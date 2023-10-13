Восхитительное озеро Гижгит и перевал Актопрак

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Вас ждет незабываемое путешествие по самым красивым местам Кабардино-Балкарии. Наш путь лежит к жемчужине региона — озеру Гижгит, кристально чистому, с водой бирюзового цвета.

А после мы отправимся к окутанному легендами перевалу Актопрак, откуда открываются потрясающие виды.
Восхитительное озеро Гижгит и перевал Актопрак
Восхитительное озеро Гижгит и перевал Актопрак
Восхитительное озеро Гижгит и перевал Актопрак
Восхитительное озеро Гижгит и перевал Актопрак
Восхитительное озеро Гижгит и перевал Актопрак
Восхитительное озеро Гижгит и перевал Актопрак
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
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даты

Что вас ожидает:

  • Озеро Гижгит
  • Скалы Тызыльского ущелья («Кабардинский Гранд-каньон»)
  • Скальный массив Лха
  • Скала Арка
  • Перевал Актопрак
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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Описание

Что вас ждетЕсли вести разговор о жемчужине Кабардино-Балкарии, то это, несомненно, будет озеро Гижгит.
Здесь вашему взору предстанут и мощные отвесные скалы плато Инал, и острые каменные шипы массива Алмалыкая, и красавица-гора Науджитсу. И в таком мощном обрамлении, внизу, играя искрами солнечных лучей, расположилось оно — озеро Гижгит.
Сделав потрясающие фото, мы продолжим наш путь к перевалу Актопрак и посетим самую красивую его часть, пролегающую под мощным горным массивом Лха. Вы проедете по извилистой «дороге красоты», подниметесь на высоту 1500 метров и впечатлитесь красотой и величием местной природы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на внедорожнике
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Ессентуки, ул. Кисловодская, 100
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Гижгит
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