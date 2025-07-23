Экскурсия в урочище Джилы-Су - это путешествие через разнообразные климатические зоны, от города-курорта Кисловодск до плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус. Путешественники увидят Долину Нарзанов и скалы Аватара, проедут мимо
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Невероятные виды на Эльбрус
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🚶♂️ Путешествие через климатические зоны
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🌊 Водопады Каракая-Су и Султан
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения урочища Джилы-Су - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться зеленью и цветением местной флоры. Осенью, в октябре и ноябре, можно увидеть золотую листву, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также возможна, но из-за снега и низких температур стоит одеваться теплее. В это время можно насладиться уединением и спокойствием природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кисловодск
- Гора Баран
- Плато Шаджатмаз
- Долина Нарзанов
- Скалы Аватара
- Водопады Каракая-Су
- Водопады Султан
Описание экскурсииЧто нас ждёт?
- Дорога в урочище Джилы-Су считается одной из красивейших в России. Мы посетим город-курорт Кисловодск, гору Баран, где сходятся три границы, плато Шаджатмаз, с которого открывается вид на Эльбрус.
- Увидим Долину Нарзанов с эко-тропой вдоль реки Хасаут и замком времён раннего социализма.
- Далее наш путь будет лежать по плато Бечасын. Мы посетим парящие скалы Аватара в месте, где река Харбас впадает в Малку.
- Проедем мимо горы Тузлук, которая являлась древним языческим капищем, и мимо горы Сирх, которая является одной из древнейших вершин Кавказа и появилась задолго до Эльбруса.
- Наконец, мы посетим само урочище Джилы-Су с его горячими и холодными источниками. Увидим водопады урочища Джилы-Су: Каракая-Су, Кызылкол-Су, Эмир и Султан. Важная информация: Возможен поход на поляну Эммануэля, Калинов мост, а также треккинг к Каменным грибам. Надевайте тёплые вещи и удобную обувь. Возьмите с собой перекус и питьевую воду, а также наличные деньги для оплаты въезда в эко-парки.
Ежедневно в 07:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Урочище Джилы-Су
- Гора Баран
- Плато Шаджатмаз
- Долина Нарзанов
- Плато Бечасын
- Скалы Аватара
- Водопады: Каракая-Су, Кызылкол-Су, Эмир, Султан
- Опционально: Калинов мост, поляна Эммануэля, Каменные грибы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Въезд в эко-парки:/n эко-парк "Приэльбрусье" - 200 руб. /чел. /n урочище "Джилы-Су" - 100 руб. /чел. /n скалы Аватара - 50 руб. /чел. /n эко-парк "Долина нарзанов" - 150 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой спортивную обувь
- Головные уборы
- Тёплую одежду
- Питьё и перекус
- А также наличные деньги для оплаты въезда в эко-парки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
23 июл 2025
Т
Татьяна
19 июл 2025
Шикарная экскурсия!!! Увидели несколько водопадов, красивые виды и локации, о которых даже не знали! Впечатлений хватит надолго! Юрий приятный человек, хорошо знает все интересные места, все дорожки и ракурсы для фото, хороший водитель, был очень внимателен. Спасибо огромное!
П
Полина
12 июл 2025
М
МИЛАНА
7 июл 2025
Это было амечательное путешествие благодаря Юрию. Он старался изо всех сил показать нам все красоты, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Красоту и мощь водопадов не смог затмить не кстати начавшийся дождь. Юрий старался сделать путешествие наиболее комфортным, напоил нас горячим вкуснющии чаем, провел интересную пешеходную прогулку (не без экстрима))), расширил представления о Кавказе.
A
Aurum68
3 июл 2025
И
Ирина
29 июн 2025
А
Александр
29 мая 2025
Увидели все достопримечательности по маршруту, Юрий был внимателен и вежлив, вот только Эльбрус застеснялся и не хотел показываться из-за облаков.
А
Алина
19 ноя 2024
Потрясающе! Было очень интересно, безопасно, неспешно с нашим гидом Юрием. Сам маршрут отличный, много остановок и сумасшедшие виды. Мы очень рады, что поехали.
Н
Наталья
10 окт 2024
Потрясающая поездка на Джилы-Су с самым лучшим гидом. Юрий, спасибо Вам огромное за профессионализм, терпение, желание помочь!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия в Пятигорске: Джилы-Су, Шаджатмаз, Долина Нарзанов
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 07:00
7 авг в 06:30
4500 ₽
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборПутешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
Проникнитесь величием Кавказа на экскурсии к урочищу Джилы-Су из Пятигорска. Водопады, горы, Храм Солнца и местная кухня ждут вас
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
3900 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су: к диким водопадам
Путешествие по живописной дороге к Джилы-Су, где вас ждут водопады, альпийские луга и виды на Эльбрус. Не забудьте удобную обувь
Начало: Место вашего проживания
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
3900 ₽ за человека