Меня зовут Алексей, я провожу экскурсии по всему Северному Кавказу. Наша команда с радостью поделится накопленными знаниями о культуре и истории нашего живописного региона. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Яркое и веселое знакомство с Кавказом
Вы увидите водопады, пещеры, скалы и ущелья. Потренируете навыки работы в команде, разгадаете ребусы, отыщете скрижаль и расшифруете написанный на ней текст. А также в занимательной интерактивной форме узнаете:
Кто такие скифы, как они жили и какие поверья у них были
Почему в скифских курганах одновременно хоронили людей и лошадей
Откуда на Кавказе скифское золото и для чего скифы использовали конопляные бани
Какие технологии скифов до сих пор применяются людьми
Как расшифровать фразу «ты пьешь как скиф»
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Квест носит командный характер. В команде должно быть не менее 4-х человек.
Инвентарь включен в стоимость
Программа предполагает посещение кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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