Даже если вы не раз исследовали горы Кавминвод, Суканская теснина и перевал Курноят станут для вас настоящим открытием! Я покажу вам красивейшие горные уголки, которые разведал сам — здесь не встретишь случайных туристов. Заварю для вас чай в самоваре с домашним мёдом, проведу к водопаду Зеркли. А в кафе у «Чёртовой мельницы» оценим блюда местной кухни.

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Описание

Что вас ожидает

Суканская теснина. Из Кисловодская держим путь в селение Верхняя Жемтала — и что за путь! Мы проедем через памятник природы, Суканскую теснину: обещаю, она заворожит вас мощью высоких скал, необычной фактурой валунов и журчанием реки Сукан-суу. Это место безлюдное, уединённое и потрясающе красивое — именно в таких можно до краёв наполниться энергией гор!

Перевал Курноят — ещё один нечастый гость стандартных экскурсий. Я разведал самые выразительные уголки перевала и с удовольствием покажу вам. Отсюда открываются дивные виды на горный хребет и ущелья массива Метеген.

Верхняя Балкария: мы посетим руины старинного селения, где горцы проживали до 1943 года, но вынуждены были покинуть родную землю из-за политических репрессий.

Ущелье Уштулу, которое по праву называют урочищем, — наша следующая цель. Здесь мы совершим небольшой треккинг с подъемом к живописному водопаду Зеркли. На маршруте будем любоваться гордыми скалами и водопадами, которые опутывают стены ущелья.

«Чёртова мельница» и обед. Посетим интересное место — узкую промоину в скале, которую создала река Кара-суу. Тут же вы можете оценить местную кухню в отличном кафе.

Домой вернёмся через знаменитую Черекскую теснину, которая особенно красива на закате!

🐝 В пути я отвечу на ваши вопросы, поделюсь историями моего края, а ещё в любом живописном месте устрою для вас небольшой привал с чаем из самовара и горным мёдом с моей пасеки.

Организационные детали