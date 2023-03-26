ежедневно в 07:00 и 13:00

Увидеть Бермамыт: днём или на закате

Поездка на плато с лучшими видами Эльбруса в мини-группе

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Представьте: высота 2592 м н. у. м., горное плато с обрывами, скалы удивительных форм, простор долины, Кавказский хребет и Эльбрус на горизонте… Эти пейзажи впечатляют в любое время и при любой погоде.

Мы предлагаем 2 варианта поездки на Бермамыт: на день или с захватом заката, когда закатные лучи раскрашивают всё вокруг в особые вечерние цвета. Выбирайте, что вам ближе, и поехали!
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Увидеть Бермамыт: днём или на закате
Ближайшие даты:
26
мар
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мар
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30
мар
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога из КМВ займёт примерно 1,5–2 часа. Она такая живописная, что время пролетит незаметно. Тем более что гид обязательно расскажет вам историю края, поделится интересными фактами о быте и традициях местных народов. По пути сделаем несколько остановок в видовых местах:

  • Смотровая площадка на Кисловодск
  • Гора Баран: здесь можно перекусить карачaевскими хычинами
  • Медвежья балка
  • Смотровая на Малый Бермамыт

Головокружительное плато

На самом Бермамыте у вас будет 2–3 часа. Независимо от того, будем мы здесь днём или вечером, вы успеете осмотреть природный «амфитеатр» — знаменитый изгиб горы, скалы «Два монаха», насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2592 м н. у. м. Бонус для тех, кто выбрал поездку на закате: горы приобретут совершенно неземной окрас, вы полюбуетесь заходящим солнцем и насладитесь особой атмосферой сумерек.

Организационные детали

  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезём обратно
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • В пути мы напоим вас вкусным чаем, перекус советуем взять с собой
  • Обратите внимание: старт дневной экскурсии — в 7:00, старт поездки на закат — ориентировочно в 14:00 (время захода солнца меняется)

ежедневно в 07:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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