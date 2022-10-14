Что вас ждет

Медовые водопады и волшебные пещеры

В первый день вас ждет прохлада медовых водопадов. Не забудьте взять фотоаппарат, снимки здесь получаются отличными. Дальше едем выше в горы, где на высоте 1212 м. разлилось огромное Эшкаконское водохранилище.

После таких просторов, пещеры будут казаться очень тесными. Сталактитовые пещеры в Гришкиной балке представляются нереальными, будто попадаешь в выдуманный кем-то мир. Осмелитесь ли вы спуститься под землю?

Нарзанные ванны, водопады и самая красивая горная дорога России

Утром второго дня мы отправимся на Джилы-Су. Дорога туда входит в ТОП-10 самых красивых дорог России: горы, петляющие серпантины, зеленые луга — просто райские пейзажи. А по пути заедем в Долину Нарзанов, укрепим здоровье целебной водой.

Во второй половине дня мы посетим священную Кавказскую пирамиду. Побываем на водопадах Кара-Каясу, Султан и Кызыкол. Заглянем в ущелье Малка горы Тузлук. И, наконец, уставшие и довольные мы доберемся до минеральных источников. Здесь можно принять нарзанную ванну, так что захватите с собой купальные принадлежности.

Небесное озеро Гижгит, парапланы и Чегемские водопады поляне Эммануэля

Заключительный день не менее насыщен событиями. Вы узнаете легенды загадочных озер Шадхурей. Сделаете красивые фото на озере Гижгит, вода которого имеет крайне необычный цвет. Полюбуетесь на Эльбрус и малый Кавказский хребет с перевала Актопрак. А, если захотите, полетаете на параплане.

И на десерт у нас останутся Чегемские водопады, после которых мы отправимся в Кисловодск.

Важно знать: