Перевал Актопрак и озеро Гижгит

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Ответы на вопросы
Перевал Актопрак недаром называют «дорогой красоты».

У вас есть возможность проехаться по этому горному пути и оценить величие озера Гижгит с водой потрясающего изумрудного цвета.

Также путешествие приведет нас в древнее балкарское селение Эль-Тюбю, в котором находится «город мертвых».
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Ближайшие даты:
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Актопрак
  • Озеро Гижгит
  • Древнее поселение Эль-Тюбю
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Описание

Что вас ждет

Перевал Актопрак — это очень живописная и запоминающаяся дорога. Вас ждут два часа полнейшего восторга и восхищения красотой гор. Далее в программе экскурсии будет внушительных размеров водоём — озеро Гижгит, которое может похвастаться потрясающим небесно-изумрудным цветов. Оно расположено в горной местности и было создано искусственным путем. Следующей нашей остановкой станет древнее балкарское селение Эль-Тюбю в верховьях Чегемского ущелья. Также мы посетим термальный комплекс «Гедуко».

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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