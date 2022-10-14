Трехдневный тур по самым живописным местам Кавказа

За три дня вы увидите места

За три дня вы увидите места, которые завораживают своим масштабом и естественностью: невероятное плато Бермамыт, будто с другой планеты, небесного цвета озеро Гижгит и Нарзаны, бьющие прямо из источников.

Будем ночевать у подножия Эльбруса, ходить по горным тропинкам, пробовать вкуснейшие местные блюда и слушать плеск водопадов.
Трехдневный тур по самым живописным местам Кавказа
Трехдневный тур по самым живописным местам Кавказа
Трехдневный тур по самым живописным местам Кавказа
Трехдневный тур по самым живописным местам Кавказа
Трехдневный тур по самым живописным местам Кавказа
Трехдневный тур по самым живописным местам Кавказа
Трехдневный тур по самым живописным местам Кавказа
Ближайшие даты:
6
окт
7
окт
8
окт
9
окт
13
окт
14
окт
15
окт
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Медовые водопады
  • Плато Бермамыт
  • Эшкаконское водохранилище
  • Сталактитовые пещеры в Гришкиной балке
  • Эльбрус
  • Астрономическая обсерватория РАМН
  • Плато Шатджатмаз
  • Джилы-Су
  • Долина Нарзанов в ущелье Хасаут
  • Ущелье Харбаз
  • Водопады Кара-Каясу, Султан и Кызыкол
  • Ущелье Малка
  • Гора Тузлук
  • Озеро Гижгит
  • Чегемские водопады
  • Поляна Эммануэля
  • Перевал Актопрак
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Медовые водопады и волшебные пещеры

В первый день вас ждет прохлада медовых водопадов. Не забудьте взять фотоаппарат, снимки здесь получаются отличными. Дальше едем выше в горы, где на высоте 1212 м. разлилось огромное Эшкаконское водохранилище.
После таких просторов, пещеры будут казаться очень тесными. Сталактитовые пещеры в Гришкиной балке представляются нереальными, будто попадаешь в выдуманный кем-то мир. Осмелитесь ли вы спуститься под землю?
Нарзанные ванны, водопады и самая красивая горная дорога России
Утром второго дня мы отправимся на Джилы-Су. Дорога туда входит в ТОП-10 самых красивых дорог России: горы, петляющие серпантины, зеленые луга — просто райские пейзажи. А по пути заедем в Долину Нарзанов, укрепим здоровье целебной водой.
Во второй половине дня мы посетим священную Кавказскую пирамиду. Побываем на водопадах Кара-Каясу, Султан и Кызыкол. Заглянем в ущелье Малка горы Тузлук. И, наконец, уставшие и довольные мы доберемся до минеральных источников. Здесь можно принять нарзанную ванну, так что захватите с собой купальные принадлежности.
Небесное озеро Гижгит, парапланы и Чегемские водопады поляне Эммануэля
Заключительный день не менее насыщен событиями. Вы узнаете легенды загадочных озер Шадхурей. Сделаете красивые фото на озере Гижгит, вода которого имеет крайне необычный цвет. Полюбуетесь на Эльбрус и малый Кавказский хребет с перевала Актопрак. А, если захотите, полетаете на параплане.
И на десерт у нас останутся Чегемские водопады, после которых мы отправимся в Кисловодск.

Важно знать:

  • Питание не входит в стоимость. Вы самостоятельно организовываете приемы пищи и их оплачиваете. На маршруте будет достаточно кафе, где можно вкусно поесть.
  • С собой возьмите: тёплую одежду, удобную обувь, куртки-ветровки, солнцезащитные очки, купальные принадлежности.

четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождения гида
  • Проживание в отеле
Что не входит
  • Питание
  • Экосборы
  • Канатные дороги
  • Сувениры
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 дней 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Питание не входит в стоимость. Вы самостоятельно организовываете приемы пищи и их оплачиваете. На маршруте будет достаточно кафе, где можно вкусно поесть.
  • С собой возьмите: тёплую одежду, удобную обувь, куртки-ветровки, солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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