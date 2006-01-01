Термальные источники "Жемчужина Кавказа"

Термальные источники "Жемчужина Кавказа" расположены в Карачаево-Черкесской Республике, недалеко от...

Термальные источники «Жемчужина Кавказа» расположены в Карачаево-Черкесской Республике, недалеко от Черкесска.

Вы посетите все локации оздоровительного центра и приятно проведете время.
Термальные источники "Жемчужина Кавказа"
Термальные источники "Жемчужина Кавказа"
Термальные источники "Жемчужина Кавказа"
Термальные источники "Жемчужина Кавказа"
Термальные источники "Жемчужина Кавказа"
Термальные источники "Жемчужина Кавказа"
Термальные источники «Жемчужина Кавказа» расположены в Карачаево-Черкесской Республике, недалеко от Черкесска. Оздоровительный комплекс включает в себя восемь бассейнов, температура в которых колеблется от +20 до +43 °C.
Также, на территории оздоровительного комплекса находятся: хаммам, сауна, русская баня и кафе.
Окунитесь в термальные источники, прочувствуйте их прелесть и пользу для здоровья на нашей экскурсии!
Важно знать
Выезд возможен из Кисловодска и/или городов Кавказских Минеральных Вод.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспортные услуги.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • купание в термальном источнике (350 руб. /чел.),
  • питание и напитки,
  • сувенирная продукция.
🚩 Начало и место завершения: г. Кисловодск, просп. Мира, д. 1.
 Что входит
  • услуги гида
  • транспортные услуги.
 Что не входит
  • купание в термальном источнике (350 руб. /чел.)
  • питание и напитки
  • сувенирная продукция.
Время проведения: Ежедневно, по договорённости
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алексей З.
Алексей З.
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