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Что вас ждет
Поездка на форелевое хозяйство в поселке Нежинский на окраине Кисловодска — это прекрасная возможность совместить приятное с полезным.
На рыбном племенном заводе «Форелевый» с первой половины прошлого века разводят элитную «царскую рыбу».
Вы узнаете о развитии рыбного промысла на Северном Кавказе и истории возникновения завода, познакомитесь с разными видами форели и с особенностями их разведения, покормите осетров, сделаете фото на память.
По окончании экскурсии на территории форелевого хозяйства в кафе «Дом рыбака» мы полакомимся элитной «золотой рыбкой» и приятно отдохнем. Обед из аппетитной форелевой ухи и жареной по особому кавказскому рецепту «царской рыбы», приготовленный специально для вас, невероятно вкусен.
При желании мы прогуляемся по обширной территории завода, расположенного в красивом тихом уголке.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
трансфер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы,
обед 450 руб.
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер.
Что не входит
личные расходы
обед 450 руб.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Пн., вт., ср., чт., сб. в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Памятка для туристов, путешествующих с группами:
Время начала экскурсии зависит от расположения вашего отеля.
в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям – свидетельство о рождении
удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие
в горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем
советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива
в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет
к месту сбора нужно прибыть вовремя!
транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
За 12 часов до поездки подтвердите бронирование экскурсии по номеру 89283351333
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пн., вт., ср., чт., сб. в 14:00
Эдельвейс
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