Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Дружеская поездка навстречу незабываемым видам

Сама дорога из Кисловодска подарит вам живописные виды просторных лугов и пасущихся на них животных. Мы покажем проверенные ракурсы для съемки. Расскажем об альпинистской истории 📖 края, экспедициях и туристических маршрутах. Вы узнаете о знаменитых ученых, писателях и художниках, посещавших эти места. А так как вы почти не будете ограничены во времени, то сможете в комфортном темпе исследовать самые красивые 🤩 локации и вдоволь надышаться горным ⛰️ воздухом.

Чудеса кавказского Гранд-Каньона

Приблизившись к главным точкам маршрута, вы шаг за шагом будете открывать новые впечатляющие панорамы. Осмотрите диковинные скалы-останцы 💃 Два Монаха. Поразитесь пейзажам каменного Амфитеатра и увидите мост над пропастью. И, конечно, окинете взглядом заснеженные вершины Эльбруса и Главного Кавказского хребта с плато, которое мало кого оставляет равнодушным. В завершение на Бермамыте устроим пикник, заварим горный чай и будем наслаждаться панорамами, которые наверняка останутся в вашем сердце.

Организационные детали