Приглашаем вас провести незабываемый день с нами! На высоте около 1800 метров нас ждёт маленькая Альпийская долина Уштулу, горы над которой называют Суганские Альпы. Здесь прозрачный воздух, чистейшая вода горных рек и тишина, которой так не хватает в современных мегаполисах.

Описание экскурсии

Что вас ждёт

Вас ожидает увлекательное путешествие, полное живописных видов и интересных историй. Первой остановкой станет Черекская теснина, где вы сможете прогуляться по старой колёсной дороге. Это место подарит вам возможность сделать невероятные фотографии и узнать о том, когда и зачем был построен тоннель.

Село Верхняя Балкария

Следующей остановкой станет село Верхняя Балкария. Здесь мы остановимся на обед, где сможете насладиться местной кухней. Вы также узнаете увлекательную историю этого села и увидите развалины фамильных башен, которые хранят в себе множество тайн и легенд.

Урочище Уштулу

Далее мы отправимся по живописной дороге в урочище Уштулу. Здесь вас ждет высокогорный нарзанный источник, где вы сможете отдохнуть и насладиться чистым воздухом. Не забудьте сделать потрясающие фотографии на фоне Суганских Альп — это будет незабываемый момент вашего путешествия!