Верхняя Балкария и термальные источники

Верхняя Балкария представляет собой удивительное место, которое скрыто от глаз в глубине гор...

Верхняя Балкария представляет собой удивительное место, которое скрыто от глаз в глубине гор Кабардино-Балкарии.

Здесь Вы сможете увидеть древние башни с остатками крепости, прокатитесь по очень живописной, вырезанной когда-то давно в скалах, горной дороге по Черек-Балкарской теснине, сможете посетить знаменитое Голубое озеро, а также искупаться в настоящем горном термальном источнике!
Верхняя Балкария и термальные источники
Верхняя Балкария и термальные источники
Верхняя Балкария и термальные источники
Верхняя Балкария и термальные источники
Верхняя Балкария и термальные источники
Верхняя Балкария и термальные источники
Верхняя Балкария и термальные источники

Что вы увидите 🤩

  • Винный замок Шато-Эркен
  • Голубые озёра
  • Черек-Балкарская теснина
  • п. Верхняя Балкария
  • Башня Абаевых
  • Термальные источники
Верхняя Балкария представляет собой удивительное место, которое скрыто от глаз в глубине гор Кабардино-Балкарии. Здесь Вы сможете увидеть древние башни с остатками крепости, прокатитесь по очень живописной, вырезанной когда-то давно в скалах, горной дороге по Черек-Балкарской теснине, сможете посетить знаменитое Голубое озеро, а также искупаться в настоящем горном термальном источнике!
Подробнее о программе
Во время нашей экскурсии Вы посетите Голубые озёра и красивый замок Шато-Эркен, а также заглянете в башню Абаевых, которая находится над Черек-Балкарской тесниной. Ну, а после мы искупаемся в настоящем термальном источнике в посёлке Аушигер (температура воды там достигает +50 градусов по Цельсию. ).
Важно. Если Вы планируете искупаться в термальном источнике, то обязательно возьмите с собой купальные принадлежности.
🚩 Начало и место завершения: Проспект Мира, 1, Кисловодск
 Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
 Что не входит
  • Купание в термальном источнике
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Важная информация
Если Вы планируете искупаться в термальном источнике, то обязательно возьмите с собой купальные принадлежности!
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алексей З.
Алексей З.
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