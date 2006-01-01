Верхняя Балкария представляет собой удивительное место, которое скрыто от глаз в глубине гор Кабардино-Балкарии. Здесь Вы сможете увидеть древние башни с остатками крепости, прокатитесь по очень живописной, вырезанной когда-то давно в скалах, горной дороге по Черек-Балкарской теснине, сможете посетить знаменитое Голубое озеро, а также искупаться в настоящем горном термальном источнике!

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Во время нашей экскурсии Вы посетите Голубые озёра и красивый замок Шато-Эркен, а также заглянете в башню Абаевых, которая находится над Черек-Балкарской тесниной. Ну, а после мы искупаемся в настоящем термальном источнике в посёлке Аушигер (температура воды там достигает +50 градусов по Цельсию. ).

Важно. Если Вы планируете искупаться в термальном источнике, то обязательно возьмите с собой купальные принадлежности.