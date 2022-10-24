Новогодние каникулы в Домбае

В нашем рождественском туре по Домбаю вас ждет активный отдых, горы и свобода

4.7
3 отзыва
В нашем рождественском туре по Домбаю вас ждет активный отдых, горы и свобода.

Мы будем гулять по живописным ущельям, а так же поднимемся на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара по канатной дороге. Но и это еще не все! Вас ждет энергетика Кавказских гор и классная компания друзей!
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Новогодние каникулы в Домбае
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает 🤩

Тебердинский заповедник
Тебердинский заповедник
Прогуляемся по заповеднику и попробуем воду из чистейшей реки Европы
Удивительный Пятигорск
Удивительный Пятигорск
Погрузимся в атмосферу города и увидим его самые значимые места
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
При желании мы поднимемся на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара по канатной дороге
Знаменитое НЛО
Знаменитое НЛО
Увидим известную "тарелку" и узнаем, как она там оказалась
Активный отдых
Активный отдых
Будем много гулять и дышать свежим горным воздухом

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Пятигорск

Встреча группы в аэропорту г. Минеральные воды.

Прилет до 13:10

Гид встречает с табличкой.

Посадка в автобус.

Переезд в Пятигорск.

Обзорная экскурсия по Пятигорску.

Пятигорск — старинный город в регионе.

Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.

Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.

Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.

Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.

За доп. плату вы можете подняться по канатной дороге на гору Машук.

Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.

Свободное время для обеда.

Переезд в Домбай.

Размещение в гостинице Версаль.

Ночь в отеле.

Встреча, ПятигорскВстреча, ПятигорскВстреча, Пятигорск
2 день

Домбай

Завтрак в отеле.

Экскурсия по пос. Домбай, знакомство с инфраструктурой.

За доп. плату: поднятие на гору Мусса–Ачитара по канатной дороге.

Свободный вечер.

ДомбайДомбайДомбай
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Отдых.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Тебердинский заповедник

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле отеля.

Экскурсия в Тебердинский заповедник: насладимся речкой Уллу-Мурджу, попробуем воду из самой чистой реки в России.

Посетим Тебердинский зоопарк.

Экскурсия в музей природы Тибердинского государственного природного биосферного заповедника.

Переезд в Минеральные воды.

Проводы группы с вылетом после 17:00.

Тебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедник

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

Версаль30 000
Доплата за одноместное проживание12 500

Варианты проживания

Версаль

3 ночи

Отель «Версаль» расположен в Домбае, в 41 км от Архыза. К услугам гостей бар и бесплатный Wi-Fi.

В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном со спутниковыми каналами, полностью оборудованная кухня с микроволновой печью и собственная ванная комната с ванной и тапочками.

В распоряжении гостей апарт-отеля общий лаундж и принадлежности для барбекю.

ВерсальВерсальВерсальВерсальВерсаль

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице 3 ночи
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное проживание – 12 500 руб.
  • Подъемники
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
24 окт 2022
Всё неплохо. Но хотелось бы больше времени на такие локации как Гамсутль,Дербент, Сулакский каньон. . Времени на который было не более 40 минут, а дорога достаточно длинная, считая что это первая локация после аэропорта и обеда у местных жителей. Спасибо нашему менеджеру: Юлии, которая была на связи и отвечала и помогала с решением вопросов!!
П
17 окт 2022
Спасибо! Все понравилось кроме отеля в Грозном.
Большое спасибо экскурсоводу Ирине и нашему водителю Баширу!!!
Л
11 окт 2022
Все было организовано на высоком уровне. Особенно понравилась гостиница в Избербаше. Бонус-купание в октябре в теплом Каспии

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