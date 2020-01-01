Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су

Однодневная экскурсия по одной из самых красивых дорог Кавказа в северное Приэльбрусье - Джилы-Су

5
2 отзыва
Однодневная экскурсия по одной из самых красивых дорог Кавказа в северное Приэльбрусье — Джилы-Су.

По пути нас ждет множество смотровых площадок с видом на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус.

Проедем по живописным ущельям, горным серпантинам, субальпийским лугам.

Увидим несколько мощных горных водопадов, попробуем разные виды нарзана и искупаемся в термальных нарзанных источниках.
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су

Что вы увидите 🤩

  • Обсерватория на плато Шаджатмаз
  • Панорама Главного Кавказского хребта
  • Долина Нарзанов
  • Ущелье Харбаз
  • Гора Тузлук
  • Гора Сирх
  • Поляна Эммануэля
  • Долина замков
  • Водопады Джилы-Су
  • Нарзанные источники Джилы-Су (купание)
Об экскурсии
Однодневная экскурсия по одной из самых красивых дорог Кавказа в северное Приэльбрусье — Джилы-Су. По пути нас ждет множество смотровых площадок с видом на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус. Проедем по живописным ущельям, горным серпантинам, субальпийским лугам. Увидим несколько мощных горных водопадов, попробуем разные виды нарзана и искупаемся в термальных нарзанных источниках.
Программа
  • Выезжаем из Кисловодска от Вашей гостиницы утром в удобное для Вас время (с 6:00 до 9:00).
  • Остановимся на плато Шаджатмаз, высота которого 2020 м над уровнем моря, откуда нам откроется великолепный вид на Главный Кавказский хребет и Эльбрус.
  • Спустимся по серпантину в ущелье реки Хасаут, где находится знаменитая Долина Нарзанов и попробуем нарзан из источников.
  • Проедем дальше по горному серпантину до ущелья Харбаз, по пути наблюдая завораживающие виды.
  • Посетим скалы Аватары и поднимемся на мистическую гору Тузлук.
  • В Урочище Джилы-Су посетим 3 водопада – Султан, Эмир, Каракая-Су, Долину замков, поляну Эммануэля, где можно встретить местных обитателей — сусликов. По желанию можно искупаться в минеральных источниках.
За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
Важно знать
  • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
  • Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой, банкоматов по пути нет).

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человек
Общий
8 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги.
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Входные билеты (50 руб. – Джилы-Су, 50 руб. – Долина Нарзанов)
  • Еда и напитки, обед в кафе.
Место начала и завершения
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6:00 до 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 6:00 до 9:00

Виктор О.
Виктор О.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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