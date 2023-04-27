Северная Осетия
Дары природы откроются нам в Северной Осетии — край раскинувшийся среди гор, искушающий своей красотой.
По пути нам предстоит увидеть величественное Кармадонское ущелье, где дивные скалы, пышная растительность и могучие водопады завораживают своей красотой. В Дарвгасе, древнем городе-музее, мы окунемся в историю и увидим множество исторических артефактов.
Не менее потрясающее впечатление оставит Алагирское ущелье, где многообразие животного мира и захватывающие виды восхищают душу.
По пути нам предстоит увидеть величественное Кармадонское ущелье, где дивные скалы, пышная растительность и могучие водопады завораживают своей красотой. В Дарвгасе, древнем городе-музее, мы окунемся в историю и увидим множество исторических артефактов.
Не менее потрясающее впечатление оставит Алагирское ущелье, где многообразие животного мира и захватывающие виды восхищают душу.
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Описание
Что вас ожидает:
- Путешествие по красотам Северной Осетии.
- Северная Осетия — расположена в горах и граничит с Грузией на юге и российскими республиками Ингушетия и Чечня на севере. Кармадонское ущелье — впечатляющее чудо природы, расположенное в Северо-Кавказском регионе России. Он известен своими крутыми скалами и глубокими оврагами, а также многочисленными водопадами и пышной растительностью.
- Этот район уже давно является популярным местом для туристов и любителей природы, которые приезжают, чтобы полюбоваться его красотой и полюбоваться потрясающим видом на окружающий ландшафт. Ущелье также является домом для множества диких животных, включая бурых медведей, волков, рысей и даже снежных барсов. Кармадонское ущелье — это действительно зрелище.
- Дарвгас («Город мёртвых») — древний город, который многих привлекал. Когда-то это был шумный город, но теперь он стоит как немое напоминание о прошлом. Город сохранился на протяжении веков и содержит множество исторических артефактов, в том числе древние гробницы и памятники. Алагирское ущелье с его захватывающими дух видами и разнообразным животным миром является одним из красивейших мест в Северной Осетии-Алании.
Важная информация:С собой взять теплую одежду, дождевик, солнцезащитный крем. Пожалуйста, надевайте удобную обувь.
Ежедневно в 6:00, 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Что не входит
- Питание
- Напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: город Кисловодск, проспект Мира, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:00, 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- С собой взять теплую одежду
- Дождевик
- Солнцезащитный крем. Пожалуйста
- Надевайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Выездные
На весь день
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