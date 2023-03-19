Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок

Насладиться садово-парковой архитектурой и активно провести время с пользой для здоровья

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Целебный воздух и уникальный горный ландшафт — вот что делает Кисловодский парк идеальным местом для оздоровления. Но долгая пешая прогулка может превратиться из наслаждения в настоящее испытание. На велосипеде вы исследуете парк с комфортом, ведь двигаться мы будем сверху вниз. Построим оптимальный маршрут, позаботимся о безопасности и поговорим о памятных местах.
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
Велоэкскурсия по Кисловодскому парку + 2 часа катания в подарок
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В Кисловодском парке, носящем сейчас звание национального, проложено более 24 км дорожек. Есть более пологие, прогулочные, а есть рассчитанные на выносливых ходоков. Есть известные терренкуры, а есть тихие тропинки в лесу. Но все маршруты объединяет потрясающая красота и удивительные достопримечательности, природные и рукотворные.

Большинство гостей города начинают исследовать парк от подножия, поднимаясь пешком по его террасам. Мы же предлагаем совершить велопрогулку от наивысшей точки парка (куда мы доедем на машине) и далее вниз по одной из специально оборудованных дорожек. По пути — 5 смотровых площадок, лучший вид на Эльбрус в городе, 15 знаковых мест. Всего 10 километров неспешного катания с остановками, чаепитием, фотосессиями и рассказами о парке и городе.

Подробнее о маршруте

  • Начнём с вершины горы Малое седло, куда нас доставит автомобиль. Двигаться будем сверху вниз: специальной подготовки не требуется. Достаточно просто уметь кататься на велосипеде.
  • Одна из самых эффектных смотровых площадок на нашем пути — гора «Красное Солнышко». Составим компанию задумчивому Лермонтову и вместе с ним посмотрим на Эльбрус.
  • Долина роз — сердце Курортного парка, самый притягательный и завораживающий уголок. Здесь также заглянем на смотровую с видом на горы.
  • Храм воздуха — классическая полуротонда с колоннами. Зайдём внутрь и попробуем поймать ощущение полёта.
  • Каскадная лестница — популярное место для фотосессии. Запечатлеем её на память и насладимся величественной атмосферой.
  • Мостик «Дамский каприз» и грот «Уголок поцелуев» — обсудим историю самых утончённых мест парка и понаблюдаем за бурным течением реки из беседки «Стеклянная струя».
  • В конце экскурсии, если у вас останутся силы и желание, можете самостоятельно покататься по парку и городу в течение 2 часов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Продолжительность экскурсии 2,5–3 часа. Маршрут при желании можно как сократить, так и увеличить.
  • Уровень сложности: лёгкий, средний. К поездке допускаются дети старше 12 лет.
  • Транспорт на вершину горы, аренда велосипеда, защитная экипировка (велошлем, наколенники, налокотники) входят в стоимость
  • Форма одежды: удобные неширокие брюки и кофта (спортивный костюм), кроссовки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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