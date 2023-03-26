ежедневно в 07:00 и 13:00

Дорога из КМВ займёт примерно 1,5–2 часа. Она такая живописная, что время пролетит незаметно. Тем более что гид обязательно расскажет вам историю края, поделится интересными фактами о быте и традициях местных народов. По пути сделаем несколько остановок в видовых местах:
На самом Бермамыте у вас будет 2–3 часа. Независимо от того, будем мы здесь днём или вечером, вы успеете осмотреть природный «амфитеатр» — знаменитый изгиб горы, скалы «Два монаха», насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2592 м н. у. м. Бонус для тех, кто выбрал поездку на закате: горы приобретут совершенно неземной окрас, вы полюбуетесь заходящим солнцем и насладитесь особой атмосферой сумерек.