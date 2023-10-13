Вас ждет незабываемое путешествие по самым красивым местам Кабардино-Балкарии. Наш путь лежит к жемчужине региона — озеру Гижгит, кристально чистому, с водой бирюзового цвета.
А после мы отправимся к окутанному легендами перевалу Актопрак, откуда открываются потрясающие виды.
А после мы отправимся к окутанному легендами перевалу Актопрак, откуда открываются потрясающие виды.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Гижгит
- Скалы Тызыльского ущелья («Кабардинский Гранд-каньон»)
- Скальный массив Лха
- Скала Арка
- Перевал Актопрак
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетЕсли вести разговор о жемчужине Кабардино-Балкарии, то это, несомненно, будет озеро Гижгит.
Здесь вашему взору предстанут и мощные отвесные скалы плато Инал, и острые каменные шипы массива Алмалыкая, и красавица-гора Науджитсу. И в таком мощном обрамлении, внизу, играя искрами солнечных лучей, расположилось оно — озеро Гижгит.
Сделав потрясающие фото, мы продолжим наш путь к перевалу Актопрак и посетим самую красивую его часть, пролегающую под мощным горным массивом Лха. Вы проедете по извилистой «дороге красоты», подниметесь на высоту 1500 метров и впечатлитесь красотой и величием местной природы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на внедорожнике
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Ессентуки, ул. Кисловодская, 100
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Джиппинг
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Выездные
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