Легендарный вид на Эльбрус, 2592 м над уровнем моря!

Поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» — Бермамыта! Плато, по мощности оставляемого впечатления, вполне способно сравниться с Гранд Каньоном в США.

До него не так просто добраться, что создает вокруг этого места дополнительный ореол недоступности и тайны. А какие фотосессии мы здесь устраиваем! Одна из лучших фото локаций на Кавказе!

Плато — вершина в составе Скалистого хребта на северном склоне системы Большого Кавказа.

Несмотря на относительно невысокие горные пики, рельеф плато поражает причудливыми формами: каменные столбы, резные ущелья и не симметрические склоны потрясают воображение! Складывается ощущение, что это все декорации для фильма, а не реальные объекты.

Бермамыт известен очень давно. Еще в XIX веке горцы устраивали поездки сюда для отдыхающих на курортах Кисловодска. Ради этих целей на плато соорудили домик-гостиницу, где можно было остановиться переночевать, а то и остаться на несколько дней. Дорога сюда была неблизкой — запрягали лошадей с повозками и ехали порой целый день. По вечерам для желающих устраивали целые представления по мотивам местных обычаев и фольклора. В свое время этими местами были покорены А. П. Чехов, М. Ю. Лермонтов, М. Горький.

Одна из ключевых причин, ради которой стоит проделать нелегкий путь сюда — это невероятный вид на Эльбрус, которого по многочисленным отзывам бывалых путешественников нет больше нигде. М. Ю. Лермонтов здесь написал картину «Эльбрус на восходе солнца».

Дополнительно, по желанию:

Гора Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище

Эшкаконское водохранилище является основным источником водоснабжения г. Кисловодска. Отличный вид! Вдалеке даже видны горы-лакколиты КМВ.

Карстовые пещеры Гришкиной балки

С невысоких каменных образований, почти сплошь покрытых ярко-зеленым бархатистым мхом текут хрустальные струйки воды с шумом и брызгами.

В каменном массиве имеются несколько пещер разной площади, формы и глубины. Вход в те, куда можно пройти, загораживает «шторка» из воды.

Внутри пещер краски на удивление яркие, разнообразные и насыщенные. Сказывается наличие проникающего внутрь света, они все же не такие глубокие. Фотографии здесь получаются очень живописные!

Чтобы добраться к карстовым пещерам Гришкиной балки придется приложить немного усилий — спуск (а затем, и подъём) пешком 1, 5 км по склону холма. Но поверьте, это того стоит!

Медовые водопады

Расположены в живописном Аликоновском ущелье, в 10 км от села Учкекен и 20 км от Кисловодска. Свое вкусное название, согласно легенде, водопады получили из-за гнездившихся в скалах пчёл. Всего Медовых водопадов 5. Причем Жемчужный, Скрытый и Шумный (Чёртова мельница) находятся на реке Аликоновке, а Большой и Малый Медовые – на речке Эчки-Баш. Самый высокий из всей группы – 18-метровый Большой Медовый водопад, а самым мощным считается Жемчужный. Около Медовых водопадов, на территории природно-рекреационного комплекса работают турбаза, ресторан, этнографический музей «Карачаевское подворье» и небольшой зоопарк.

Чайный домик

Здесь можно бесплатно продегустировать множество деликатесов! Наливаешь травяной чай, а с ним местное варенье раскрывается вкусом гораздо богаче и обширнее, и отправляешься в изысканный вояж от плошки до плошки. Огромный выбор сладостей, урбеча и многого другого!

Важно знать: