Что вас ожидает

По следам героев романа

В Кисловодске вы побываете на площадке у белоснежной Колоннады, сделаете фото причудливой горы в форме кольца, насладитесь красотой живописного водопада на реке Ольховке и скалы в Ольховском ущелье — самое интересное, что все эти места уже известны вам из книги «Герой нашего времени». Достопримечательности и природа Кисловодска буквально оживут, когда вы представите, как этими же дорожками бродил Лермонтов и сочинял в голове строки будущих шедевров.

Пейзажи, достойные картин

Дивной горной дорогой с альпийскими лугами мы отправимся на плато Бермамыт — место, откуда открывается вдохновляющий вид на Эльбрус и панораму снежных гор Кавказского хребта. Здесь в 1837 году М. Ю. Лермонтов написал картину «Кавказский вид с Эльбрусом». Вы увидите скалы причудливых форм: Амфитеатр и Два монаха, а также узнаете, как образовались местные вулканы, что такое «горы-лакколиты» и какие еще известные деятели искусства здесь бывали.

В конце мы заедем в Долину нарзанов, где вы попробуете минеральную воду из нескольких источников.

Организационные детали