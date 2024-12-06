Вас ожидает увлекательное путешествие, полное живописных видов и интересных историй. Первой остановкой станет Черекская теснина, где вы сможете прогуляться по старой колёсной дороге. Это место подарит вам возможность сделать невероятные фотографии и узнать о том, когда и зачем был построен тоннель.
Село Верхняя Балкария
Следующей остановкой станет село Верхняя Балкария. Здесь мы остановимся на обед, где сможете насладиться местной кухней. Вы также узнаете увлекательную историю этого села и увидите развалины фамильных башен, которые хранят в себе множество тайн и легенд.
Урочище Уштулу
Далее мы отправимся по живописной дороге в урочище Уштулу. Здесь вас ждет высокогорный нарзанный источник, где вы сможете отдохнуть и насладиться чистым воздухом. Не забудьте сделать потрясающие фотографии на фоне Суганских Альп — это будет незабываемый момент вашего путешествия!
Трансфер от места проживания и обратно на комфортном внедорожнике
Что не входит в цену
Питание в кафе с местной кухней (500/1000 рбл с чел)
Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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