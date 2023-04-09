Эльбрус — самая известная гора в России. Вы увидите самые красивые места и пейзажи. У нас будет один день, чтобы прочувствовать атмосферу свободы и насладиться чистым горным воздухом.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Эльбрус
- Пос. Терскол
- Поляна Азау
- Поляна Нарзанов или Ущелье Адыр-Су
- Ст. Мир либо ст. Гарабаши
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.
Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его МингиТау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива.
Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — вы обязаны его увидеть!
Организационные моменты:
- посетим озеро Гижгит (Былымское).
- подъем на канатной дороге на г. Эльбрус 11.00- 15ч.
- 15.30 поляна нарзанов - попить,набрать настоящего природного нарзана.
- 16ч. выезд обратно в города КМВ.
- можно подняться на Эльбрус до станции Гарабаши (3750 мнум) и оттуда до 4400м на ратраках или снегоходах (необходима подходящая обувь и одежда).
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-водителя
- Что не входит
- Питание 500-700 средний чек
- Канатная дорога 1600 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: от вашего места проживанияЗавершение: Кисловодск. По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Экипировку и состояние здоровья необходимо обсудить с гидом перед экскурсией.
- Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды, мы не несем ответственность если погодные условия будут плохие, но постараемся сделать поездку максимально комфортной!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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