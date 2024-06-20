Кисловодский парк огромен — его площадь почти 1000 га, а общая протяжённость дорожек около 100 км.
Приглашаем проехаться по его симпатичным дорожкам на электромобиле и осмотреть достопримечательности под рассказы об истории курорта.
Вы узнаете, какие люди внесли вклад в создание парка и почему Долина роз обустроена в шахматном порядке.
Приглашаем проехаться по его симпатичным дорожкам на электромобиле и осмотреть достопримечательности под рассказы об истории курорта.
Вы узнаете, какие люди внесли вклад в создание парка и почему Долина роз обустроена в шахматном порядке.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Нарзанная галерея — готический замок, который уже 170 лет сохраняет функцию питьевого бювета. Я расскажу, почему галерея построена в форме ключа.
Колоннада — парадный вход в парк и его визитная карточка. Построена в начале 20 века.
Цветочный календарь — он ведёт своё отчисление вот уже 100 лет.
Стеклянная струя — архитектурный ансамбль, вода в котором стекает по специальному желобу.
Красные камни — останцы океанского дна. Вы рассмотрите песчаник с редким оттенком.
Долина роз — сердце парка. Вы узнаете, почему она создана в шахматном порядке.
Организационные детали
- Поездка проходит на экологически чистом транспорте — электромобиле
- Экскурсию можно продлить до 70 минут и посетить смотровую площадку — детали и цены уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамила — ваша команда гидов в Кисловодске
Я — профессиональный гид, музейный сотрудник и историк. Много сфер деятельности, но экскурсии — моя любовь! Я и моя команда организуем пешие экскурсии и на электромобиле.Задать вопрос
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