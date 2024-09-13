Иван — ваша команда гидов в Кисловодске

Провели экскурсии для 62 туристов

читать дальше программ, которые насыщены культурой, историей, невероятными пейзажами и традиционной кавказской кухней. Мы проводим однодневные экскурсии и многодневные джип-туры, практикуем активный отдых. Круглый год показываем захватывающие локации нашего прекрасного региона. И всё это — в дружеской и надёжной компании. Ждём встречи с вами!

Приветствуем вас, дорогие друзья! Уже более 7 лет наша команда организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы смогли объединить все свои знания и опыт для организации