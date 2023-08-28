Суканская теснина и перевал Курноят: горы, которые будут сниться

Открыть неизведанные горные красоты, побывать в урочище Уштулу и селении Верхняя Балкария

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Даже если вы не раз исследовали горы Кавминвод, Суканская теснина и перевал Курноят станут для вас настоящим открытием! Я покажу вам красивейшие горные уголки, которые разведал сам — здесь не встретишь случайных туристов. Заварю для вас чай в самоваре с домашним мёдом, проведу к водопаду Зеркли. А в кафе у «Чёртовой мельницы» оценим блюда местной кухни.
Суканская теснина и перевал Курноят: горы, которые будут сниться
Суканская теснина и перевал Курноят: горы, которые будут сниться
Суканская теснина и перевал Курноят: горы, которые будут сниться
Суканская теснина и перевал Курноят: горы, которые будут сниться
Суканская теснина и перевал Курноят: горы, которые будут сниться
Суканская теснина и перевал Курноят: горы, которые будут сниться
Суканская теснина и перевал Курноят: горы, которые будут сниться
Суканская теснина и перевал Курноят: горы, которые будут сниться
Суканская теснина и перевал Курноят: горы, которые будут сниться
Суканская теснина и перевал Курноят: горы, которые будут сниться
Суканская теснина и перевал Курноят: горы, которые будут сниться
Ближайшие даты:
28
авг
29
авг
31
авг
1
сен
2
сен
3
сен
4
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Суканская теснина. Из Кисловодская держим путь в селение Верхняя Жемтала — и что за путь! Мы проедем через памятник природы, Суканскую теснину: обещаю, она заворожит вас мощью высоких скал, необычной фактурой валунов и журчанием реки Сукан-суу. Это место безлюдное, уединённое и потрясающе красивое — именно в таких можно до краёв наполниться энергией гор!

Перевал Курноят — ещё один нечастый гость стандартных экскурсий. Я разведал самые выразительные уголки перевала и с удовольствием покажу вам. Отсюда открываются дивные виды на горный хребет и ущелья массива Метеген.

Верхняя Балкария: мы посетим руины старинного селения, где горцы проживали до 1943 года, но вынуждены были покинуть родную землю из-за политических репрессий.

Ущелье Уштулу, которое по праву называют урочищем, — наша следующая цель. Здесь мы совершим небольшой треккинг с подъемом к живописному водопаду Зеркли. На маршруте будем любоваться гордыми скалами и водопадами, которые опутывают стены ущелья.

«Чёртова мельница» и обед. Посетим интересное место — узкую промоину в скале, которую создала река Кара-суу. Тут же вы можете оценить местную кухню в отличном кафе.

Домой вернёмся через знаменитую Черекскую теснину, которая особенно красива на закате!

🐝 В пути я отвечу на ваши вопросы, поделюсь историями моего края, а ещё в любом живописном месте устрою для вас небольшой привал с чаем из самовара и горным мёдом с моей пасеки.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на внедорожнике Chevrolet Niva (детское кресло есть)
  • В программе будет небольшой треккинг: в зависимости от вашей физической формы он займёт от 25 до 50 минут (маршрут несложный, поднимаются даже дети от 5 лет)
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе: в среднем от 400 руб.
  • С собой нужно взять паспорт, также позаботьтесь об удобной обуви и перекусе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Вечерние
Ночные
Летние
Выездные
На весь день
Кавказ
Природа
Природа и пейзажи
Горы

Похожие туры из Кисловодска

Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
27 отзывов
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
Посидеть на Языке Тролля, оставить сердце в горах и отдохнуть в термальных источниках
по месту вашего проживания
Сегодня
Завтра
30 авг
31 авг
3 900 за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
по адресу вашего проживания
Завтра
30 авг
31 авг
1 сен
47003 525 за человека
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
у вашего отеля
Завтра
30 авг
31 авг
1 сен
3 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ