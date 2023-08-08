Экскурсия на Плато Канжол: полюбуйтесь на загадочные карстовые озера Шадхурей
Плато Канжол (также его называют Канжал и Кинжал) — совершенно точно лучшая обзорная площадка на Эльбрус с севера.
Между Эльбрусом и Канжолом гораздо более низкое плоскогорье, и именно поэтому кажется, что вы оказались со знаменитой двуглавой горой буквально лицом к лицу.
А оглянувшись назад, вы сможете увидеть знакомый пятиглавый Бештау и другие горы Кавказских минеральных вод.
Между Эльбрусом и Канжолом гораздо более низкое плоскогорье, и именно поэтому кажется, что вы оказались со знаменитой двуглавой горой буквально лицом к лицу.
А оглянувшись назад, вы сможете увидеть знакомый пятиглавый Бештау и другие горы Кавказских минеральных вод.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Плато Канжол
- Гора Шатджатмаз
- Озеро Шадхурей
- Гора Баран
- Канхольский "стоунхендж"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Плато Канжол — это удивительной красоты место!
Пока еще не настолько «раскрученное» как плато Бермамыт, и поэтому, находясь здесь, вы сильнее ощущаете единение с природой, впечатляющий размах горных вершин и неповторимость пейзажей. Стоя на высоте более 2800 метров, можно сверху наблюдать за горными орлами парящими буквально под ногами и наслаждаться уединением в горах.
Плато Канжол выше, чем Бермамыт, и расположенно на 10 км. ближе к Эльбрусу. Оно поражает своими космическими пейзажами и тишиной.
По пути на плато
Мы посетим смотровые площадки на горе Баран: и плато Шатджатмаз, и канжольский «стоунхендж». Полюбуемся на загадочные карстовые озера Шадхурей, которые образовались в результате карстовых провалов. Они полны подводных течений и водоворотов, поэтому когда-то местные избегали к ним приближаться. Озера расположены в окружении живописных альпийских лугов. Здесь снимали несколько эпизодов фильма «Земля Санникова».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: забираю от Вашего места проживания в КисловодскеЗавершение: место проживания в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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