Что вас ждетЕсли вести разговор о жемчужине Кабардино-Балкарии, то это, несомненно, будет озеро Гижгит.

Здесь вашему взору предстанут и мощные отвесные скалы плато Инал, и острые каменные шипы массива Алмалыкая, и красавица-гора Науджитсу. И в таком мощном обрамлении, внизу, играя искрами солнечных лучей, расположилось оно — озеро Гижгит.

Сделав потрясающие фото, мы продолжим наш путь к перевалу Актопрак и посетим самую красивую его часть, пролегающую под мощным горным массивом Лха. Вы проедете по извилистой «дороге красоты», подниметесь на высоту 1500 метров и впечатлитесь красотой и величием местной природы.