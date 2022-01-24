Пн., вт., ср., чт., сб. в 14:00

Что вас ждет

Поездка на форелевое хозяйство в поселке Нежинский на окраине Кисловодска — это прекрасная возможность совместить приятное с полезным.

На рыбном племенном заводе «Форелевый» с первой половины прошлого века разводят элитную «царскую рыбу».

Вы узнаете о развитии рыбного промысла на Северном Кавказе и истории возникновения завода, познакомитесь с разными видами форели и с особенностями их разведения, покормите осетров, сделаете фото на память.

По окончании экскурсии на территории форелевого хозяйства в кафе «Дом рыбака» мы полакомимся элитной «золотой рыбкой» и приятно отдохнем. Обед из аппетитной форелевой ухи и жареной по особому кавказскому рецепту «царской рыбы», приготовленный специально для вас, невероятно вкусен.

При желании мы прогуляемся по обширной территории завода, расположенного в красивом тихом уголке.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно: