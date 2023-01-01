Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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Описание
Встретим в аэропорту или заберем от адреса вашего проживания. По дороге можно заехать пообедать, по договоренности посетим достопримечательности. Водители обязательно подскажут что посмотреть и куда сходить.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Что не входит
Питание
Экскурсия
Место начала и завершения?
Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Трансфер проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
Трансфер можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении)
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