Северная Осетия-Алания во время экскурсии в сопровождении нашего опытного гида Вы посетите земли древнего аланского царства. Ознакомитесь с культурой и обычаями местного населения. Увидите панораму на гору Казбек, водопады и глубокие ущелья с бурными горными реками, сохранившиеся до наших дней остатки средневековых крепостей, храмы и будоражащие кровь захоронения.

Куртатинское ущелье

Знаменитое Куртатинское ущелье славится своим населением, историей и богатыми традициями. Оно было свидетелем многих исторических событий. Здесь сохранились уникальное оборонительное Сооружение Дзивгис, построенное когда-то прямо на скалах. Эти каменные сооружения – потрясающие исторические памятники архитектуры, наследие древних времен.

В ходе путешествия вы увидите в скалах памятник святому осетинского народа Уастыржи, который застыл на высоте в полете верхом на своем волшебном коне.

Так же посетите древний мужской монастырь.

«Город мертвых» Даргавс

Местность Северной Осетии не имеет равных по своему историческому зодчеству. Одним из его примеров является древний «город мертвых» Даргавс – уникальный средневековый некрополь. Кладка усыпальниц в виде башен впечатляет туристов своей прочностью и мастерством.

Кармадон

Мы посетим следующее Кармадонское ущелье, расположенное выше Даргавса. Оно печально известно гибелью всей съемочной группы Сергея Бодрова при сходе ледника. Погибшим в Кармадоне был установлен памятник.

Эта местность славится также бальнеологическим курортом, знаменитым своими термальными радоновыми водами. Вы сможете прогуляться к моренам и насладиться панорамой горных пейзажей.

Предлагаем совершить вместе с нами экскурсию в Северную Осетию. Вы сможете оценить не только кристально чистый воздух, красоты местной природы но и ощутить дыхание древности: окунуться в средневековый мир богатырей, крепостей и склепов.