1 отзыв оставили туристы

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Test tour: Instant booking with time

Тест_Гид Т.
Тест_Гид Т. – Гид из Кисловодска
Test tour: Instant booking with time
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Test tour: Instant booking with time
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Начало и место завершения
🚩 ул. Куйбышева, д. 55

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тест_Гид Т.
Тест_Гид Т.
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