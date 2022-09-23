"Эльбрус двуглавый, величавый,

Средь гор Кавказа — Исполин.

Спокон веков овеян славой.

И многих дум он властелин.»

Эльбрус - спящий вулкан - могучий, вдохновляющий, поражающий своим величием. Гора героев, не раз воспетая в поэмах, сказаниях, изображенная на картинах художников. Дорога к самой высокой горе Европы проходит по живописным местам, которые никого не оставят равнодушными. Вдоль Баксанского ущелья, проезжая горные села. Мы проедем через город Тырныауз, он расположен в горной части республики, на высоте более 1300 метров над уровнем моря, и является одним из наиболее высоко расположенных городов России.

Далее мы поднимемся на канатной дороге от поляны Азау до станции Гара Баши (3847 метров над уровнем моря) По пути будет 2 остановки на промежуточных станциях "Кругозор" 3000 метров и "Мир" 3500 метров. Гара Баши вторая по высоте станция канатной дороги в Европе.

Затем мы отправимся к поляне Нарзанов, площадь которой около 3 кв.

километров, с двумя десятками источников, бьющих прямо из-под земли. Вода в них содержит много полезных микроэлементов(магний и калий, которые благотворно влияют на весь организм в целом, укрепляют нервную и сердечно-сосудистую системы) в том числе и соединения железа, которые придают ей и окружающему ландшафту необычный оранжевый оттенок.

И в завершении экскурсии мы отправимся на загадочное горное озеро Гижгит. Рукотворное озеро,цвет воды которого изумляет,поражает,восхищает.