Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Сказочный Домбай

Панорамы Эльбруса, горные озера, древние храмы и минеральные источники на авто-пешеходной экскурсии

Салис
Салис – Гид из Кисловодска
Карачаево-Черкесия запомнится вам живописными и очень кинематографичными пейзажами.

Вас ждут чарующая долина реки Кубань, старинные аланские дома, добрые лица местных жителей и серебрящийся Кавказский хребет.

Я расскажу, из чего состоит быт горцев, как и где Визбор написал «Домбайский вальс» и чем знаменит князь Крымшамхалов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Сказочный Домбай
Сказочный Домбай

Что вас ожидает

Кавказские красоты
Вы проедете по живописной горной дороге и насладитесь с разных ракурсов видами на величественный Эльбрус. А также оцените горы ⛰️ Кольцо и Рим, рассмотрите аланский храм Сынты VIII века и полюбуетесь озерами Кара Кель и Туманлы Кель. Кроме того, заглянете в чайный домик, на Серебряный источник и в города Карачаевск и Теберда. Раскроете, как жили и живут здесь люди, и услышите о местных традициях, обычаях и менталитете.

Вдохновляющий Домбай
Расположенный на высоте 1600 метров над уровнем моря 🌊, поселок Домбай покорит вас фантастическими видами на горные цепи и глубокие ущелья. Я расскажу, как складывалась его история 📖 и как описывали эти благословенные места знаменитые поэты и писатели. Так, вы расшифруете лермонтовские строки: «Велик, богат аул Джемат, он никому не платит дани…». И знаменитые слова Пушкина: «Прекрасен как рай, ваш шам Карачай».

Организационные детали

  • Если вас больше 4-х человек, доплата за каждого участника составит 2500 рублей. Максимальное число пассажиров — 6.
  • По желанию в Домбае можно прокатиться на канатной дороге — 1150 рублей взрослые, 750 рублей дети
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Салис
Салис
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Салис, я увлекаюсь путешествиями и искусством. Каждую экскурсию стараюсь сделать максимально информативной и полезной. Надеюсь на скорую встречи с вами.
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