M&M's T. проводит ещё 4 экскурсии

В любое время осуществляем трансфер из аэропорта Минеральные Воды (Лермонтов). Трансфер от 2 часов, каждый последующий час +3000 руб.
Мы заберëм вас из аэропорта Минеральные Воды и доставим в наилучшем настроении в удобное для вас время и место!
Что входит
- трансфер от аэропорта до пункта назначения
Место завершения
🏁 по договоренности
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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M&M's T.
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