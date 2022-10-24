Встреча группы в аэропорту г. Минеральные воды.
Прилет до 13:10
Гид встречает с табличкой.
Посадка в автобус.
Переезд в Пятигорск.
Обзорная экскурсия по Пятигорску.
Пятигорск — старинный город в регионе.
Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.
Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.
Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.
Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.
За доп. плату вы можете подняться по канатной дороге на гору Машук.
Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.
Свободное время для обеда.
Переезд в Домбай.
Размещение в гостинице Версаль.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по пос. Домбай, знакомство с инфраструктурой.
За доп. плату: поднятие на гору Мусса–Ачитара по канатной дороге.
Свободный вечер.
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Отдых.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия в Тебердинский заповедник: насладимся речкой Уллу-Мурджу, попробуем воду из самой чистой реки в России.
Посетим Тебердинский зоопарк.
Экскурсия в музей природы Тибердинского государственного природного биосферного заповедника.
Переезд в Минеральные воды.
Проводы группы с вылетом после 17:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
|Версаль
|30 000
|Доплата за одноместное проживание
|12 500
Отель «Версаль» расположен в Домбае, в 41 км от Архыза. К услугам гостей бар и бесплатный Wi-Fi.
В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном со спутниковыми каналами, полностью оборудованная кухня с микроволновой печью и собственная ванная комната с ванной и тапочками.
В распоряжении гостей апарт-отеля общий лаундж и принадлежности для барбекю.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».