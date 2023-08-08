«Уединение среди горных вершин» - тур на Плато Канжол

Экскурсия на Плато Канжол: полюбуйтесь на загадочные карстовые озера Шадхурей

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Плато Канжол (также его называют Канжал и Кинжал) — совершенно точно лучшая обзорная площадка на Эльбрус с севера.

Между Эльбрусом и Канжолом гораздо более низкое плоскогорье, и именно поэтому кажется, что вы оказались со знаменитой двуглавой горой буквально лицом к лицу.

А оглянувшись назад, вы сможете увидеть знакомый пятиглавый Бештау и другие горы Кавказских минеральных вод.
«Уединение среди горных вершин» - тур на Плато Канжол
«Уединение среди горных вершин» - тур на Плато Канжол
«Уединение среди горных вершин» - тур на Плато Канжол
«Уединение среди горных вершин» - тур на Плато Канжол
«Уединение среди горных вершин» - тур на Плато Канжол
«Уединение среди горных вершин» - тур на Плато Канжол
«Уединение среди горных вершин» - тур на Плато Канжол
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
14
авг
15
авг
16
авг
24
авг
25
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Плато Канжол
  • Гора Шатджатмаз
  • Озеро Шадхурей
  • Гора Баран
  • Канхольский "стоунхендж"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Плато Канжол — это удивительной красоты место!
Пока еще не настолько «раскрученное» как плато Бермамыт, и поэтому, находясь здесь, вы сильнее ощущаете единение с природой, впечатляющий размах горных вершин и неповторимость пейзажей. Стоя на высоте более 2800 метров, можно сверху наблюдать за горными орлами парящими буквально под ногами и наслаждаться уединением в горах.
Плато Канжол выше, чем Бермамыт, и расположенно на 10 км. ближе к Эльбрусу. Оно поражает своими космическими пейзажами и тишиной.

По пути на плато

Мы посетим смотровые площадки на горе Баран: и плато Шатджатмаз, и канжольский «стоунхендж». Полюбуемся на загадочные карстовые озера Шадхурей, которые образовались в результате карстовых провалов. Они полны подводных течений и водоворотов, поэтому когда-то местные избегали к ним приближаться. Озера расположены в окружении живописных альпийских лугов. Здесь снимали несколько эпизодов фильма «Земля Санникова».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: забираю от Вашего места проживания в Кисловодске
Завершение: место проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальные
Необычные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Плато Бермамыт
Популярные места
Эльбрус

Похожие туры из Кисловодска

Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Озёра Шадхурей, пикник на плато Канжол и лучшие виды на Эльбрус
Окружить себя красотой природы Кабардино-Балкарии и навестить «старшего брата» Бермамыта
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
14 500 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
Отправиться в горную поездку из Кисловодска за живописными пейзажами и историей гор
22 авг
24 авг
25 авг
26 авг
13 000 за всё до 4 чел.
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день
Отправиться в сказочный мир скал, гор и ущелий и насладиться лучшими видами на Эльбрус
у вашего отеля
16 авг
17 авг
18 авг
21 авг
17 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ