Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Что вас ожидает

Кавказские красоты

Вы проедете по живописной горной дороге и насладитесь с разных ракурсов видами на величественный Эльбрус. А также оцените горы ⛰️ Кольцо и Рим, рассмотрите аланский храм Сынты VIII века и полюбуетесь озерами Кара Кель и Туманлы Кель. Кроме того, заглянете в чайный домик, на Серебряный источник и в города Карачаевск и Теберда. Раскроете, как жили и живут здесь люди, и услышите о местных традициях, обычаях и менталитете.

Вдохновляющий Домбай

Расположенный на высоте 1600 метров над уровнем моря 🌊, поселок Домбай покорит вас фантастическими видами на горные цепи и глубокие ущелья. Я расскажу, как складывалась его история 📖 и как описывали эти благословенные места знаменитые поэты и писатели. Так, вы расшифруете лермонтовские строки: «Велик, богат аул Джемат, он никому не платит дани…». И знаменитые слова Пушкина: «Прекрасен как рай, ваш шам Карачай».

Организационные детали