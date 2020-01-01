Об экскурсии

Однодневная экскурсия по одной из самых красивых дорог Кавказа в северное Приэльбрусье — Джилы-Су. По пути нас ждет множество смотровых площадок с видом на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус. Проедем по живописным ущельям, горным серпантинам, субальпийским лугам. Увидим несколько мощных горных водопадов, попробуем разные виды нарзана и искупаемся в термальных нарзанных источниках.

Программа

Выезжаем из Кисловодска от Вашей гостиницы утром в удобное для Вас время (с 6:00 до 9:00).

Остановимся на плато Шаджатмаз, высота которого 2020 м над уровнем моря, откуда нам откроется великолепный вид на Главный Кавказский хребет и Эльбрус.

Спустимся по серпантину в ущелье реки Хасаут, где находится знаменитая Долина Нарзанов и попробуем нарзан из источников.

Проедем дальше по горному серпантину до ущелья Харбаз, по пути наблюдая завораживающие виды.

Посетим скалы Аватары и поднимемся на мистическую гору Тузлук.

В Урочище Джилы-Су посетим 3 водопада – Султан, Эмир, Каракая-Су, Долину замков, поляну Эммануэля, где можно встретить местных обитателей — сусликов. По желанию можно искупаться в минеральных источниках.

За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!

Важно знать