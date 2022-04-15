По Кавказу на джипах за 3 дня: Домбай, Хасаут и Гижгит

Исследовать древний аул Хасаут и подняться по канатной дороге высоко в горы

Авторский тур
К большинству красивых мест на Кавказе нет удобных дорог, и добраться туда сможет не каждый вид транспорта.

Мы поедем на джипах и сможем увидеть труднодоступные места, куда не все доезжаю: поднимемся к древнему православному храму на скале, погуляем по заброшенному аулу с древними гробницами и попьем нарзан прямо из источников.
По Кавказу на джипах за 3 дня: Домбай, Хасаут и Гижгит
По Кавказу на джипах за 3 дня: Домбай, Хасаут и Гижгит
По Кавказу на джипах за 3 дня: Домбай, Хасаут и Гижгит
По Кавказу на джипах за 3 дня: Домбай, Хасаут и Гижгит
По Кавказу на джипах за 3 дня: Домбай, Хасаут и Гижгит
По Кавказу на джипах за 3 дня: Домбай, Хасаут и Гижгит
По Кавказу на джипах за 3 дня: Домбай, Хасаут и Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, бутылочки для воды и обязательно снимите наличные — в горах с безналичным расчетом могут возникнуть сложности.

В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30ж / д вокзал Минеральных водж / д вокзал Кисловодска
Завершение: Аэропорт Минеральных вод, время отбытия после 18:00 ж / д вокзал Минеральных вод ж / д вокзал Кисловодска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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