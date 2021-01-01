Выше гор могут быть только горы! Вы покорите самую высокую гору в Европе и России, символ Кавказа- Эльбрус. Увлекательное дневное путешествие с видами Большого Кавказского Хребта на комфортабельном автобусе в сопровождении нашего опытного, эрудированного гида. Поднимитесь на сам склон Эльбруса по канатной дороге, посетите Долину Нарзанов, и поляну Чегет. Впечатления от Эльбруса останутся с Вами навсегда!

Отправившись с нами в путешествие, вы, проедете по самым живописным ущельям центрального Кавказа, попьете нарзан, выбивающий у подножья Эльбруса, по канатным дорогам подниметесь на высоту 3800, откуда вам откроется панорама всего Большого Кавказского хребта.

Путешествие к Эльбрусу начинается:

Дорога проходит через восхитительное Баксанское ущелье. Величие хребтов, богатство и вся мощь природы Кавказа видны уже здесь. По пути посетим ущелье Адыр-су – одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии.

Канатные дороги:

Наша первая остановка в долине Чегет подарит вам уникальную возможность поднять по канатной дороге на высоты 2800м и насладиться видами Эльбруса во всей красе. Сможете запечатлеть себя по фоне гор.

Во время второй остановки в долине Азау вы поднимитесь на вагончике, непосредственно на склон Эльбруса на высоту 3800м и вот вы покоритель самой высокой горы Европы. У ваших ног весь Большой Кавказский хребет.

Привал

У вас будет возможность отведать блюда местной кухни в кафе

Долина Нарзанов

Вы посетите уникальный национальный заповедник «Приэльбрусье» с Долиной Нарзанов, где нашли выход около 20 минеральных источников, выбивающих из самых недр Эльбруса. Местные целебные воды богаты железом, поэтому земля поляны необычного терракотового цвета.

Важно:

Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Погода в горах капризна. Возьмите теплую одежду, солнцезащитные очки и крем.

Путешествие с нами к Эльбрусу станет ярким, блестящим событием вашего отдыха на Кавказе!