M&M's T. проводит ещё 3 экскурсии

Быстро, надёжно и удобноЕсли вы не большой поклонник запаха варенных яиц в поезде 🚂, предпочитаете не показываться в аэропортах в наше странное время, устали добираться на перекладных (поезд — автобус — такси) до ваших укромных мест и любите путешествовать своей компанией, то пишите нам — мы вас встретим, доставим со всем вашим снаряжением, а по дороге расскажем много интересного!
Что входит
Стоимость трансфера
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.