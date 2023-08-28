Открыть неизведанные горные красоты, побывать в урочище Уштулу и селении Верхняя Балкария
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Описание
Что вас ожидает
Суканская теснина. Из Кисловодская держим путь в селение Верхняя Жемтала — и что за путь! Мы проедем через памятник природы, Суканскую теснину: обещаю, она заворожит вас мощью высоких скал, необычной фактурой валунов и журчанием реки Сукан-суу. Это место безлюдное, уединённое и потрясающе красивое — именно в таких можно до краёв наполниться энергией гор!
Перевал Курноят — ещё один нечастый гость стандартных экскурсий. Я разведал самые выразительные уголки перевала и с удовольствием покажу вам. Отсюда открываются дивные виды на горный хребет и ущелья массива Метеген.
Верхняя Балкария: мы посетим руины старинного селения, где горцы проживали до 1943 года, но вынуждены были покинуть родную землю из-за политических репрессий.
Ущелье Уштулу, которое по праву называют урочищем, — наша следующая цель. Здесь мы совершим небольшой треккинг с подъемом к живописному водопаду Зеркли. На маршруте будем любоваться гордыми скалами и водопадами, которые опутывают стены ущелья.
«Чёртова мельница» и обед. Посетим интересное место — узкую промоину в скале, которую создала река Кара-суу. Тут же вы можете оценить местную кухню в отличном кафе.
Домой вернёмся через знаменитую Черекскую теснину, которая особенно красива на закате!
🐝 В пути я отвечу на ваши вопросы, поделюсь историями моего края, а ещё в любом живописном месте устрою для вас небольшой привал с чаем из самовара и горным мёдом с моей пасеки.
Организационные детали
- Путешествие проходит на внедорожнике Chevrolet Niva (детское кресло есть)
- В программе будет небольшой треккинг: в зависимости от вашей физической формы он займёт от 25 до 50 минут (маршрут несложный, поднимаются даже дети от 5 лет)
- Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе: в среднем от 400 руб.
- С собой нужно взять паспорт, также позаботьтесь об удобной обуви и перекусе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.