Экскурсия в урочище Джилы-Су - это путешествие через разнообразные климатические зоны, от города-курорта Кисловодск до плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус. Путешественники увидят Долину Нарзанов и скалы Аватара, проедут мимо

древних гор Тузлук и Сирх. Урочище Джилы-Су знаменито своими водопадами Каракая-Су и Султан, а также горячими и холодными источниками. Участники могут посетить поляну Эммануэля и Каменные грибы. Не забудьте фотоаппарат и удобную обувь

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения урочища Джилы-Су - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться зеленью и цветением местной флоры. Осенью, в октябре и ноябре, можно увидеть золотую листву, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также возможна, но из-за снега и низких температур стоит одеваться теплее. В это время можно насладиться уединением и спокойствием природы.

Сейчас август — это идеальное время.