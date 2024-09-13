Путешествие по Северной Осетии (из Кисловодска в мини-группе)

Полюбоваться потрясающей кавказской природой и прикоснуться к истории здешних мест
Мы подготовили для вас незабываемый маршрут. Вы оцените невероятные виды на каньон Кадаргаван, долину Фиагдону и Архонский перевал. Побываете в городе мёртвых, некоторые из склепов которого можно исследовать.

Увидите место, где при трагических обстоятельствах ушёл из жизни актёр и режиссёр Дмитрий Бодров-младший.
Путешествие по Северной Осетии (из Кисловодска в мини-группе)
Путешествие по Северной Осетии (из Кисловодска в мини-группе)
Путешествие по Северной Осетии (из Кисловодска в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 06:15, 06:30, 06:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы изучите Куртатинское ущелье и его башни, насладитесь впечатляющим видом на каньон Кадаргаван.
  • Исследуете Дзивгисскую крепость — одну из самых внушительных скальных цитаделей на территории региона.
  • Cфотографируетесь на фантастических качелях и запечатлите панораму долины Фиагдон и Архонского перевала.
  • Посетите Даргавс — город мёртвых. Это туристическая Мекка, где сконцентрированы древние склепы (некоторые из них доступны для осмотра).
  • Наведаетесь в известное драматическими событиями Кармадонское ущелье. Здесь в 2002 году ледник Колка сошёл с горы Казбек и погубил режиссёра Сергея Бодрова-младшего и практически всю его съёмочную группу.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках-иномарках, УАЗ Патриотах и минивэнах.
  • Путь до первой остановки занимает 1,5–2 часа.
  • Обед оплачивается дополнительно.
  • Экскурсия подходит для людей с любой физической подготовкой.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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