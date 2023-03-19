Целебный воздух и уникальный горный ландшафт — вот что делает Кисловодский парк идеальным местом для оздоровления. Но долгая пешая прогулка может превратиться из наслаждения в настоящее испытание. На велосипеде вы исследуете парк с комфортом, ведь двигаться мы будем сверху вниз. Построим оптимальный маршрут, позаботимся о безопасности и поговорим о памятных местах.

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Описание

Что вас ожидает

В Кисловодском парке, носящем сейчас звание национального, проложено более 24 км дорожек. Есть более пологие, прогулочные, а есть рассчитанные на выносливых ходоков. Есть известные терренкуры, а есть тихие тропинки в лесу. Но все маршруты объединяет потрясающая красота и удивительные достопримечательности, природные и рукотворные.

Большинство гостей города начинают исследовать парк от подножия, поднимаясь пешком по его террасам. Мы же предлагаем совершить велопрогулку от наивысшей точки парка (куда мы доедем на машине) и далее вниз по одной из специально оборудованных дорожек. По пути — 5 смотровых площадок, лучший вид на Эльбрус в городе, 15 знаковых мест. Всего 10 километров неспешного катания с остановками, чаепитием, фотосессиями и рассказами о парке и городе.

Подробнее о маршруте

Начнём с вершины горы Малое седло , куда нас доставит автомобиль. Двигаться будем сверху вниз: специальной подготовки не требуется. Достаточно просто уметь кататься на велосипеде.

, куда нас доставит автомобиль. Двигаться будем сверху вниз: специальной подготовки не требуется. Достаточно просто уметь кататься на велосипеде. Одна из самых эффектных смотровых площадок на нашем пути — гора «Красное Солнышко» . Составим компанию задумчивому Лермонтову и вместе с ним посмотрим на Эльбрус.

. Составим компанию задумчивому Лермонтову и вместе с ним посмотрим на Эльбрус. Долина роз — сердце Курортного парка, самый притягательный и завораживающий уголок. Здесь также заглянем на смотровую с видом на горы.

— сердце Курортного парка, самый притягательный и завораживающий уголок. Здесь также заглянем на смотровую с видом на горы. Храм воздуха — классическая полуротонда с колоннами. Зайдём внутрь и попробуем поймать ощущение полёта.

— классическая полуротонда с колоннами. Зайдём внутрь и попробуем поймать ощущение полёта. Каскадная лестница — популярное место для фотосессии. Запечатлеем её на память и насладимся величественной атмосферой.

— популярное место для фотосессии. Запечатлеем её на память и насладимся величественной атмосферой. Мостик «Дамский каприз» и грот «Уголок поцелуев» — обсудим историю самых утончённых мест парка и понаблюдаем за бурным течением реки из беседки «Стеклянная струя» .

и — обсудим историю самых утончённых мест парка и понаблюдаем за бурным течением реки из беседки . В конце экскурсии, если у вас останутся силы и желание, можете самостоятельно покататься по парку и городу в течение 2 часов.

Организационные детали