Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Плато Бермамыт: первая встреча с Кавказом

Влюбиться в незабываемые виды и ощутить характер горного края в путешествии по Карачаево-Черкессии

Артём
Артём – представитель из Кисловодска
С этого маршрута стоит начать знакомство с регионом, ведь он ведет к лучшей точке для обзора Эльбруса и Главного Кавказского хребта.

Вы послушаете о старинных экспедициях и откроете лучшие фотолокации со знатоками здешних троп.

А в конце устроимся поудобнее, заварим горный чай и предоставим себя месту, где время разбивается о подножия горных исполинов.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Плато Бермамыт: первая встреча с Кавказом
Плато Бермамыт: первая встреча с Кавказом

Что вас ожидает

Дружеская поездка навстречу незабываемым видам
Сама дорога из Кисловодска подарит вам живописные виды просторных лугов и пасущихся на них животных. Мы покажем проверенные ракурсы для съемки. Расскажем об альпинистской истории 📖 края, экспедициях и туристических маршрутах. Вы узнаете о знаменитых ученых, писателях и художниках, посещавших эти места. А так как вы почти не будете ограничены во времени, то сможете в комфортном темпе исследовать самые красивые 🤩 локации и вдоволь надышаться горным ⛰️ воздухом.

Чудеса кавказского Гранд-Каньона
Приблизившись к главным точкам маршрута, вы шаг за шагом будете открывать новые впечатляющие панорамы. Осмотрите диковинные скалы-останцы 💃 Два Монаха. Поразитесь пейзажам каменного Амфитеатра и увидите мост над пропастью. И, конечно, окинете взглядом заснеженные вершины Эльбруса и Главного Кавказского хребта с плато, которое мало кого оставляет равнодушным. В завершение на Бермамыте устроим пикник, заварим горный чай и будем наслаждаться панорамами, которые наверняка останутся в вашем сердце.

Организационные детали

  • Обед в кафе с местной кухней оплачивается отдельно
  • Дополнительные опции: можно встретить на Бермамыте рассвет (старт в 02:00) или поехать на закат (старт в 15:00). Также возможна организация поездки для групп до 6 человек в одном внедорожнике. Условия уточняйте в переписке.
Начало и место завершения
🚩 в Кисловодске или других городах КМВ
Плато Бермамыт: первая встреча с Кавказом
Плато Бермамыт: первая встреча с Кавказом
Плато Бермамыт: первая встреча с Кавказом
Плато Бермамыт: первая встреча с Кавказом
Плато Бермамыт: первая встреча с Кавказом
Плато Бермамыт: первая встреча с Кавказом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артём
Артём
Наша команда более 5 лет занимается организацией экспедиций и путешествий по Югу России. Мы покажем вам знаменитые и нетуристические места, неизведанные ущелья, зрелищные водопады, красивейшие реки и озера. Всегда отвезем в отличные заведения с местной кухней и организуем пикник на природе. Откроем лучшие фотолокации и «снарядим» лучшими впечатлениями. Наши поездки проходят с комфортом, только на новеньких Mitsubishi. Выбирайте из готовых маршрутов или давайте составлять индивидуальные путешествия. Ждем вас в гости, друзья!
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