеро Гижгит, которое может похвастаться потрясающим небесно-изумрудным цветов. Оно расположено в горной местности и было создано искусственным путем. Следующей нашей остановкой станет древнее балкарское селение Эль-Тюбю в верховьях Чегемского ущелья. Также мы посетим термальный комплекс «Гедуко».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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