Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов

В этот день вы увидите самый впечатляющий символ Кавказа - заснеженные вершины Эльбруса

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В этот день вы увидите самый впечатляющий символ Кавказа — заснеженные вершины Эльбруса.

На комфортабельном автобусе вы отправитесь в путешествие по горам Большого Кавказского хребта вместе с опытным гидом.

На склон Эльбруса вы подниметесь по канатной дороге, а после этого побываете на поляне Чегет и в Долине Нарзанов, где можно будет набрать минеральной воды прямо из источника.
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов

Что вы увидите 🤩

  • Эльбрус
  • панораму Большого Кавказского хребта
  • горы лакколиты Кавказских Минеральных Вод
  • Тамбуканское озеро
  • Баксанское ущелье
  • Ущелье Адыр-су
  • Пещеру первобытного человека
  • Теснина Шат-боват
  • поляна Чегет
  • поляна Азау
  • Долина Нарзанов
  • Верхняя Балкария
Выше гор могут быть только горы! Вы покорите самую высокую гору в Европе и России, символ Кавказа- Эльбрус. Увлекательное дневное путешествие с видами Большого Кавказского Хребта на комфортабельном автобусе в сопровождении нашего опытного, эрудированного гида. Поднимитесь на сам склон Эльбруса по канатной дороге, посетите Долину Нарзанов, и поляну Чегет. Впечатления от Эльбруса останутся с Вами навсегда!
Отправившись с нами в путешествие, вы, проедете по самым живописным ущельям центрального Кавказа, попьете нарзан, выбивающий у подножья Эльбруса, по канатным дорогам подниметесь на высоту 3800, откуда вам откроется панорама всего Большого Кавказского хребта.

Путешествие к Эльбрусу начинается:

  • Дорога проходит через восхитительное Баксанское ущелье. Величие хребтов, богатство и вся мощь природы Кавказа видны уже здесь. По пути посетим ущелье Адыр-су – одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии.

Канатные дороги:

  • Наша первая остановка в долине Чегет подарит вам уникальную возможность поднять по канатной дороге на высоты 2800м и насладиться видами Эльбруса во всей красе. Сможете запечатлеть себя по фоне гор.
  • Во время второй остановки в долине Азау вы поднимитесь на вагончике, непосредственно на склон Эльбруса на высоту 3800м и вот вы покоритель самой высокой горы Европы. У ваших ног весь Большой Кавказский хребет.
Привал
У вас будет возможность отведать блюда местной кухни в кафе
Долина Нарзанов
Вы посетите уникальный национальный заповедник «Приэльбрусье» с Долиной Нарзанов, где нашли выход около 20 минеральных источников, выбивающих из самых недр Эльбруса. Местные целебные воды богаты железом, поэтому земля поляны необычного терракотового цвета.

Важно:

  • Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
  • Погода в горах капризна. Возьмите теплую одежду, солнцезащитные очки и крем.
Путешествие с нами к Эльбрусу станет ярким, блестящим событием вашего отдыха на Кавказе!

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослый
1 800 ₽
Детский (до 12 лет)
1 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Канатная дорога поляна Чегет — 900 рублей
  • Канатная дорога поляна Азау — 1400 рублей
  • Въезд в ущелье Адыр-су — 100 рублей
  • Экологический сбор — 150 рублей
Место начала и завершения
Кисловодск Колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 6:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Среда, пятница, воскресенье в 6:00

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