Путешествие на Эльбрус из Кисловодска

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Эльбрус — самая известная гора в России. Вы увидите самые красивые места и пейзажи. У нас будет один день, чтобы прочувствовать атмосферу свободы и насладиться чистым горным воздухом.
Путешествие на Эльбрус из Кисловодска
Путешествие на Эльбрус из Кисловодска
Путешествие на Эльбрус из Кисловодска
Путешествие на Эльбрус из Кисловодска
Путешествие на Эльбрус из Кисловодска
Путешествие на Эльбрус из Кисловодска
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Что вас ожидает:

  • Баксанское ущелье
  • Эльбрус
  • Пос. Терскол
  • Поляна Азау
  • Поляна Нарзанов или Ущелье Адыр-Су
  • Ст. Мир либо ст. Гарабаши
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.
Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его МингиТау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива.
Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — вы обязаны его увидеть!

Организационные моменты:

  • посетим озеро Гижгит (Былымское).
  • подъем на канатной дороге на г. Эльбрус 11.00- 15ч.
  • 15.30 поляна нарзанов - попить,набрать настоящего природного нарзана.
  • 16ч. выезд обратно в города КМВ.
  • можно подняться на Эльбрус до станции Гарабаши (3750 мнум) и оттуда до 4400м на ратраках или снегоходах (необходима подходящая обувь и одежда).

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Питание 500-700 средний чек
  • Канатная дорога 1600 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: от вашего места проживания
Завершение: Кисловодск. По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экипировку и состояние здоровья необходимо обсудить с гидом перед экскурсией.
  • Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды, мы не несем ответственность если погодные условия будут плохие, но постараемся сделать поездку максимально комфортной!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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