Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье

Вас ждет уникальное путешествие по местам Кабардино-Балкарии! Мы отправимся к озеру Гижгит, проедем...

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1 отзыв
Вас ждет уникальное путешествие по местам Кабардино-Балкарии! Мы отправимся к озеру Гижгит, проедем через перевал Актопрак, посетим древний поселок Эльтюбю и двинемся в сторону Чегемского ущелья.

Во время тура Вы не только увидите невероятные места, но и узнаете о культуре и традициях местного населения, об истории региона.

А невероятные фотографии навсегда останутся на память об этой незабываемой поездке! По желанию Вы сможете полетать на парапланах и увидеть красоты Кавказских гор с высоты птичьего полета.
Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье
Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье
Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье
Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье
Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье

Что вы увидите 🤩

  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Древнее село Эльтюбю
  • Чегемские водопады
  • Пародром "Flychegem"
Что вас ждет
Мы выезжаем из Кисловодска к горному озеру Гижгит. Небесно-бирюзовый цвет воды озера не оставит Вас равнодушными. У Вас будет возможность побывать там, куда добраться своим ходом очень непросто.
Мы проедем на внедорожнике через перевал Актопрак с незабываемыми видами на Скалистый хребет. Затем посетим древнее село Эльтюбю, о котором Вы узнаете много интересных фактов.
Далее мы выезжаем в сторону Чегемского ущелья, где у Вас будет возможность увидеть Чегемские водопады, отведать блюда местной кухни и насладиться видами.
Парадром «Flychegem»
По хороших погодных условиях мы можем заехать на парадром «Flychegem» — уникальный горный парадром, расположенный в Кабардино-Балкарской республике. Полет на параплане — еще одно незабываемое приключение, которое навсегда останется у Вас в памяти.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида на протяжении всего тура
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Полет на параплане (по желанию)
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 06:00

Артем З.
Артем З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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