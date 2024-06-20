Кисловодский парк огромен — его площадь почти 1000 га, а общая протяжённость дорожек около 100 км. Приглашаем проехаться по его симпатичным дорожкам на электромобиле и осмотреть достопримечательности под рассказы об истории курорта. Вы узнаете, какие люди внесли вклад в создание парка и почему Долина роз обустроена в шахматном порядке.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Нарзанная галерея — готический замок, который уже 170 лет сохраняет функцию питьевого бювета. Я расскажу, почему галерея построена в форме ключа.

Колоннада — парадный вход в парк и его визитная карточка. Построена в начале 20 века.

Цветочный календарь — он ведёт своё отчисление вот уже 100 лет.

Стеклянная струя — архитектурный ансамбль, вода в котором стекает по специальному желобу.

Красные камни — останцы океанского дна. Вы рассмотрите песчаник с редким оттенком.

Долина роз — сердце парка. Вы узнаете, почему она создана в шахматном порядке.

Организационные детали