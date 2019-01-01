Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска

Мы поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» - Бермамыта! Плато по мощности...

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Мы поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» — Бермамыта! Плато по мощности оставляемого впечатления вполне способно сравниться с Гранд Каньоном в США.

До него не так просто добраться, что создает вокруг этого места дополнительный ореол недоступности и тайны.

А какие фотосессии мы здесь устраиваем! Это одна из лучших фото локаций на Кавказе.
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска
Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Кисловодска

Что вы увидите 🤩

  • плато Бермамыт
  • обзорная площадка с видом на Эльбрус
  • скалы Амфитеатр
  • скалы Монахи
  • Медовые водопады и чайный домик (по согласованию с гидом)
  • г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по согласованию с гидом)
  • карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом)
Легендарный вид на Эльбрус, 2592 м над уровнем моря!
Поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» — Бермамыта! Плато, по мощности оставляемого впечатления, вполне способно сравниться с Гранд Каньоном в США.
До него не так просто добраться, что создает вокруг этого места дополнительный ореол недоступности и тайны. А какие фотосессии мы здесь устраиваем! Одна из лучших фото локаций на Кавказе!
Плато — вершина в составе Скалистого хребта на северном склоне системы Большого Кавказа.
Несмотря на относительно невысокие горные пики, рельеф плато поражает причудливыми формами: каменные столбы, резные ущелья и не симметрические склоны потрясают воображение! Складывается ощущение, что это все декорации для фильма, а не реальные объекты.
Бермамыт известен очень давно. Еще в XIX веке горцы устраивали поездки сюда для отдыхающих на курортах Кисловодска. Ради этих целей на плато соорудили домик-гостиницу, где можно было остановиться переночевать, а то и остаться на несколько дней. Дорога сюда была неблизкой — запрягали лошадей с повозками и ехали порой целый день. По вечерам для желающих устраивали целые представления по мотивам местных обычаев и фольклора. В свое время этими местами были покорены А. П. Чехов, М. Ю. Лермонтов, М. Горький.
Одна из ключевых причин, ради которой стоит проделать нелегкий путь сюда — это невероятный вид на Эльбрус, которого по многочисленным отзывам бывалых путешественников нет больше нигде. М. Ю. Лермонтов здесь написал картину «Эльбрус на восходе солнца».

Дополнительно, по желанию:

    Гора Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище
    Эшкаконское водохранилище является основным источником водоснабжения г. Кисловодска. Отличный вид! Вдалеке даже видны горы-лакколиты КМВ.
    Карстовые пещеры Гришкиной балки
    С невысоких каменных образований, почти сплошь покрытых ярко-зеленым бархатистым мхом текут хрустальные струйки воды с шумом и брызгами.
    В каменном массиве имеются несколько пещер разной площади, формы и глубины. Вход в те, куда можно пройти, загораживает «шторка» из воды.
    Внутри пещер краски на удивление яркие, разнообразные и насыщенные. Сказывается наличие проникающего внутрь света, они все же не такие глубокие. Фотографии здесь получаются очень живописные!
    Чтобы добраться к карстовым пещерам Гришкиной балки придется приложить немного усилий — спуск (а затем, и подъём) пешком 1, 5 км по склону холма. Но поверьте, это того стоит!
    Медовые водопады
    Расположены в живописном Аликоновском ущелье, в 10 км от села Учкекен и 20 км от Кисловодска. Свое вкусное название, согласно легенде, водопады получили из-за гнездившихся в скалах пчёл. Всего Медовых водопадов 5. Причем Жемчужный, Скрытый и Шумный (Чёртова мельница) находятся на реке Аликоновке, а Большой и Малый Медовые – на речке Эчки-Баш. Самый высокий из всей группы – 18-метровый Большой Медовый водопад, а самым мощным считается Жемчужный. Около Медовых водопадов, на территории природно-рекреационного комплекса работают турбаза, ресторан, этнографический музей «Карачаевское подворье» и небольшой зоопарк.
    Чайный домик
    Здесь можно бесплатно продегустировать множество деликатесов! Наливаешь травяной чай, а с ним местное варенье раскрывается вкусом гораздо богаче и обширнее, и отправляешься в изысканный вояж от плошки до плошки. Огромный выбор сладостей, урбеча и многого другого!

    Важно знать:

    • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике
    • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
    • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в личном сообщении)
    • Заезд на дополнительные локации возможен по согласованию с гидом
    • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
    Что входит
    • Индивидуальный тур
    • Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
    • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
    Что не входит
    • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
    • Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и на карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом, ≈ 1000р)
    • Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом, ≈ 1000р)
    • Входной билет на Медовые водопады (60р/чел - оплачивается на въезде на водопады)
    Где начинаем и завершаем
    Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
    Завершение: к Вашему отелю
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно, время выезда - по Вашему желанию: с 06.00 до 11.00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
    Михаил
    Михаил
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