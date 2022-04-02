«В поисках тайны скифов»: квест в окрестностях Кисловодска

Пройти увлекательные испытания, насладиться фантастическими пейзажами и отыскать скифскую скрижаль

Квест
Приглашаем на поиски загадочной скифской скрижали, спрятанной неподалеку от Кисловодска «братством хранителей»! Вы побываете на Медовых водопадах, полюбуетесь горой Кольцо и раскроете секреты Замка коварства и любви.

Выполнив интересные задания, найдете заветный клад и насладитесь закатом в живописном месте.
«В поисках тайны скифов»: квест в окрестностях Кисловодска
«В поисках тайны скифов»: квест в окрестностях Кисловодска
«В поисках тайны скифов»: квест в окрестностях Кисловодска
«В поисках тайны скифов»: квест в окрестностях Кисловодска
«В поисках тайны скифов»: квест в окрестностях Кисловодска
«В поисках тайны скифов»: квест в окрестностях Кисловодска
«В поисках тайны скифов»: квест в окрестностях Кисловодска
«В поисках тайны скифов»: квест в окрестностях Кисловодска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Яркое и веселое знакомство с Кавказом

Вы увидите водопады, пещеры, скалы и ущелья. Потренируете навыки работы в команде, разгадаете ребусы, отыщете скрижаль и расшифруете написанный на ней текст. А также в занимательной интерактивной форме узнаете:

  • Кто такие скифы, как они жили и какие поверья у них были
  • Почему в скифских курганах одновременно хоронили людей и лошадей
  • Откуда на Кавказе скифское золото и для чего скифы использовали конопляные бани
  • Какие технологии скифов до сих пор применяются людьми
  • Как расшифровать фразу «ты пьешь как скиф»

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Квест носит командный характер. В команде должно быть не менее 4-х человек.
  • Инвентарь включен в стоимость
  • Программа предполагает посещение кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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