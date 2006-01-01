Термальные источники «Жемчужина Кавказа» расположены в Карачаево-Черкесской Республике, недалеко от Черкесска. Оздоровительный комплекс включает в себя восемь бассейнов, температура в которых колеблется от +20 до +43 °C.

Также, на территории оздоровительного комплекса находятся: хаммам, сауна, русская баня и кафе.

Окунитесь в термальные источники, прочувствуйте их прелесть и пользу для здоровья на нашей экскурсии!

Важно знать

Выезд возможен из Кисловодска и/или городов Кавказских Минеральных Вод.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспортные услуги.

Туристы оплачивают самостоятельно: