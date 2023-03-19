В Кисловодском парке, носящем сейчас звание национального, проложено более 24 км дорожек. Есть более пологие, прогулочные, а есть рассчитанные на выносливых ходоков. Есть известные терренкуры, а есть тихие тропинки в лесу. Но все маршруты объединяет потрясающая красота и удивительные достопримечательности, природные и рукотворные.
Большинство гостей города начинают исследовать парк от подножия, поднимаясь пешком по его террасам. Мы же предлагаем совершить велопрогулку от наивысшей точки парка (куда мы доедем на машине) и далее вниз по одной из специально оборудованных дорожек. По пути — 5 смотровых площадок, лучший вид на Эльбрус в городе, 15 знаковых мест. Всего 10 километров неспешного катания с остановками, чаепитием, фотосессиями и рассказами о парке и городе.