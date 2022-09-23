Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов

Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
Величественный Эльбрус, целебная Поляна Нарзанов
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Тырныауз
  • Поляна Азау
  • Эльбрус
  • Поляна Нарзанов
  • Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

"Эльбрус двуглавый, величавый,
Средь гор Кавказа — Исполин.
Спокон веков овеян славой.

И многих дум он властелин.»

Эльбрус - спящий вулкан - могучий, вдохновляющий, поражающий своим величием. Гора героев, не раз воспетая в поэмах, сказаниях, изображенная на картинах художников. Дорога к самой высокой горе Европы проходит по живописным местам, которые никого не оставят равнодушными. Вдоль Баксанского ущелья, проезжая горные села. Мы проедем через город Тырныауз, он расположен в горной части республики, на высоте более 1300 метров над уровнем моря, и является одним из наиболее высоко расположенных городов России.
Далее мы поднимемся на канатной дороге от поляны Азау до станции Гара Баши (3847 метров над уровнем моря) По пути будет 2 остановки на промежуточных станциях "Кругозор" 3000 метров и "Мир" 3500 метров. Гара Баши вторая по высоте станция канатной дороги в Европе.
Затем мы отправимся к поляне Нарзанов, площадь которой около 3 кв.
километров, с двумя десятками источников, бьющих прямо из-под земли. Вода в них содержит много полезных микроэлементов(магний и калий, которые благотворно влияют на весь организм в целом, укрепляют нервную и сердечно-сосудистую системы) в том числе и соединения железа, которые придают ей и окружающему ландшафту необычный оранжевый оттенок.
И в завершении экскурсии мы отправимся на загадочное горное озеро Гижгит. Рукотворное озеро,цвет воды которого изумляет,поражает,восхищает.

Ежедневно 7.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перемещение по маршруту на комфортабельном и безопасном транспорте.
  • Сопровождение профессионального гида водителя на протяжении всей экскурсии
Что не входит
  • Канатная дорога (Азау 1400+100 руб залог за карту(возвращают)
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
Завершение: Пр. Мира 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 7.00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт, свидетельство о рождении ребенку.
  • Погода в горах непредсказуемая, возьмите теплые вещи и солнечные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥Групповые🚌На автобусе⚙️НеобычныеГоры🍀Природа и пейзажи☀️На весь деньЭльбрус🗽Популярные места📜История и культура

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