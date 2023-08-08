Плато Канжол — это удивительной красоты место!

Пока еще не настолько «раскрученное» как плато Бермамыт, и поэтому, находясь здесь, вы сильнее ощущаете единение с природой, впечатляющий размах горных вершин и неповторимость пейзажей. Стоя на высоте более 2800 метров, можно сверху наблюдать за горными орлами парящими буквально под ногами и наслаждаться уединением в горах.

Плато Канжол выше, чем Бермамыт, и расположенно на 10 км. ближе к Эльбрусу. Оно поражает своими космическими пейзажами и тишиной.

По пути на плато

Мы посетим смотровые площадки на горе Баран: и плато Шатджатмаз, и канжольский «стоунхендж». Полюбуемся на загадочные карстовые озера Шадхурей, которые образовались в результате карстовых провалов. Они полны подводных течений и водоворотов, поэтому когда-то местные избегали к ним приближаться. Озера расположены в окружении живописных альпийских лугов. Здесь снимали несколько эпизодов фильма «Земля Санникова».